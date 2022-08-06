Додано: Нед 26 січ, 2025 21:13

Щоби там не говорили, а серед сотні мільйонів росіянців багато заможних людей.Ось і купують.При придбанні квартири (а можна 2) сумарною оцінкою за кадастровими даними 400 000 доларів - отримують громанянство на все родину (включаючи дітей до 18 років).Що таке 200 000 доларів для росіянця? Це приблизно 20 мільйонів рублів або ціна звичайної хати десь під Анапою. А навіщо - наприклад - москвичам хата під Анапою, якщо за ці гроші він має квартири в ЖК Преміум-класу недалеко від Середземного моря...Якщо його синові більше за 18 років - згідно з турецьким законодавством вважається окремою родиною, тоді батьки, які отримали турецьке громадянство, оформлюють у нотаріуса документ, що беруть такого на утримання - і вуаля! - картка ВНП у такого призовника в кармані.Так що все тут прозоро...Якось я сидів в черзі до нотаріуса в Анталії то сам бачив - дядько з московії купував дві квартири по 200 000 доларів у Забудовника ось тут:Такий собі звичайний пан, на олігарха був не схожий...О! Як виявилося з даних Гугла - там здаються такі квартири 1+1 по 65...92 євро за добу...Так що все прозоро.... і все економічно виправдано...