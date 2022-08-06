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BIGor написав:Ха-ха, ну Ви смішні, 1 квартал 2024 року ще ціни росли, НБП в ньому рахував кредит на старт 2%. Я кажу про теперішню ситуацію. Той же новобуд недавно бачив по 12900 (готова квартира по цесії). В першому кварталі 2024 таке коштувало 20-22 тис. Ну може якісь ще мамонти купляють по цінам піку БК 2%, але походу вони вимирають.
По цінам на новобудови - тільки сам Бог знає їх динаміку. 90% забудовників мають декілька цін - каталогова, для фліперів, спеціальна чи дисконтна. Ціни кажуть тільки при особистій зустрічі. В НБП скоріш всього подають ціну каталогову - ну вона дійсно завжди росте.
Мені здається, що cena transakcijna це ціна, яка пройшла в угоді. Як Ви знаєте, тут не дуже прийнято оформлювати угоди "за ціною БТІ". Але дивіться: за цей рік Ви вже віддали своєму лендлордові скільки там? 30 000? Тобто десь 4% від вартості квартири. Ще відсотків на 3-5 зросли самі ціни. Разом маємо приблизно 8%. Якщо дивитися на вторинку, то там взагалі під 15% буде. А якщо зниження цін з 22 до 13 то вже "норма", то це і є той "обвал", хіба ні? Усі балкони новобудів мають бути завішені банерами "sprzedam", а тих, хто приходить на перегляди, бідолашні продавани мають вести у ресторан та цілувати в дупку.
Так ціни зросли на "папері", на графіках, кажу по факту ціни за рік спустилися з середніх 18-20 тисяч до 15-16 тисяч (кажу про новобуд з 2000 року) - саме той сегмент що я шукаю. Ті ж квартири на авіа спустились з 1 млн до 850 тис., так за рік 30 тис. витрачено, але і ціни на той сегмент що шукаю впали. Можете скільки завгодно доказувати що щось виросло - по факту зекономлено 150 000 мінус 30 000 = 120 000 зл. Дуже непагано. Ще великий плюс що зараз на вибір в рази більше квартир - на початку 2024 року був просто голяк квартир для вибору.
А забудовники зараз дійсно сосуть лапку, продажі в них дуже хрінові - . Виручає їх те, що вони отримали суперприбутки в 2023-початок 2024. Багато з них отримали такі прибутки - що будують ЖК до здачі не виставляючи на продаж. Буитокадаражать видно з постійних смс що присилають забудовники Опис картирки: Знижка на квартиру до 110 000 зл (Краків). Квартира в Варшаві від 409 000 зл. 265 000 зл. знижка на квартиру (Краків)
BIGor написав:Щось пішла "жара", в Варшаві в районі де купляв Бетон
Як вам цей забудовник? Дивлюсь в них одночасно купа проектів, в тому числі більш бюджетних як в Atal..
Якість більш менш норм, планування одні з кращих на ринку, але Мурапол - це в основному економ сегмент. Але от їх тактика продажів - зовсім не дружелюбна до клієнтів, ціни дуже рідко показують клієнту. В більшості випадків ціну дізнатись нереально - треба назначати зустріч і їхати до них в відділ продажів.
Доречі для вас дуже гарний приклад навели. В цього мірапола ціна рік на місці, а зараз в моменті скидок, дешевше! З тим що там був сінокос а зараз 2 готових каркаса. ПС. Ви праві що воно завжди дорожає але ні. Поляки зараз на волні, але чи буде це завжди риторичне питання.
BIGor написав:Але от їх тактика продажів - зовсім не дружелюбна
Біля мене будують як раз, з виду не погано, і швидко, ціна хороша, місце не погане, не скрізь але гарні планування.
А ось тактика продаж це жесть, 800 об'яв з різних ракурсів, інших тупо не видно.
а по ціні та що на сайті то каталогова, маєте на увазі краще на зустрічі пропонують?
Я так розумію зараз забудовники дуже бояться продешевити, тому офіційна ціна і ціна яку Вам можуть запропонувати у відділі продажів може бути зовсім різна. Мені у них сходу давали 7% дисконту + ще дають 1-2% якщо заключаєте угоду. Польські рили радять жорстко торгуватись, але я не вмію, тому нічого особливого не виторгував.