Додано: Чет 06 бер, 2025 10:53

Обовʼязковість продажу валюти для здійснення Угоди купівлі-продажу квартири в Туреччині є.

Ввели здається в 2022 році.

Тобто в Державний кадастровий центр, який є єдиним вповноваженим органом для таких дій, треба надати довідку з банку про те, що Покупець з числа іноземців обміняв валюту на суму ціни квартири. Цифра в турецьких лірах зазначена в Акті експертизи квартири.

На практиці не викликає труднощів. Курс валюти в банках завжди кращий, ніж в обмінках.

Крім того є бонус: для цього банк відкриває іноземцю рахунок. Як показали події останніх років - мати рахунки в закордонних банках дуже корисна річ.



Питань про походження грошей в Туреччині не задавали і не задають.

Альтернатива: вчора від приятеля, який мешкає в UK у сина, отримав таке повідомлення:

“Це добре що турки не питають де взяв. В Англії все дуже складно. Біткоін для них то взагалі червона ганчірка! Мої знайомі зі Львова уже 4 місяці не можуть квартиру оформити. Зараз іншого юриста взяли”.



ПРО ДОКУМЕНТИ: з документів потрібними є український закордонний паспорт (замовити переклад на турецьку мову) + турецький податковий номер (можна оформити в он-лайн режимі або прийти особисто з українським паспортом та його ксерокопією в офіс податкової - справа на 3 хвилини).