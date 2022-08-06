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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1008100910101011
Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 16:34

Ну ось - прийшов пообідати, а таке ось приємне повідомлення від киян...
Квартиру в Анталії куплено! Я вище писав про нюанси.
Зображення
(рекомендую натиснути на фото - бо на форумі НЕ ВСЕ ВИДНО)
Бачите, чого лютує проти мене одне київське рило - воно ніяк не може зрозуміти, що можна ПРОСТО допомагати людям. Безкоштовно - в свій вільний інколи час... Порадою про вибір квартири, про необхідні документи, про юридичні нюанси, про те як відбувається купівля-продаж, про нюанси купівлі квартири за кордоном, про правила безпеки...

Особливо якщо ти на відстані в 3 750 км від Анталії...
(не забули натиснути на фото - відкриється воно в повному форматі - там є цікавий текст).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 00:53

Саме цікаве для мене в цій історії - купівлю киянами, які продали квартиру в Києві - і купівля ними квартири в Анталії - було те, як гроші за продану в Києві квартиру опинилися в Анталії.

Так ось все напрочуд просто виявилося: маєш 100 000$ готівкою в Києві - отримуєш через Біткоін 100 000$ в Анталії.
Комісія 3,5%.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 01:00

akurt А обов'язковість купівлі квартири через турецький банк і запит походження коштів є? І як щодо наших документів?
Visky
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  #<1 ... 1008100910101011
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