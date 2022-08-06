Додано: Суб 15 бер, 2025 09:29

Gastarbaiter написав: BIGor написав: Ха-ха, ну Ви смішні, 1 квартал 2024 року ще ціни росли, НБП в ньому рахував кредит на старт 2%. Я кажу про теперішню ситуацію. Той же новобуд недавно бачив по 12900 (готова квартира по цесії). В першому кварталі 2024 таке коштувало 20-22 тис. Ну може якісь ще мамонти купляють по цінам піку БК 2%, але походу вони вимирають.



По цінам на новобудови - тільки сам Бог знає їх динаміку. 90% забудовників мають декілька цін - каталогова, для фліперів, спеціальна чи дисконтна. Ціни кажуть тільки при особистій зустрічі. В НБП скоріш всього подають ціну каталогову - ну вона дійсно завжди росте. Ха-ха, ну Ви смішні, 1 квартал 2024 року ще ціни росли, НБП в ньому рахував кредит на старт 2%. Я кажу про теперішню ситуацію. Той же новобуд недавно бачив по 12900 (готова квартира по цесії). В першому кварталі 2024 таке коштувало 20-22 тис. Ну може якісь ще мамонти купляють по цінам піку БК 2%, але походу вони вимирають.По цінам на новобудови - тільки сам Бог знає їх динаміку. 90% забудовників мають декілька цін - каталогова, для фліперів, спеціальна чи дисконтна. Ціни кажуть тільки при особистій зустрічі. В НБП скоріш всього подають ціну каталогову - ну вона дійсно завжди росте.

Мені здається, що cena transakcijna це ціна, яка пройшла в угоді. Як Ви знаєте, тут не дуже прийнято оформлювати угоди "за ціною БТІ". Але дивіться: за цей рік Ви вже віддали своєму лендлордові скільки там? 30 000? Тобто десь 4% від вартості квартири. Ще відсотків на 3-5 зросли самі ціни. Разом маємо приблизно 8%. Якщо дивитися на вторинку, то там взагалі під 15% буде.

А якщо зниження цін з 22 до 13 то вже "норма", то це і є той "обвал", хіба ні? Усі балкони новобудів мають бути завішені банерами "sprzedam", а тих, хто приходить на перегляди, бідолашні продавани мають вести у ресторан та цілувати в дупку. Мені здається, щоце ціна, яка пройшла в угоді. Як Ви знаєте, тут не дуже прийнято оформлювати угоди "за ціною БТІ". Але дивіться: за цей рік Ви вже віддали своєму лендлордові скільки там? 30 000? Тобто десь 4% від вартості квартири. Ще відсотків на 3-5 зросли самі ціни. Разом маємо приблизно 8%. Якщо дивитися на вторинку, то там взагалі під 15% буде.А якщо зниження цін з 22 до 13 то вже "норма", то це і є той "обвал", хіба ні? Усі балкони новобудів мають бути завішені банерами "sprzedam", а тих, хто приходить на перегляди, бідолашні продавани мають вести у ресторан та цілувати в дупку.

Так ціни зросли на "папері", на графіках, кажу по факту ціни за рік спустилися з середніх 18-20 тисяч до 15-16 тисяч (кажу про новобуд з 2000 року) - саме той сегмент що я шукаю. Ті ж, так за рік 30 тис. витрачено, але і ціни на той сегмент що шукаю впали. Можете скільки завгодно доказувати що щось виросло - по факту зекономлено 150 000 мінус 30 000 =Дуже непагано. Ще великий плюс що зараз на вибір в рази більше квартир - на початку 2024 року був просто голяк квартир для вибору.А забудовники зараз дійсно сосуть лапку, продажі в них дуже хрінові - . Виручає їх те, що вони отримали суперприбутки в 2023-початок 2024. Багато з них отримали такі прибутки - що будують ЖК до здачі не виставляючи на продаж.Буитокадаражать видно з постійних смс що присилають забудовникиОпис картирки:Знижка на квартиру до 110 000 зл (Краків).Квартира в Варшаві від 409 000 зл.265 000 зл. знижка на квартиру (Краків)