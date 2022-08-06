BIGor
то підприємці усілякі, які крутяться
за кордоном на РН їм доводиться конкурувати з ванюшками які продали підмосковний бабусин хрущ з 3куо метр
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2025 17:23
BIGor
то підприємці усілякі, які крутяться
за кордоном на РН їм доводиться конкурувати з ванюшками які продали підмосковний бабусин хрущ з 3куо метр
Додано: Нед 09 лют, 2025 17:32
BIGor
Теж потріпало сильно. Особливо південь. Втратили і землю, і техніку, і врожай, дехто і на підвалах посидів.
Додано: Нед 09 лют, 2025 17:45
Потріпало одиниць, он дивився недавно Кухаря - він каже що за 2024 рік був зібраний рекордний урожай в Україні за все існування країни. І це при дуже високих світових цінах на сг. Хтось ще цей рекордний врожай зібрав і продав за валюту.
Додано: Вів 11 лют, 2025 23:30
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Пишуть що в Варшаві ціна квартир -6% за квартал
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