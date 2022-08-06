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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1006100710081009
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:23

BIGor
то підприємці усілякі, які крутяться
за кордоном на РН їм доводиться конкурувати з ванюшками які продали підмосковний бабусин хрущ з 3куо метр
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:32

BIGor
Що вже казати про великі чи середні агрохолдінги.


Теж потріпало сильно. Особливо південь. Втратили і землю, і техніку, і врожай, дехто і на підвалах посидів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:45

  Hotab написав:BIGor
Що вже казати про великі чи середні агрохолдінги.


Теж потріпало сильно. Особливо південь. Втратили і землю, і техніку, і врожай, дехто і на підвалах посидів.

Потріпало одиниць, он дивився недавно Кухаря - він каже що за 2024 рік був зібраний рекордний урожай в Україні за все існування країни. І це при дуже високих світових цінах на сг. Хтось ще цей рекордний врожай зібрав і продав за валюту.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:30

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Пишуть що в Варшаві ціна квартир -6% за квартал
https://www.bankier.pl/wiadomosc/NBP-Ce ... 90260.html
O ile jeszcze w III kw. 2024 r. to właśnie na rynku wtórnym ceny wciąż rosły, o tyle ostatnie trzy miesiące 2024 r. stały pod znakiem wyraźnych spadków. Mieliśmy z nimi do czynienia w stolicach ośmiu województw, w tym kilku największych polskich miastach. To pierwsze tak wyraźne obniżki od blisko dwóch lat.

W Warszawie średnia cena transakcyjna spadła w ujęciu kwartalnym o 6,2 proc. a nominalnie o ok. 1000 zł/mkw. do poziomu 15 745 zł/mkw.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 15:07

  BIGor написав:Пишуть що в Варшаві ціна квартир -6% за квартал
https://www.bankier.pl/wiadomosc/NBP-Ce ... 90260.html
O ile jeszcze w III kw. 2024 r. to właśnie na rynku wtórnym ceny wciąż rosły, o tyle ostatnie trzy miesiące 2024 r. stały pod znakiem wyraźnych spadków. Mieliśmy z nimi do czynienia w stolicach ośmiu województw, w tym kilku największych polskich miastach. To pierwsze tak wyraźne obniżki od blisko dwóch lat.

W Warszawie średnia cena transakcyjna spadła w ujęciu kwartalnym o 6,2 proc. a nominalnie o ok. 1000 zł/mkw. do poziomu 15 745 zł/mkw.

Але ж первинка далі зростає. В Кракові трохи дешевшою стала первинка, але зросла вторинка. На обвал поки що не дуже схоже.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 16:04

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Пишуть що в Варшаві ціна квартир -6% за квартал
https://www.bankier.pl/wiadomosc/NBP-Ce ... 90260.html
O ile jeszcze w III kw. 2024 r. to właśnie na rynku wtórnym ceny wciąż rosły, o tyle ostatnie trzy miesiące 2024 r. stały pod znakiem wyraźnych spadków. Mieliśmy z nimi do czynienia w stolicach ośmiu województw, w tym kilku największych polskich miastach. To pierwsze tak wyraźne obniżki od blisko dwóch lat.

W Warszawie średnia cena transakcyjna spadła w ujęciu kwartalnym o 6,2 proc. a nominalnie o ok. 1000 zł/mkw. do poziomu 15 745 zł/mkw.

Але ж первинка далі зростає. В Кракові трохи дешевшою стала первинка, але зросла вторинка. На обвал поки що не дуже схоже.

А хто писав про Краків? В Варшаві падіння на 6%, чітко написано. З 250 кує (середня ціна простої квартири) це 15 кує, доволі непагано за три місяці.
Первинка падає в Кракові на 3% - ну то таке. З тих же 250 кує зекономити 7 кує - дуже непагано. :D Деякі забудовники дають дисконт 20% від каталогової ціни. Первинний ринок дуже мутний, цін майже ніхто не відкриває, тому прослідкувати дуже важко, треба ходити в відділи продажів і торгуватись.
По вторинці очевидно паддіня за 2024 рік є, бо бачив райони/околиці де на початок раку було по 20-22 тис., зараз червона ціна - 15 тис. в оголошеннях - але це оферти. Якщо честно, навіть не вірилось, що буде повно пропозицій по 15 тис. вже в 2025 році.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:В Варшаві падіння на 6%, чітко написано


Підписався на одну 'ріелторшу' в інстаграмі. Виклада відео каже ось літом тут квартира коштувала дешевше. І сама ж показала стройку. Тобто літом там ще пустирь був, і на котловані було дешевше. Ось такий ріст цін у блогерів.
Питання, ось вона сама робить розрахунки іпотек, тобто це робота дорадци, якому платить банк, тобто ці розводіли з 2х місць отримують, а який їх сенс порівняно з звичайним дорадцем?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 00:08

Польша планує запускати нову програму пільгового кредитування
https://www.money.pl/gospodarka/pierwsz ... 1616a.html
За програмою буде компенсуватись перший внесок (але до 100 тис.) і зменшений % ну і наче більш жорсткі умови. Програма тільки для громадян Польщі.

З статті: «Важливо, що відповідно до попередніх пропозицій політиків PSL, буде введено ліміт ціни на квадратний метр придбаної нерухомості. Згідно з отриманою інформацією, вона визначатиметься на основі витрат на будівництво житла компаніями SIM/TBS та щорічно індексуватиметься. У перший рік програми вона становитиме 10 000злотих за метр. Водночас муніципалітети матимуть право визначати власний ліміт у постанові, що дозволить коригувати його відповідно до місцевих умов.»
Ana
 
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  #<1 ... 1006100710081009
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