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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1007100810091010
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:49

Нерухомість в Туреччині: підсумок січня 2025 року.

Дивлячись на ціни на квартири в Польщі - ціни на ГОТОВІ під ключ квартири в Туреччині здаються такими, які роздають даром або безкоштовно.
Зараз приятель намагається продати свою інвестицію - чудову готову з ремонтом квартиру в курортній Аланії за 70 000 євро (знавці Аланії говорять, що то дорого).

Турецька преса, аналізуючи дані Інститукту тсатимстик Туреччини пише про підсумки продажу/купівлі нерухомості в країні так:
"Продажі житла в Туреччині в січні зросли на 39,7 відсотка в річному обчисленні, досягнувши 112 173, що є другим найвищим показником січня за весь час.
Рамадан Кумова, голова ради директорів Асоціації забудовників та інвесторів житла (KONUTDER), заявив, що хоча продажі житла знизилися порівняно з груднем, вони зросли порівняно з тим же періодом минулого року, і сказав: «Ми вважаємо, що 2025 рік почався добре. Однак для того, щоб продажі житла досягли ідеального рівня та задовольнили потреби, необхідно вжити необхідних кроків і знизити процентні ставки до 1 відсотка».
Джерело: https://www.sozcu.com.tr/yuksek-faizler ... ak-p139337

Українці в січні опустилися з місця 3 на місце 4 в ТОР-10 закордонних інвесторів:
Зображення
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:44

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Ana написав:У перший рік програми вона становитиме 10 000злотих за метр.

Ціна квартир в пгт чи маленьких містах.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pierws ... 91760.html

Але насправді кажуть що програма буде в аж в кінці 2025 року, ну там вже "чи осел помре, чи падішах помре..."

Поки чекаємо на більш конкретну програму, бо це тільки проект.
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:11

Щодо цін на квартири в Анталії

(Прошу декого з дописувачів не кидаться в мене своїм звичним лайном та гноєм - я - на жаль/на щастя - не директор/власник ріелторської контори і нічого не продавав і не продаю, хоча рахувати чужі гроші - найкраще заняття для форумних голомозих та вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці).
Більше того, я практично не мешкаю в Анталії з початку липня 2024 року).

Інформацію даю просто для оцінки рівня цін.

Наша жінка заміжня за турком - тримають туристичну агенцію - трохи заробили грошей, купили ще одну квартиру та для розвитку бізнесу вирішили продати одну з двох квартир. Крім того: (цитата) "Хочемо завести дитину, тому потрібна більша квартира".

Я трохи допомагав в юридичній підтримці, за що сьогодні пропонували зустрітися - отримати різні солодкі смаколики - але передати іх на відстань в 3 750 км неможливо - я відмовився, але розпитав що та як було.

1. Квартира 1+1 майже нова - в ній вони прожили всього 2 роки.
2. Продавати почали в кінці листопада 2024 року. Як мені сказали "Ми не впали) тоді не було грошей і необхідності міняти житло, зараз є. Тоді тільки цю купили)..."
3. Квартира не є першосортному районі: вона знаходиться не в самій Анталії, хоча в провінції Анталія - трохи на схід за Міжнародним аеропортом Анталії.
Зображення
Серед перваг: через Алсу пролягає шикарна траса в бік Аланії. Крім того в відомі туристични місця - каньйони та річки з рафтінгом. Також - до одного з найбільших в світі античних Амфітеатрів Аспендос. Родзинка на тортинку: в кафе цього міста не треба МЕНЮ, його і не подають: вам подають на стіл все, що готують роками фірмового. Реально дуже цікаво та за помірні ціни. Я туди в кафе привозив своїх гостей з України.
Серед недоліків: на авто до пляжа іхати 25 хвилин.

Далі - пряма мова:
"- Ну коротше, через рієлтора люди були, а так по обʼяві всього 2 люди зверталось...
Квартира 1+1, у відкритому районі, підходить під ВНЖ (Аксу). Прожили тут менше 2 років, до нас ніхто не жив, тож все в хорошому стані.
Це не сіте, просто будинок, але є власний двір, є парковка, з усіх сторін від будинку поле, інші дома дальше 100 м, тож тихо і як на природі, хоча і в Анталії. У дворі можна робити барбекю, сніданки – все як у приватному будинку.
З вікон видно сходи і заходи сонця, вікна виходить на 3 сторони.
До моря машиною їхати 25 хв.
В будинку є ліфт. Будинку 6 років. Квартира 1+1, 0 поверх, 45 м.
Продаємо терміново, тому готові поступитись по ціні.
Ціна була 50 тис $, продали за 45$ тис $"

- Мене лякає, що ви купили 2 роки тому - на піку цін. Що получилося - є якийсь профіт?
- Ні, залишилось в боргах), бо купили нову і не вистачало грошей, 52 тис позичили, 45 отримали - 7 тис тепер борг...)

Ну ось така справа, малята...
Вони продали з від"ємною дохідністю...
Комусь повезло: за 45 000 доларів мати непогану - як я розумію - квартиру подалі від війни...

P.S. Цифрою 1 на мапі вказано розташування моєї квартири. Куплено в 2017 році за 49 500 доларів - все готове під ключ, з плавальним басейном та парковкою.
akurt
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2
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 02:43

akurt Скільки виходять місячні витрати (обов'язкові платежі + можливий дрібний ремонт), якщо така квартира стоїть порожня?
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 04:03

Якщо квартира стоїть порожня - то сплачується:
- щомісяця квартплата в ОСББ будинка. Її розмір залежить від того, що вирішили на щорічних зборах будинка мешканці. Це може бути як 0 (реально нуль) турецьких лір в місяць до 600 турецьких лір в місяць (близько 16€). Квартплата реально може становити нуль якщо більшість мешканців вирішили, що їм не треба утримувати плавальний басейн, електрика, платити за обслуговування ліфта та інші витрати. В даному випадку люди продали а хтось купив квартиру двокімнатну - гадаю там була квартплата («айдат») не більше 500 лір (не більше 15€ в місяць). В ЖК Преміум класу айдат може складати 2000 лір (близько 55€ на місяць). Це тоді, коли є зимовий та літній плавальні басейни, тренажерні зали, дитячі кімнати, підземний паркінг, охорона на вході, винесення сміття штатним працівником (пакети слід виставити біля дверей ввечері після 19:00), спортивні майданчики та інше.
- власник квартири платить щорічно податок на нерухомість. Його сума може складати близько 50€ на рік.
- також є щорічна оплата за Поліс обовʼязкового страхування квартири. Це теж приблизно 50€ за рік.
- є сплата за домашній телефон і інтернет, вона може складати близько 650 лір на місяць (приблизно 18€). Ця сума сплачується, навіть якщо ваша лінія вами не використовується.

Немає ніяких платежів «за доставку газу», «за доставку води», «за технічне обслуговування водогонів» та «за доставку повітря».
Є оплата за вивезення сміття, але вона включається в квитанцію за постачання води - якщо вода не використовувалася, то і платежу ніякого не буде. Взагалі там сплачуються якісь несуттєві «копійки».
Цікаво, що є різні тарифи за водопостачання та водовідведення для іноземців, які не мають діючої картки ВНП: тариф вище в 3 рази.
Ну питання про «дрібний ремонт» важке, тому що в Туреччині, по-перше, всі квартири здаються/продаються «готові під ключ», всі оснащені/обладнані за одним конкретним проєктом для даного будинка конкретного Забудовника. По-друге, стіни квартир як правило фарбовані (без шпалер). Максимально в квартирі перефарбовують/освіжають стіни.
akurt
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  #<1 ... 1007100810091010
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