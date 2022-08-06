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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1007100810091010
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:49

Нерухомість в Туреччині: підсумок січня 2025 року.

Дивлячись на ціни на квартири в Польщі - ціни на ГОТОВІ під ключ квартири в Туреччині здаються такими, які роздають даром або безкоштовно.
Зараз приятель намагається продати свою інвестицію - чудову готову з ремонтом квартиру в курортній Аланії за 70 000 євро (знавці Аланії говорять, що то дорого).

Турецька преса, аналізуючи дані Інститукту тсатимстик Туреччини пише про підсумки продажу/купівлі нерухомості в країні так:
"Продажі житла в Туреччині в січні зросли на 39,7 відсотка в річному обчисленні, досягнувши 112 173, що є другим найвищим показником січня за весь час.
Рамадан Кумова, голова ради директорів Асоціації забудовників та інвесторів житла (KONUTDER), заявив, що хоча продажі житла знизилися порівняно з груднем, вони зросли порівняно з тим же періодом минулого року, і сказав: «Ми вважаємо, що 2025 рік почався добре. Однак для того, щоб продажі житла досягли ідеального рівня та задовольнили потреби, необхідно вжити необхідних кроків і знизити процентні ставки до 1 відсотка».
Джерело: https://www.sozcu.com.tr/yuksek-faizler ... ak-p139337

Українці в січні опустилися з місця 3 на місце 4 в ТОР-10 закордонних інвесторів:
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akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:44

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Ana написав:У перший рік програми вона становитиме 10 000злотих за метр.

Ціна квартир в пгт чи маленьких містах.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pierws ... 91760.html

Але насправді кажуть що програма буде в аж в кінці 2025 року, ну там вже "чи осел помре, чи падішах помре..."

Поки чекаємо на більш конкретну програму, бо це тільки проект.
BIGor
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  #<1 ... 1007100810091010
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