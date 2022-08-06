Квартиру в Анталії куплено! Я вище писав про нюанси.
(рекомендую натиснути на фото - бо на форумі НЕ ВСЕ ВИДНО)
Бачите, чого лютує проти мене одне київське рило - воно ніяк не може зрозуміти, що можна ПРОСТО допомагати людям. Безкоштовно - в свій вільний інколи час... Порадою про вибір квартири, про необхідні документи, про юридичні нюанси, про те як відбувається купівля-продаж, про нюанси купівлі квартири за кордоном, про правила безпеки...
Особливо якщо ти на відстані в 3 750 км від Анталії...
(не забули натиснути на фото - відкриється воно в повному форматі - там є цікавий текст).