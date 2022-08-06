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Нерухомість в Туреччині: підсумок січня 2025 року.
Дивлячись на ціни на квартири в Польщі - ціни на ГОТОВІ під ключ квартири в Туреччині здаються такими, які роздають даром або безкоштовно. Зараз приятель намагається продати свою інвестицію - чудову готову з ремонтом квартиру в курортній Аланії за 70 000 євро (знавці Аланії говорять, що то дорого).
Турецька преса, аналізуючи дані Інститукту тсатимстик Туреччини пише про підсумки продажу/купівлі нерухомості в країні так: "Продажі житла в Туреччині в січні зросли на 39,7 відсотка в річному обчисленні, досягнувши 112 173, що є другим найвищим показником січня за весь час. Рамадан Кумова, голова ради директорів Асоціації забудовників та інвесторів житла (KONUTDER), заявив, що хоча продажі житла знизилися порівняно з груднем, вони зросли порівняно з тим же періодом минулого року, і сказав: «Ми вважаємо, що 2025 рік почався добре. Однак для того, щоб продажі житла досягли ідеального рівня та задовольнили потреби, необхідно вжити необхідних кроків і знизити процентні ставки до 1 відсотка». Джерело: https://www.sozcu.com.tr/yuksek-faizler ... ak-p139337
Українці в січні опустилися з місця 3 на місце 4 в ТОР-10 закордонних інвесторів:
Цікаво було дізнатися хід думок наших людей, які якось вдало продали квартиру в Києві та хочуть купити квартиру в Анталії. Орієнтир суми грошей: 100 000$.
Передивилися багато оголошень на сайті Sahininden (аналог нашого ОЛХ), вибрали 10 варіантів. Не питав яких, але вторинний ринок і 1+1. Хочуть в «закритому мікрорайоні» (не можна отримати картку ВНП, володіти та жити 90 днів в кожні 180 днів року можна). Сказали, що саме так і планують, бо чоловік «невиїзний», буде приїжджати жінка на місяць-два.
Ну, що я знав, то розказав про досить просту процедуру купівлі, попередив, щоби не звʼязувалися з рієлторами-росіянцями, казахами, узбеками та бути обережними з турками, бо ціну можуть призначити, дивлячись на одяг. Порадив активно задавати питання про ліфт, басейн, підвал, меблі інтернет та інше. Бо потім всі будуть робити вигляд, що нічого не знають.
На сьогодні «не закритим» є питання законного вивезення валюти з України.
Тут саме цікаве. Ім запропонували якусь хитру схему через якийсь "Тік-Ток" чи щось схоже - під 5% (!). Я сказав, що не в курсі всіляких там "хитрих" схем. Наскільки я знаю, якщо наша людина офіційно продала квартиру, то може офіційно вивезти гроші з оформленням Митної декларації на кордоні. Для цього треба мати Договір куплі/продажу квартири та довідку з банку про купівлю валюти або про обмін валюти в банку на суму отриманих гривень.
Вивозити по 10 000$ - для них не варіант, бо за кордоном не мають зовсім ніяких родичів - ніде нікого - та залишати немає у кого.