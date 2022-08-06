Додано: Суб 08 лют, 2025 00:18



Якщо буде потреба, то навіть туземці через деякий час можуть навчитись боїнг пілотувати, це лише питання мотивації





Ведмедів вже навчили їздити на велосипеді і мотоциклі. Але чому їх не випускають на дорогу?Правильно, бо правил не знають.Навчити шимпанзе дьоргати за органи управління дійсно можна. Але вивчити величезний масив інфо, і не просто на памʼять, а вміти використовувати , включно у стресовій ситуації- це складніше для туземця.Часто чую в небі голос пілотів Боїнгів з Ефіопіан Еарлайнз. Вони не завжди розуміють команди ATC (air traffic controller) . При вимозі повторити отриману команду повторюють невірно. Думаєш «твою мать, у вас за спиною 200+ «інносент піпл», в руках техніка за сотні мільйонів доларів..Втішає, що може це лише копайлот зелений (саме він веде звʼязок), а PIC таки досвідчений і він контролює і себе, і свого копайлота…Хоча… В рамках підготовки до екзаменів по авіа.англ дивився чимало ютуб-канал “Air Crash Investigation”Жахливі дитячі помилки пілотів пасажирських лайнерів. Повна нездатність коли відмовляють автоматичні системи і доводиться працювати або головою, або руками, або одночасно. Повна дезорганізація, і справний літак летить в землю, а пілоти не розуміють ні куди він летить, ні що треба робити. І всі в землі.