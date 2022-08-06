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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1006100710081009
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 15:17

  UA написав:
  Hotab написав:Часто чую в небі голос пілотів Боїнгів з Ефіопіан Еарлайнз.

Снова встал на защиту родной Африки?

А хто питає? А , менто-пенс, який за 11 років війни ні дня не захищав і не збирається захищати державу. То ти знаєш куди йти зі своїми питаннями. :lol:
Абирвалг, а ну фас ухилянта -силовика , навіщо його вчили управлятись зброєю?? Щоб він без податків збирав на Оболоні з орендарів мзду?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 16:03

  fox767676 написав:
  akurt написав:Якось я сидів в черзі до нотаріуса в Анталії то сам бачив - дядько з московії купував дві квартири по 200 000 доларів у Забудовника ось тут:
https://maps.app.goo.gl/5fgzmsmJ2oFX6nyv9
Такий собі звичайний пан, на олігарха був не схожий...


sad but true
русские теперь вконец охренеют
"у нато" войну выиграли, в деньгах ничего не потеряли, санкций никаких е получили. соловьевы подсчитают прибыль от лендлордизма и решат возвращаться ли в Комо в отпуска или продолжать сдавать. А украинцы или физически потеряли свое жилье или в стоимости, будут кредиты на путевки в Турцию(утрирую)

Не такі вже українці бідні, он на гілці КРЖН повно історій про черги в реберню, зарплати таксистів, електриків ітд по 3 кує і всі такі історії. Україна дуже багата ресурсами країна. Ті ж фермери, маю знайомого знайомих - кожен рік оновлює своє авто на новішу (з салону) + докуплює пару квартир в обл. центрі раз на рік. І це дрібний фермер! Що вже казати про великі чи середні агрохолдінги.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:23

BIGor
то підприємці усілякі, які крутяться
за кордоном на РН їм доводиться конкурувати з ванюшками які продали підмосковний бабусин хрущ з 3куо метр
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:32

BIGor
Що вже казати про великі чи середні агрохолдінги.


Теж потріпало сильно. Особливо південь. Втратили і землю, і техніку, і врожай, дехто і на підвалах посидів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:45

  Hotab написав:BIGor
Що вже казати про великі чи середні агрохолдінги.


Теж потріпало сильно. Особливо південь. Втратили і землю, і техніку, і врожай, дехто і на підвалах посидів.

Потріпало одиниць, он дивився недавно Кухаря - він каже що за 2024 рік був зібраний рекордний урожай в Україні за все існування країни. І це при дуже високих світових цінах на сг. Хтось ще цей рекордний врожай зібрав і продав за валюту.
BIGor
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