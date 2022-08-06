RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1005100610071008
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 10:54

  The_Rebel написав:
  akurt написав:Українці дивляться на південь...
(або статистика продажу квартир в Туреччині)

Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані за грудень 2024 року та за весь 2024 рік.

Є несподівані результати...
1. Загальна статистика по країні:
- в грудні 2024 року рподажі кваратир/будинків у Туреччині зросли на 53,4% у грудні порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 212 637. перевершено кількість купівель квартир у порівняння з груднем 2022 року та майже вдвічі за грудень 2023 року (!).
- з весь 2024 рік поставлено рекорд країни вийшли на рівень продажів в доковідні часи - продажі квартир/будинків у Туреччині зросли на 20,6% у 2024 році порівняно з попереднім роком і досягли цифри в 1 478 25.

2. Інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини.
- У грудні іноземцям було продано 2 418 квартир (продажі будинків іноземцям зросли на 17,2% порівняно з тим же місяцем минулого року. Рекорд 2022 року - 6386 квартир не перекрито.
- за весь 2024 рік продажі квартир іноземцям знизилися на 32,1% порівняно з попереднім роком і досяг 23 тис. 781. У 2024 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 1,6%. Провінціями з найбільшою кількістю продажів житла іноземцям у 2024 році були Стамбул з 8 416, Анталія з 8 223 і Мерсін з 2 112 відповідно.

3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Зображення
В грудні 2024 українці купили 181 квартиру.
Таку кількість квартир за місяць українці ще не купували: попередній рекорд був 160 квартир.

Акурте, то що потроху попит на Туреччину повертається незважаючи на погіршення умов отримання ВНП? А що то за перша країна, не можу зрозуміти, у мене трохи обрізаною виглядає картинка на смартфоні

...педересьон...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38105
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 13:03

  BIGor написав:Тобто політики підвищують мінімалки ітд, а бізнес переводить підприємтсва в Руминії і інші країни з більш доступною робочою силою. В результаті по факту підвищення мінімалок і утримання курсу всіма силами приводить до масових звільнень, звичайно процес не швидкий і дуже волатильний, але він почався ще в 2024 році.

Поки є дефіцит робочої сили, нехай граються. Головне, щоб потім вчасно зупинилися.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3563
З нами з: 26.02.18
Подякував: 697 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 20:08

  flyman написав:
  The_Rebel написав:Акурте, то що потроху попит на Туреччину повертається незважаючи на погіршення умов отримання ВНП? А що то за перша країна, не можу зрозуміти, у мене трохи обрізаною виглядає картинка на смартфоні

...педересьон...

Дякую. Не думав, що після недвозначного натяку султаном про бажання їх там бачити вони продовжують там купляти. Але куди ще інвестувати росіянам?

З одного боку вдома стрьомно, бо попереду турбулентність, можливі громадянські війни/революції або закручування гайок в стилі Півн. Кореї.

А з іншого боку, хоча на словах вони зневажливо ставляться до демократій та дуже гордяться царьом, все ж таки свої грошики хочеться тримати в західних країнах, де приватна власність є недоторканною. Чомусь не дуже інвестують в Китай, Іран, Киргистан і тп). Але так як захід для них є майже закритим, то і залишається мінімум країн, а саме - Дубаї та околиці для еліти, а Туреччина для середнього класу. Тож і приходиться інвестувати в країну НАТО
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 617
З нами з: 01.06.19
Подякував: 65 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:13

Щоби там не говорили, а серед сотні мільйонів росіянців багато заможних людей.
Ось і купують.
При придбанні квартири (а можна 2) сумарною оцінкою за кадастровими даними 400 000 доларів - отримують громанянство на все родину (включаючи дітей до 18 років).
Що таке 200 000 доларів для росіянця? Це приблизно 20 мільйонів рублів або ціна звичайної хати десь під Анапою. А навіщо - наприклад - москвичам хата під Анапою, якщо за ці гроші він має квартири в ЖК Преміум-класу недалеко від Середземного моря...
Якщо його синові більше за 18 років - згідно з турецьким законодавством вважається окремою родиною, тоді батьки, які отримали турецьке громадянство, оформлюють у нотаріуса документ, що беруть такого на утримання - і вуаля! - картка ВНП у такого призовника в кармані.
Так що все тут прозоро...

Якось я сидів в черзі до нотаріуса в Анталії то сам бачив - дядько з московії купував дві квартири по 200 000 доларів у Забудовника ось тут:
https://maps.app.goo.gl/5fgzmsmJ2oFX6nyv9
Такий собі звичайний пан, на олігарха був не схожий...
О! Як виявилося з даних Гугла - там здаються такі квартири 1+1 по 65...92 євро за добу...
Так що все прозоро.... і все економічно виправдано...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10496
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3904 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:30

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Тобто політики підвищують мінімалки ітд, а бізнес переводить підприємтсва в Руминії і інші країни з більш доступною робочою силою. В результаті по факту підвищення мінімалок і утримання курсу всіма силами приводить до масових звільнень, звичайно процес не швидкий і дуже волатильний, але він почався ще в 2024 році.

Поки є дефіцит робочої сили, нехай граються. Головне, щоб потім вчасно зупинилися.

Людський геном дуже пластичний. Якщо буде потреба, то навіть туземці через деякий час можуть навчитись боїнг пілотувати, це лише питання мотивації
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 25.12.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Що таке 200 000 доларів для росіянця? Це приблизно 20 мільйонів рублів або ціна звичайної хати десь під Анапою.
Нема таких цін там вже. Московські зарплати десь лише відсотків на 20 вище київських і різниця наразі продовжує зменшуватись
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 25.12.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 21:47

  2587715 написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Тобто політики підвищують мінімалки ітд, а бізнес переводить підприємтсва в Руминії і інші країни з більш доступною робочою силою. В результаті по факту підвищення мінімалок і утримання курсу всіма силами приводить до масових звільнень, звичайно процес не швидкий і дуже волатильний, але він почався ще в 2024 році.

Поки є дефіцит робочої сили, нехай граються. Головне, щоб потім вчасно зупинилися.

Людський геном дуже пластичний. Якщо буде потреба, то навіть туземці через деякий час можуть навчитись боїнг пілотувати, це лише питання мотивації

Ага, зараз. Боінг вже перевів деякі процеси індусам - вже майже банкрот.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9793
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1406 раз.
Подякували: 1826 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 22:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:Ага, зараз. Боінг вже перевів деякі процеси індусам - вже майже банкрот.
не читайте до обіду радянських газет
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 25.12.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 22:31

  2587715 написав:
  BIGor написав:Ага, зараз. Боінг вже перевів деякі процеси індусам - вже майже банкрот.
не читайте до обіду радянських газет

Агргументація рівня - лох. :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9793
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1406 раз.
Подякували: 1826 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1005100610071008
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2515, 2516, 2517
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25164 16816320
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2025 16:40
osafly
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1026, 1027, 1028
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10271 6400127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2025 23:45
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 383727
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7348)
26.01.2025 21:20
МТБ Банк (271)
26.01.2025 21:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.