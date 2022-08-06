RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1009101010111012
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 09:29

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ха-ха, ну Ви смішні, 1 квартал 2024 року ще ціни росли, НБП в ньому рахував кредит на старт 2%. Я кажу про теперішню ситуацію. Той же новобуд недавно бачив по 12900 (готова квартира по цесії). В першому кварталі 2024 таке коштувало 20-22 тис. Ну може якісь ще мамонти купляють по цінам піку БК 2%, але походу вони вимирають. :D

По цінам на новобудови - тільки сам Бог знає їх динаміку. 90% забудовників мають декілька цін - каталогова, для фліперів, спеціальна чи дисконтна. Ціни кажуть тільки при особистій зустрічі. В НБП скоріш всього подають ціну каталогову - ну вона дійсно завжди росте.

Мені здається, що cena transakcijna це ціна, яка пройшла в угоді. Як Ви знаєте, тут не дуже прийнято оформлювати угоди "за ціною БТІ". Але дивіться: за цей рік Ви вже віддали своєму лендлордові скільки там? 30 000? Тобто десь 4% від вартості квартири. Ще відсотків на 3-5 зросли самі ціни. Разом маємо приблизно 8%. Якщо дивитися на вторинку, то там взагалі під 15% буде.
А якщо зниження цін з 22 до 13 то вже "норма", то це і є той "обвал", хіба ні? Усі балкони новобудів мають бути завішені банерами "sprzedam", а тих, хто приходить на перегляди, бідолашні продавани мають вести у ресторан та цілувати в дупку.

Так ціни зросли на "папері", на графіках, кажу по факту ціни за рік спустилися з середніх 18-20 тисяч до 15-16 тисяч (кажу про новобуд з 2000 року) - саме той сегмент що я шукаю. Ті ж квартири на авіа спустились з 1 млн до 850 тис., так за рік 30 тис. витрачено, але і ціни на той сегмент що шукаю впали. Можете скільки завгодно доказувати що щось виросло - по факту зекономлено 150 000 мінус 30 000 = 120 000 зл. Дуже непагано. Ще великий плюс що зараз на вибір в рази більше квартир - на початку 2024 року був просто голяк квартир для вибору.

А забудовники зараз дійсно сосуть лапку, продажі в них дуже хрінові - . Виручає їх те, що вони отримали суперприбутки в 2023-початок 2024. Багато з них отримали такі прибутки - що будують ЖК до здачі не виставляючи на продаж.
Буитокадаражать видно з постійних смс що присилають забудовники
Зображення
Опис картирки:
Знижка на квартиру до 110 000 зл (Краків).
Квартира в Варшаві від 409 000 зл.
265 000 зл. знижка на квартиру (Краків)
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9823
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 1838 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 10:02

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Щось пішла "жара", в Варшаві в районі де купляв Бетон
Зображення
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9823
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 1838 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 10:48

  BIGor написав:Щось пішла "жара", в Варшаві в районі де купляв Бетон
Зображення

Як вам цей забудовник? Дивлюсь в них одночасно купа проектів, в тому числі більш бюджетних як в Atal..
Ana
 
Повідомлень: 33
З нами з: 14.08.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 11:03

  Ana написав:
  BIGor написав:Щось пішла "жара", в Варшаві в районі де купляв Бетон
Зображення

Як вам цей забудовник? Дивлюсь в них одночасно купа проектів, в тому числі більш бюджетних як в Atal..

Якість більш менш норм, планування одні з кращих на ринку, але Мурапол - це в основному економ сегмент. Але от їх тактика продажів - зовсім не дружелюбна до клієнтів, ціни дуже рідко показують клієнту. В більшості випадків ціну дізнатись нереально - треба назначати зустріч і їхати до них в відділ продажів.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9823
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 1838 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 12:52

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:Але от їх тактика продажів - зовсім не дружелюбна


Біля мене будують як раз, з виду не погано, і швидко, ціна хороша, місце не погане, не скрізь але гарні планування.

А ось тактика продаж це жесть, 800 об'яв з різних ракурсів, інших тупо не видно.

а по ціні та що на сайті то каталогова, маєте на увазі краще на зустрічі пропонують?



  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Пропозиція на хаях і росте далі, якщо не буде доплат до кредитів - то буде корекція
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Поки ви надрочуєте на корекцію, реальні ціни зросли на 5% для первинки та на 11% на вторинці (у порівнянні до 1 кварталу 2024).
https://zametr.pl/ceny-mieszkan/krak%C3%B3w


Доречі для вас дуже гарний приклад навели. В цього мірапола ціна рік на місці, а зараз в моменті скидок, дешевше! З тим що там був сінокос а зараз 2 готових каркаса.
ПС. Ви праві що воно завжди дорожає але ні. Поляки зараз на волні, але чи буде це завжди риторичне питання.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 301
З нами з: 21.11.19
Подякував: 243 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 13:35

Пошукала ще про Murapol пишуть наче в них був великий факап з одним оседле в Гданську ось
https://radiogdansk.pl/audycje/sos-repo ... eporterzy/
Ana
 
Повідомлень: 33
З нами з: 14.08.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 13:58

  Ana написав:Пошукала ще про Murapol пишуть наче в них був великий факап з одним оседле в Гданську ось
https://radiogdansk.pl/audycje/sos-repo ... eporterzy/

Якщо на вулиці нема дощової каналізації, то це проблема скоріш всього міста а не забудовника.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9823
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 1838 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 14:04

  BeneFuckTor написав:
  BIGor написав:Але от їх тактика продажів - зовсім не дружелюбна


Біля мене будують як раз, з виду не погано, і швидко, ціна хороша, місце не погане, не скрізь але гарні планування.

А ось тактика продаж це жесть, 800 об'яв з різних ракурсів, інших тупо не видно.

а по ціні та що на сайті то каталогова, маєте на увазі краще на зустрічі пропонують?

Я так розумію зараз забудовники дуже бояться продешевити, тому офіційна ціна і ціна яку Вам можуть запропонувати у відділі продажів може бути зовсім різна. Мені у них сходу давали 7% дисконту + ще дають 1-2% якщо заключаєте угоду. Польські рили радять жорстко торгуватись, але я не вмію, тому нічого особливого не виторгував.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9823
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 1838 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1009101010111012
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1031, 1032, 1033
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10320 6422932
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 бер, 2025 10:51
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2523, 2524, 2525
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25248 16871192
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 бер, 2025 02:02
Господар Вельзевула
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 385221
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (703)
15.03.2025 13:03
Ринок ОВДП (8019)
15.03.2025 09:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.