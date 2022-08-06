RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1007100810091010
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:49

Нерухомість в Туреччині: підсумок січня 2025 року.

Дивлячись на ціни на квартири в Польщі - ціни на ГОТОВІ під ключ квартири в Туреччині здаються такими, які роздають даром або безкоштовно.
Зараз приятель намагається продати свою інвестицію - чудову готову з ремонтом квартиру в курортній Аланії за 70 000 євро (знавці Аланії говорять, що то дорого).

Турецька преса, аналізуючи дані Інститукту тсатимстик Туреччини пише про підсумки продажу/купівлі нерухомості в країні так:
"Продажі житла в Туреччині в січні зросли на 39,7 відсотка в річному обчисленні, досягнувши 112 173, що є другим найвищим показником січня за весь час.
Рамадан Кумова, голова ради директорів Асоціації забудовників та інвесторів житла (KONUTDER), заявив, що хоча продажі житла знизилися порівняно з груднем, вони зросли порівняно з тим же періодом минулого року, і сказав: «Ми вважаємо, що 2025 рік почався добре. Однак для того, щоб продажі житла досягли ідеального рівня та задовольнили потреби, необхідно вжити необхідних кроків і знизити процентні ставки до 1 відсотка».
Джерело: https://www.sozcu.com.tr/yuksek-faizler ... ak-p139337

Українці в січні опустилися з місця 3 на місце 4 в ТОР-10 закордонних інвесторів:
Зображення
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10558
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3924 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:44

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Ana написав:У перший рік програми вона становитиме 10 000злотих за метр.

Ціна квартир в пгт чи маленьких містах.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pierws ... 91760.html

Але насправді кажуть що програма буде в аж в кінці 2025 року, ну там вже "чи осел помре, чи падішах помре..."

Поки чекаємо на більш конкретну програму, бо це тільки проект.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9758
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:51

Цікаво було дізнатися хід думок наших людей, які якось вдало продали квартиру в Києві та хочуть купити квартиру в Анталії.
Орієнтир суми грошей: 100 000$.

Передивилися багато оголошень на сайті Sahininden (аналог нашого ОЛХ), вибрали 10 варіантів. Не питав яких, але вторинний ринок і 1+1.
Хочуть в «закритому мікрорайоні» (не можна отримати картку ВНП, володіти та жити 90 днів в кожні 180 днів року можна).
Сказали, що саме так і планують, бо чоловік «невиїзний», буде приїжджати жінка на місяць-два.

Ну, що я знав, то розказав про досить просту процедуру купівлі, попередив, щоби не звʼязувалися з рієлторами-росіянцями, казахами, узбеками та бути обережними з турками, бо ціну можуть призначити, дивлячись на одяг. Порадив активно задавати питання про ліфт, басейн, підвал, меблі інтернет та інше. Бо потім всі будуть робити вигляд, що нічого не знають.

На сьогодні «не закритим» є питання законного вивезення валюти з України.

Тут саме цікаве. Ім запропонували якусь хитру схему через якийсь "Тік-Ток" чи щось схоже - під 5% (!).
Я сказав, що не в курсі всіляких там "хитрих" схем.
Наскільки я знаю, якщо наша людина офіційно продала квартиру, то може офіційно вивезти гроші з оформленням Митної декларації на кордоні.
Для цього треба мати Договір куплі/продажу квартири та довідку з банку про купівлю валюти або про обмін валюти в банку на суму отриманих гривень.

Вивозити по 10 000$ - для них не варіант, бо за кордоном не мають зовсім ніяких родичів - ніде нікого - та залишати немає у кого.

Нічого ж не змінилося?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10558
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3924 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1007100810091010
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2521, 2522, 2523
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25220 16835474
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2025 18:37
Bolt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1029, 1030, 1031
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10308 6410567
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2025 00:48
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 384700
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7489)
16.02.2025 17:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.