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Нерухомість в Туреччині: підсумок січня 2025 року.
Дивлячись на ціни на квартири в Польщі - ціни на ГОТОВІ під ключ квартири в Туреччині здаються такими, які роздають даром або безкоштовно. Зараз приятель намагається продати свою інвестицію - чудову готову з ремонтом квартиру в курортній Аланії за 70 000 євро (знавці Аланії говорять, що то дорого).
Турецька преса, аналізуючи дані Інститукту тсатимстик Туреччини пише про підсумки продажу/купівлі нерухомості в країні так: "Продажі житла в Туреччині в січні зросли на 39,7 відсотка в річному обчисленні, досягнувши 112 173, що є другим найвищим показником січня за весь час. Рамадан Кумова, голова ради директорів Асоціації забудовників та інвесторів житла (KONUTDER), заявив, що хоча продажі житла знизилися порівняно з груднем, вони зросли порівняно з тим же періодом минулого року, і сказав: «Ми вважаємо, що 2025 рік почався добре. Однак для того, щоб продажі житла досягли ідеального рівня та задовольнили потреби, необхідно вжити необхідних кроків і знизити процентні ставки до 1 відсотка». Джерело: https://www.sozcu.com.tr/yuksek-faizler ... ak-p139337
Українці в січні опустилися з місця 3 на місце 4 в ТОР-10 закордонних інвесторів:
(Прошу декого з дописувачів не кидаться в мене своїм звичним лайном та гноєм - я - на жаль/на щастя - не директор/власник ріелторської контори і нічого не продавав і не продаю, хоча рахувати чужі гроші - найкраще заняття для форумних голомозих та вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці). Більше того, я практично не мешкаю в Анталії з початку липня 2024 року).
Інформацію даю просто для оцінки рівня цін.
Наша жінка заміжня за турком - тримають туристичну агенцію - трохи заробили грошей, купили ще одну квартиру та для розвитку бізнесу вирішили продати одну з двох квартир. Крім того: (цитата) "Хочемо завести дитину, тому потрібна більша квартира".
Я трохи допомагав в юридичній підтримці, за що сьогодні пропонували зустрітися - отримати різні солодкі смаколики - але передати іх на відстань в 3 750 км неможливо - я відмовився, але розпитав що та як було.
1. Квартира 1+1 майже нова - в ній вони прожили всього 2 роки. 2. Продавати почали в кінці листопада 2024 року. Як мені сказали "Ми не впали) тоді не було грошей і необхідності міняти житло, зараз є. Тоді тільки цю купили)..." 3. Квартира не є першосортному районі: вона знаходиться не в самій Анталії, хоча в провінції Анталія - трохи на схід за Міжнародним аеропортом Анталії. Серед перваг: через Алсу пролягає шикарна траса в бік Аланії. Крім того в відомі туристични місця - каньйони та річки з рафтінгом. Також - до одного з найбільших в світі античних Амфітеатрів Аспендос. Родзинка на тортинку: в кафе цього міста не треба МЕНЮ, його і не подають: вам подають на стіл все, що готують роками фірмового. Реально дуже цікаво та за помірні ціни. Я туди в кафе привозив своїх гостей з України. Серед недоліків: на авто до пляжа іхати 25 хвилин.
Далі - пряма мова: "- Ну коротше, через рієлтора люди були, а так по обʼяві всього 2 люди зверталось... Квартира 1+1, у відкритому районі, підходить під ВНЖ (Аксу). Прожили тут менше 2 років, до нас ніхто не жив, тож все в хорошому стані. Це не сіте, просто будинок, але є власний двір, є парковка, з усіх сторін від будинку поле, інші дома дальше 100 м, тож тихо і як на природі, хоча і в Анталії. У дворі можна робити барбекю, сніданки – все як у приватному будинку. З вікон видно сходи і заходи сонця, вікна виходить на 3 сторони. До моря машиною їхати 25 хв. В будинку є ліфт. Будинку 6 років. Квартира 1+1, 0 поверх, 45 м. Продаємо терміново, тому готові поступитись по ціні. Ціна була 50 тис $, продали за 45$ тис $"
- Мене лякає, що ви купили 2 роки тому - на піку цін. Що получилося - є якийсь профіт? - Ні, залишилось в боргах), бо купили нову і не вистачало грошей, 52 тис позичили, 45 отримали - 7 тис тепер борг...)
Ну ось така справа, малята... Вони продали з від"ємною дохідністю... Комусь повезло: за 45 000 доларів мати непогану - як я розумію - квартиру подалі від війни...
P.S. Цифрою 1 на мапі вказано розташування моєї квартири. Куплено в 2017 році за 49 500 доларів - все готове під ключ, з плавальним басейном та парковкою.