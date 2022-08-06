Додано: Нед 16 бер, 2025 17:58

Всі кинулися купувати квартири в Польщі.

Гарна справа. Я підтримую.



Сьогодні говорив з людиною, яка мабуть буде інвестором не в Польшу.

В Австрію.



Ситуація така:

- виставив на продаж мрію всього життя: 3-и поверховий будинок в околицях Львова.

Будинок непоганий. Був колись.

Але в наш час - коли на три поверхи один (!) туалет - немає таких стандартів.

Але на кожен товар є свій покупець: вудку з гачком закинуто - якась риба і клюне. Не може не клюнуть, бо ціни на нерухомість у Львові - за його словами - зросли в 2 рази у порівнянні з 2016 роком, коли кожен пенсіонер або працівник офісу міг купити майже готову «під ключ» (такі стандарти були у Львові десь до 2017 року) квартиру.



Я обережно почав питати, що саме у Відні - де ціна за 1 кв.м вже сягає 8000€ - він хоче купити?

Ціну у 8 000€ підтвердив і сказав, що хоче купити щось не таке дороге - за таку ціну «не потягне» - вже є варіанти десь за 50…80 км від Відня.

Я його підтримав саме в йому бажанні.



Почекаємо, що буде та на чому зупиниться.

Реально цікаво.