Додано: Вів 18 лют, 2025 21:11

Інформацію даю просто для оцінки рівня цін.

(Прошу декого з дописувачів не кидаться в мене своїм звичним лайном та гноєм - я - на жаль/на щастя - не директор/власник ріелторської контори і нічого не продавав і не продаю, хоча рахувати чужі гроші - найкраще заняття для форумних голомозих та вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці).Більше того, я практично не мешкаю в Анталії з початку липня 2024 року).Наша жінка заміжня за турком - тримають туристичну агенцію - трохи заробили грошей, купили ще одну квартиру та для розвитку бізнесу вирішили продати одну з двох квартир. Крім того: (цитата) "Хочемо завести дитину, тому потрібна більша квартира".Я трохи допомагав в юридичній підтримці, за що сьогодні пропонували зустрітися - отримати різні солодкі смаколики - але передати іх на відстань в 3 750 км неможливо - я відмовився, але розпитав що та як було.1. Квартира 1+1 майже нова - в ній вони прожили всього 2 роки.2. Продавати почали в кінці листопада 2024 року. Як мені сказали "Ми не впали) тоді не було грошей і необхідності міняти житло, зараз є. Тоді тільки цю купили)..."3. Квартира не є першосортному районі: вона знаходиться не в самій Анталії, хоча в провінції Анталія - трохи на схід за Міжнародним аеропортом Анталії.Серед перваг: через Алсу пролягає шикарна траса в бік Аланії. Крім того в відомі туристични місця - каньйони та річки з рафтінгом. Також - до одного з найбільших в світі античних Амфітеатрів Аспендос. Родзинка на тортинку: в кафе цього міста не треба МЕНЮ, його і не подають: вам подають на стіл все, що готують роками фірмового. Реально дуже цікаво та за помірні ціни. Я туди в кафе привозив своїх гостей з України.Серед недоліків: на авто до пляжа іхати 25 хвилин.Далі - пряма мова:"- Ну коротше, через рієлтора люди були, а так по обʼяві всього 2 люди зверталось...Квартира 1+1, у відкритому районі, підходить під ВНЖ (Аксу). Прожили тут менше 2 років, до нас ніхто не жив, тож все в хорошому стані.Це не сіте, просто будинок, але є власний двір, є парковка, з усіх сторін від будинку поле, інші дома дальше 100 м, тож тихо і як на природі, хоча і в Анталії. У дворі можна робити барбекю, сніданки – все як у приватному будинку.З вікон видно сходи і заходи сонця, вікна виходить на 3 сторони.До моря машиною їхати 25 хв.В будинку є ліфт. Будинку 6 років. Квартира 1+1, 0 поверх, 45 м.Продаємо терміново, тому готові поступитись по ціні.Ціна була 50 тис $, продали за 45$ тис $"Що получилося - є якийсь профіт?- Ні, залишилось в боргах), бо купили нову і не вистачало грошей, 52 тис позичили, 45 отримали - 7 тис тепер борг...)Ну ось така справа, малята...Вони продали з від"ємною дохідністю...Комусь повезло: за 45 000 доларів мати непогану - як я розумію - квартиру подалі від війни...P.S. Цифрою 1 на мапі вказано розташування моєї квартири. Куплено в 2017 році за 49 500 доларів - все готове під ключ, з плавальним басейном та парковкою.