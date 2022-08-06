Додано: Нед 16 лют, 2025 17:51

Цікаво було дізнатися хід думок наших людей, які якось вдало продали квартиру в Києві та хочуть купити квартиру в Анталії.

Орієнтир суми грошей: 100 000$.



Передивилися багато оголошень на сайті Sahininden (аналог нашого ОЛХ), вибрали 10 варіантів. Не питав яких, але вторинний ринок і 1+1.

Хочуть в «закритому мікрорайоні» (не можна отримати картку ВНП, володіти та жити 90 днів в кожні 180 днів року можна).

Сказали, що саме так і планують, бо чоловік «невиїзний», буде приїжджати жінка на місяць-два.



Ну, що я знав, то розказав про досить просту процедуру купівлі, попередив, щоби не звʼязувалися з рієлторами-росіянцями, казахами, узбеками та бути обережними з турками, бо ціну можуть призначити, дивлячись на одяг. Порадив активно задавати питання про ліфт, басейн, підвал, меблі інтернет та інше. Бо потім всі будуть робити вигляд, що нічого не знають.



На сьогодні «не закритим» є питання законного вивезення валюти з України.



Тут саме цікаве. Ім запропонували якусь хитру схему через якийсь "Тік-Ток" чи щось схоже - під 5% (!).

Я сказав, що не в курсі всіляких там "хитрих" схем.

Наскільки я знаю, якщо наша людина офіційно продала квартиру, то може офіційно вивезти гроші з оформленням Митної декларації на кордоні.

Для цього треба мати Договір куплі/продажу квартири та довідку з банку про купівлю валюти або про обмін валюти в банку на суму отриманих гривень.



Вивозити по 10 000$ - для них не варіант, бо за кордоном не мають зовсім ніяких родичів - ніде нікого - та залишати немає у кого.



Нічого ж не змінилося?