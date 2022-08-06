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Hotab написав:Часто чую в небі голос пілотів Боїнгів з Ефіопіан Еарлайнз.
Снова встал на защиту родной Африки?
А хто питає? А , менто-пенс, який за 11 років війни ні дня не захищав і не збирається захищати державу. То ти знаєш куди йти зі своїми питаннями. Абирвалг, а ну фас ухилянта -силовика , навіщо його вчили управлятись зброєю?? Щоб він без податків збирав на Оболоні з орендарів мзду?
akurt написав:Якось я сидів в черзі до нотаріуса в Анталії то сам бачив - дядько з московії купував дві квартири по 200 000 доларів у Забудовника ось тут: https://maps.app.goo.gl/5fgzmsmJ2oFX6nyv9 Такий собі звичайний пан, на олігарха був не схожий...
sad but true русские теперь вконец охренеют "у нато" войну выиграли, в деньгах ничего не потеряли, санкций никаких е получили. соловьевы подсчитают прибыль от лендлордизма и решат возвращаться ли в Комо в отпуска или продолжать сдавать. А украинцы или физически потеряли свое жилье или в стоимости, будут кредиты на путевки в Турцию(утрирую)
Не такі вже українці бідні, он на гілці КРЖН повно історій про черги в реберню, зарплати таксистів, електриків ітд по 3 кує і всі такі історії. Україна дуже багата ресурсами країна. Ті ж фермери, маю знайомого знайомих - кожен рік оновлює своє авто на новішу (з салону) + докуплює пару квартир в обл. центрі раз на рік. І це дрібний фермер! Що вже казати про великі чи середні агрохолдінги.
Теж потріпало сильно. Особливо південь. Втратили і землю, і техніку, і врожай, дехто і на підвалах посидів.
Потріпало одиниць, он дивився недавно Кухаря - він каже що за 2024 рік був зібраний рекордний урожай в Україні за все існування країни. І це при дуже високих світових цінах на сг. Хтось ще цей рекордний врожай зібрав і продав за валюту.