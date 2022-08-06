Додано: Чет 20 лют, 2025 11:55

Купівля квартири в Анталії



Я хоч і не перебуваю в Анталії - але "тримаю руку на пульсі" та в ці дні виступаю в якості консультанта у наших украінців.

Мені це цікаво - наче гра в шахи:

1. e4 d6

2. d4 Кf6

3. Кc3 g6

4. Кf3 Сg7

...

40. b5 Кa5

41. ???



Взагалі є цікаві деталі:

1. Покупці наші люди з України. Мета: інвестиції грошей за продану в Україні квартиру.

(я не все маю право розказувати, тому деякі цифри/факти будуть умовними або не точними)

2. Покупці можуть приїздити в Анталію навіть не в повному складі. Чоловік зараз у ЗСУ. Але родина може - нехай не повний рік - жити навіть без отриманої в Туреччині картки ВНП. Ідея непогана в смислі - безпека родини буде на першому місці.

3. Для ріелторів клієнт цікавий - бо ЗОВСІМ НЕДОСВІДЧЕНИЙ. Я навіть сказав відверто, що як щоби ріелтором був я - як тут деякі збоченці безкінечно писали - "То точно я вже бачу, де я вас спробував би одурити". Але я граю - і завжди грав - білими - на боці Покупця-українця.

4. Квартиру хочуть купити 1+1 (двокімнатну). Максимальна ціна - не може перевищувати 100 000 євро. Дорого це чи дешево - вирішувати читачеві, я ціни в Украіні не знаю і майже ніколи не знав.

5. Квартиру шукали самі на сайті оголошень Туреччини. Знайшли декілька варіантів. Приїхали в Анталію автобусом (зараз прямі сполучення майже з усіма містами України).

6. Від мене потримали поради, як вибирати кврартиру в Туреччині - як "Театр починається з вішака" - так квартира в Туреччині починається з паркану навколо ЖК, території, плавального басейну, паркінгу та підвалу. Саму квартиру треба дивися вже в останній чергу. Ну і головним є сказане на цьому форумі: "ЛЛЛ".

7. Рієлторська контора хоче отримати 2% - це нормально для Туреччині (2% з Покупця та 2% з Продавця).

Рієлтори офіційні, а не напівпідвально-самостійні.

8. Станом на сьогодні таку квартиру знайшли. Самі - просто по оголошеннях. За межі бюджету МАЙЖЕ не виходять.

Що може призвести дл виходжу за бюджет: а) комісійні ріелторів. б) витрати на послуги державного кадастрового центра та на виготовлення Акту експертизи квартири. Точні цифри не знаю, з 2022 року не відвідував з друзями Кадастровий центр, але думаю що це може потягнути разом - з переофомленням лицьових рахунків на 1000 доларів (надорожчим є Акт експертизи квартири).

9. Позитив: будинок побудови від 5 до 10 років, дуже в гарному стані. Плавальний басейн в чудовому стані. Підземний (!) паркінг. Квартплата 1000 лір (приблизно 25 євро на місяць). Нормально. Продавець доволі якісні меблі та побутову техніку дарує (я його розумію - продавати ті матраци та пральні машини - то клопіт страшенний, краще подарувати). Квартира та все в квартирі реально в чудовому - якщо не сказати прекрасному стані. Балкон - засклений дорого. До одного щ найкращіх в Анталії пляжів - 15-20 хвилин пішки, або 1 або 2 зупинки автобуса. Це пляж Sarisu “під соснами». Там природний парк та по всьому парку встановлено для безкоштовного використання столи, лави, комплекси барбекю, є туалети, переодягальні, вода та безкоштовній прісні души.

Негатив: з трьох престижних мікрорайонів одного района міста - це самий "слабкий". Зазвичай в "старі часи" саме в цьому мікрорайні були ціни на 20% менші, ніж в двох інших мікрорайонах. Тому є певна думка, що ціна Продавця є завищеною.

10. Гра продовжується: 41. b6 Який буде хід противника?

Намітили Правила закінчення гри, можливі сценарії та маємо в руках 2 козиря, які ще не оголошували ні Продавцеві, ні рієлторам.



Ваш хід, пане гросмейстере!