O ile jeszcze w III kw. 2024 r. to właśnie na rynku wtórnym ceny wciąż rosły, o tyle ostatnie trzy miesiące 2024 r. stały pod znakiem wyraźnych spadków. Mieliśmy z nimi do czynienia w stolicach ośmiu województw, w tym kilku największych polskich miastach. To pierwsze tak wyraźne obniżki od blisko dwóch lat.



W Warszawie średnia cena transakcyjna spadła w ujęciu kwartalnym o 6,2 proc. a nominalnie o ok. 1000 zł/mkw. do poziomu 15 745 zł/mkw.