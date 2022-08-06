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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1008100910101011
Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 16:34

Ну ось - прийшов пообідати, а таке ось приємне повідомлення від киян...
Квартиру в Анталії куплено! Я вище писав про нюанси.
Зображення
(рекомендую натиснути на фото - бо на форумі НЕ ВСЕ ВИДНО)
Бачите, чого лютує проти мене одне київське рило - воно ніяк не може зрозуміти, що можна ПРОСТО допомагати людям. Безкоштовно - в свій вільний інколи час... Порадою про вибір квартири, про необхідні документи, про юридичні нюанси, про те як відбувається купівля-продаж, про нюанси купівлі квартири за кордоном, про правила безпеки...

Особливо якщо ти на відстані в 3 750 км від Анталії...
(не забули натиснути на фото - відкриється воно в повному форматі - там є цікавий текст).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 00:53

Саме цікаве для мене в цій історії - купівлю киянами, які продали квартиру в Києві - і купівля ними квартири в Анталії - було те, як гроші за продану в Києві квартиру опинилися в Анталії.

Так ось все напрочуд просто виявилося: маєш 100 000$ готівкою в Києві - отримуєш через Біткоін 100 000$ в Анталії.
Комісія 3,5%.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 01:00

akurt А обов'язковість купівлі квартири через турецький банк і запит походження коштів є? І як щодо наших документів?

Я ще в 2011 збирався купити будиночок в Болгарії. З квартирами проблем не було, а от нові будиночки тоді вже не пропонували, не давали дозволи на будівництво їх і дуже дорого на узбережжі. Думав вже про вторичку, та недійшли руки і досі.
Чи маєте інфу про справи тут, у сусідів?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 10:53

Обовʼязковість продажу валюти для здійснення Угоди купівлі-продажу квартири в Туреччині є.
Ввели здається в 2022 році.
Тобто в Державний кадастровий центр, який є єдиним вповноваженим органом для таких дій, треба надати довідку з банку про те, що Покупець з числа іноземців обміняв валюту на суму ціни квартири. Цифра в турецьких лірах зазначена в Акті експертизи квартири.
На практиці не викликає труднощів. Курс валюти в банках завжди кращий, ніж в обмінках.
Крім того є бонус: для цього банк відкриває іноземцю рахунок. Як показали події останніх років - мати рахунки в закордонних банках дуже корисна річ.

Питань про походження грошей в Туреччині не задавали і не задають.
Альтернатива: вчора від приятеля, який мешкає в UK у сина, отримав таке повідомлення:
“Це добре що турки не питають де взяв. В Англії все дуже складно. Біткоін для них то взагалі червона ганчірка! Мої знайомі зі Львова уже 4 місяці не можуть квартиру оформити. Зараз іншого юриста взяли”.

ПРО ДОКУМЕНТИ: з документів потрібними є український закордонний паспорт (замовити переклад на турецьку мову) + турецький податковий номер (можна оформити в он-лайн режимі або прийти особисто з українським паспортом та його ксерокопією в офіс податкової - справа на 3 хвилини).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 06 бер, 2025 11:04, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 10:59

  Visky написав:Чи маєте інфу про справи тут, у сусідів?

Питання інвестицій в Болгарію на цій гілці періодично мляво обговорюється.
Останній раз дискусія була здається наприкінці 2024 року.
Здається, зараз на форумі не працює сервіс пошуку за ключовими словами, а так ви би швидко знайшли.
Пошукайте на YouTube наш українець веде дуже цікавий канал купівлі квартири в Болгарії.
Він спеціалізується на недорогих обʼєктах не на березі (каже, що наприклад в Бургас він «не лізе»), але можна дізнатися багато цікавого про ситуацію, процеси, варіанти, ціни.
Я колись наводив назву каналу на цій гілці, але зараз не пригадую, але нормально людина розказує, «без понтів».
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:10

Пропозиція на хаях і росте далі, якщо не буде доплат до кредитів - то буде корекція
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:20

Останнім часом в Варшаві багато забудовників почали постити ʼвесняні знижкиʼ, але якраз перед цим і ціни знову дещо піднімали, так що якось воно так і виходить що підняття було на суму теперішньої знижки..
Ana
 
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  #<1 ... 1008100910101011
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