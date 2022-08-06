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Ну ось - прийшов пообідати, а таке ось приємне повідомлення від киян... Квартиру в Анталії куплено! Я вище писав про нюанси. (рекомендую натиснути на фото - бо на форумі НЕ ВСЕ ВИДНО) Бачите, чого лютує проти мене одне київське рило - воно ніяк не може зрозуміти, що можна ПРОСТО допомагати людям. Безкоштовно - в свій вільний інколи час... Порадою про вибір квартири, про необхідні документи, про юридичні нюанси, про те як відбувається купівля-продаж, про нюанси купівлі квартири за кордоном, про правила безпеки...
Особливо якщо ти на відстані в 3 750 км від Анталії... (не забули натиснути на фото - відкриється воно в повному форматі - там є цікавий текст).
akurt А обов'язковість купівлі квартири через турецький банк і запит походження коштів є? І як щодо наших документів?
Я ще в 2011 збирався купити будиночок в Болгарії. З квартирами проблем не було, а от нові будиночки тоді вже не пропонували, не давали дозволи на будівництво їх і дуже дорого на узбережжі. Думав вже про вторичку, та недійшли руки і досі. Чи маєте інфу про справи тут, у сусідів?
Обовʼязковість продажу валюти для здійснення Угоди купівлі-продажу квартири в Туреччині є. Ввели здається в 2022 році. Тобто в Державний кадастровий центр, який є єдиним вповноваженим органом для таких дій, треба надати довідку з банку про те, що Покупець з числа іноземців обміняв валюту на суму ціни квартири. Цифра в турецьких лірах зазначена в Акті експертизи квартири. На практиці не викликає труднощів. Курс валюти в банках завжди кращий, ніж в обмінках. Крім того є бонус: для цього банк відкриває іноземцю рахунок. Як показали події останніх років - мати рахунки в закордонних банках дуже корисна річ.
Питань про походження грошей в Туреччині не задавали і не задають. Альтернатива: вчора від приятеля, який мешкає в UK у сина, отримав таке повідомлення: “Це добре що турки не питають де взяв. В Англії все дуже складно. Біткоін для них то взагалі червона ганчірка! Мої знайомі зі Львова уже 4 місяці не можуть квартиру оформити. Зараз іншого юриста взяли”.
ПРО ДОКУМЕНТИ: з документів потрібними є український закордонний паспорт (замовити переклад на турецьку мову) + турецький податковий номер (можна оформити в он-лайн режимі або прийти особисто з українським паспортом та його ксерокопією в офіс податкової - справа на 3 хвилини).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 06 бер, 2025 11:04, всього редагувалось 2 разів.
Visky написав:Чи маєте інфу про справи тут, у сусідів?
Питання інвестицій в Болгарію на цій гілці періодично мляво обговорюється. Останній раз дискусія була здається наприкінці 2024 року. Здається, зараз на форумі не працює сервіс пошуку за ключовими словами, а так ви би швидко знайшли. Пошукайте на YouTube наш українець веде дуже цікавий канал купівлі квартири в Болгарії. Він спеціалізується на недорогих обʼєктах не на березі (каже, що наприклад в Бургас він «не лізе»), але можна дізнатися багато цікавого про ситуацію, процеси, варіанти, ціни. Я колись наводив назву каналу на цій гілці, але зараз не пригадую, але нормально людина розказує, «без понтів».