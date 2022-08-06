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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1006100710081009
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:23

BIGor
то підприємці усілякі, які крутяться
за кордоном на РН їм доводиться конкурувати з ванюшками які продали підмосковний бабусин хрущ з 3куо метр
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:32

BIGor
Що вже казати про великі чи середні агрохолдінги.


Теж потріпало сильно. Особливо південь. Втратили і землю, і техніку, і врожай, дехто і на підвалах посидів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:45

  Hotab написав:BIGor
Що вже казати про великі чи середні агрохолдінги.


Теж потріпало сильно. Особливо південь. Втратили і землю, і техніку, і врожай, дехто і на підвалах посидів.

Потріпало одиниць, он дивився недавно Кухаря - він каже що за 2024 рік був зібраний рекордний урожай в Україні за все існування країни. І це при дуже високих світових цінах на сг. Хтось ще цей рекордний врожай зібрав і продав за валюту.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:30

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Пишуть що в Варшаві ціна квартир -6% за квартал
https://www.bankier.pl/wiadomosc/NBP-Ce ... 90260.html
O ile jeszcze w III kw. 2024 r. to właśnie na rynku wtórnym ceny wciąż rosły, o tyle ostatnie trzy miesiące 2024 r. stały pod znakiem wyraźnych spadków. Mieliśmy z nimi do czynienia w stolicach ośmiu województw, w tym kilku największych polskich miastach. To pierwsze tak wyraźne obniżki od blisko dwóch lat.

W Warszawie średnia cena transakcyjna spadła w ujęciu kwartalnym o 6,2 proc. a nominalnie o ok. 1000 zł/mkw. do poziomu 15 745 zł/mkw.
BIGor
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  #<1 ... 1006100710081009
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