|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 бер, 2025 18:02
Investor_K написав:
Я б купив у Монреалі. Сподобалося місто. Але грошей еемає
В Барі хотіли б жити? А якщо це місто на Адріатиці?
Хто що думає про нього в якості інвештиції? .
Монтенегро в ЕС (якщо не розпадеться ЕС) в 2030? А в Шенген коли? Ціни стрибнуть відразу?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14449
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 2330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Вів 18 бер, 2025 14:22
Це не відповідає дійсності, реальні ціни в Варшаві, наприклад, вже півроку застигли на одному рівні з поглядом до низу і те, що коштувало ще півроку тому 18 за м.кв. зараз вже пропонують за 16-16,5
-
Tangens
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 04.10.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 18 бер, 2025 14:31
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Ха-ха, ну Ви смішні, 1 квартал 2024 року ще ціни росли, НБП в ньому рахував кредит на старт 2%. Я кажу про теперішню ситуацію. Той же новобуд недавно бачив по 12900 (готова квартира по цесії). В першому кварталі 2024 таке коштувало 20-22 тис. Ну може якісь ще мамонти купляють по цінам піку БК 2%, але походу вони вимирають.
По цінам на новобудови - тільки сам Бог знає їх динаміку. 90% забудовників мають декілька цін - каталогова, для фліперів, спеціальна чи дисконтна. Ціни кажуть тільки при особистій зустрічі. В НБП скоріш всього подають ціну каталогову - ну вона дійсно завжди росте.
Мені здається, що cena transakcijna
це ціна, яка пройшла в угоді. Як Ви знаєте, тут не дуже прийнято оформлювати угоди "за ціною БТІ". Але дивіться: за цей рік Ви вже віддали своєму лендлордові скільки там? 30 000? Тобто десь 4% від вартості квартири. Ще відсотків на 3-5 зросли самі ціни. Разом маємо приблизно 8%. Якщо дивитися на вторинку, то там взагалі під 15% буде.
А якщо зниження цін з 22 до 13 то вже "норма", то це і є той "обвал", хіба ні? Усі балкони новобудів мають бути завішені банерами "sprzedam", а тих, хто приходить на перегляди, бідолашні продавани мають вести у ресторан та цілувати в дупку.
Дивись, в листопаді курс злотого до долару був 4.15 в середньому, зараз 3,82, тобто різниця 6%, депозит ще 3%. А тим часом ціни на нерухомість потроху ідуть до низу.
Тобто Бігор правий в своїх ствердженням та вчинках, що не скажеш про вас
-
Tangens
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 04.10.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 18 бер, 2025 14:34
Hotab написав: Investor_K написав:
Я б купив у Монреалі. Сподобалося місто. Але грошей еемає
В Барі хотіли б жити? А якщо це місто на Адріатиці?
Хто що думає про нього в якості інвештиції? .
Монтенегро в ЕС (якщо не розпадеться ЕС) в 2030? А в Шенген коли? Ціни стрибнуть відразу?
На Болгарії і Румунії вступ до шенгенської зони ніяк не відобразився на ринку нерухомості.
А Чорногорія це взагалі валіза без ручки, легко купити та трудно здихатися і окрім ВНЖ там нічого в дальній перспективі не отримаєш, ВНЖ до речі, без права роботи
-
Tangens
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 04.10.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 18 бер, 2025 15:50
Tangens написав:
Дивись, в листопаді курс злотого до долару був 4.15 в середньому, зараз 3,82, тобто різниця 6%, депозит ще 3%. А тим часом ціни на нерухомість потроху ідуть до низу.
Тобто Бігор правий в своїх ствердженням та вчинках, що не скажеш про вас
До чого тут курс долара? Якщо в нього каклєта в доларах, то він навпаки втратив. А якщо в злотих, то тут ціни до доларів ніхто не прив'язує.
Мені з 5300 злотих платежу за кредитом 2500 компенсує держава за квартиру під 100 квадратів, придбану за ціною 2-к. новобуда. У чому я був неправий у своїх вчинках?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3604
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 697 раз.
- Подякували: 592 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25249
|16875756
|
|
|10323
|6425389
|
Пон 17 бер, 2025 18:29
Bolt
|
|6
|385231
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
|