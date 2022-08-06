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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1010101110121013
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:02

  Investor_K написав:Я б купив у Монреалі. Сподобалося місто. Але грошей еемає

В Барі хотіли б жити? А якщо це місто на Адріатиці?
Хто що думає про нього в якості інвештиції? .
Монтенегро в ЕС (якщо не розпадеться ЕС) в 2030? А в Шенген коли? Ціни стрибнуть відразу?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:22

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Пропозиція на хаях і росте далі, якщо не буде доплат до кредитів - то буде корекція
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Поки ви надрочуєте на корекцію, реальні ціни зросли на 5% для первинки та на 11% на вторинці (у порівнянні до 1 кварталу 2024).
https://zametr.pl/ceny-mieszkan/krak%C3%B3w

Це не відповідає дійсності, реальні ціни в Варшаві, наприклад, вже півроку застигли на одному рівні з поглядом до низу і те, що коштувало ще півроку тому 18 за м.кв. зараз вже пропонують за 16-16,5
Tangens
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:31

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ха-ха, ну Ви смішні, 1 квартал 2024 року ще ціни росли, НБП в ньому рахував кредит на старт 2%. Я кажу про теперішню ситуацію. Той же новобуд недавно бачив по 12900 (готова квартира по цесії). В першому кварталі 2024 таке коштувало 20-22 тис. Ну може якісь ще мамонти купляють по цінам піку БК 2%, але походу вони вимирають. :D

По цінам на новобудови - тільки сам Бог знає їх динаміку. 90% забудовників мають декілька цін - каталогова, для фліперів, спеціальна чи дисконтна. Ціни кажуть тільки при особистій зустрічі. В НБП скоріш всього подають ціну каталогову - ну вона дійсно завжди росте.

Мені здається, що cena transakcijna це ціна, яка пройшла в угоді. Як Ви знаєте, тут не дуже прийнято оформлювати угоди "за ціною БТІ". Але дивіться: за цей рік Ви вже віддали своєму лендлордові скільки там? 30 000? Тобто десь 4% від вартості квартири. Ще відсотків на 3-5 зросли самі ціни. Разом маємо приблизно 8%. Якщо дивитися на вторинку, то там взагалі під 15% буде.
А якщо зниження цін з 22 до 13 то вже "норма", то це і є той "обвал", хіба ні? Усі балкони новобудів мають бути завішені банерами "sprzedam", а тих, хто приходить на перегляди, бідолашні продавани мають вести у ресторан та цілувати в дупку.

Дивись, в листопаді курс злотого до долару був 4.15 в середньому, зараз 3,82, тобто різниця 6%, депозит ще 3%. А тим часом ціни на нерухомість потроху ідуть до низу.
Тобто Бігор правий в своїх ствердженням та вчинках, що не скажеш про вас
Tangens
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:34

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Я б купив у Монреалі. Сподобалося місто. Але грошей еемає

В Барі хотіли б жити? А якщо це місто на Адріатиці?
Хто що думає про нього в якості інвештиції? .
Монтенегро в ЕС (якщо не розпадеться ЕС) в 2030? А в Шенген коли? Ціни стрибнуть відразу?

На Болгарії і Румунії вступ до шенгенської зони ніяк не відобразився на ринку нерухомості.
А Чорногорія це взагалі валіза без ручки, легко купити та трудно здихатися і окрім ВНЖ там нічого в дальній перспективі не отримаєш, ВНЖ до речі, без права роботи
Tangens
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:50

  Tangens написав:Дивись, в листопаді курс злотого до долару був 4.15 в середньому, зараз 3,82, тобто різниця 6%, депозит ще 3%. А тим часом ціни на нерухомість потроху ідуть до низу.
Тобто Бігор правий в своїх ствердженням та вчинках, що не скажеш про вас

До чого тут курс долара? Якщо в нього каклєта в доларах, то він навпаки втратив. А якщо в злотих, то тут ціни до доларів ніхто не прив'язує.
Мені з 5300 злотих платежу за кредитом 2500 компенсує держава за квартиру під 100 квадратів, придбану за ціною 2-к. новобуда. У чому я лоханувся?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:32

  Gastarbaiter написав:
  Tangens написав:Дивись, в листопаді курс злотого до долару був 4.15 в середньому, зараз 3,82, тобто різниця 6%, депозит ще 3%. А тим часом ціни на нерухомість потроху ідуть до низу.
Тобто Бігор правий в своїх ствердженням та вчинках, що не скажеш про вас

До чого тут курс долара? Якщо в нього каклєта в доларах, то він навпаки втратив. А якщо в злотих, то тут ціни до доларів ніхто не прив'язує.
Мені з 5300 злотих платежу за кредитом 2500 компенсує держава за квартиру під 100 квадратів, придбану за ціною 2-к. новобуда. У чому я лоханувся?

Я ж не кажу, що маме Ви щось утратили, Ви ні звісно, або ще ні.
Я тільки заперечую те ваше висловлення, що ціни зросли на 5%, я кажу, що навпаки впали на 10% в порівнянні з минулим роком.
П.С. Шкода тим хто не рахує в доларі, я тільки за курсову різницю і живу всі ці роки, пам'ятаєш курс 5 на початку війни?
Порахуй різницю на суммі рівній суммі придбання мешкання?
Хай буде 200 тис.у.о.
200 тис*4.9=980000 zl.
отримав після здачі.
А потім придбав ті ж самі 200 тис*3.9=780000.
Різниця 50 тис.доларів, як то кажуть різницю відчуваєшь?
В якщо і ще ті 200 тис покласти в злотих на депозит, то можна безкоштовно чекати зниження цін і жити в аренду безкоштовно де тобі заманеться, дочекатися, коли те, що коштувало 250 стане коштувати 180 , придбати і ще 20 залишиться в профіті.
Tangens
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:13

  Tangens написав:Я тільки заперечую те ваше висловлення, що ціни зросли на 5%, я кажу, що навпаки впали на 10% в порівнянні з минулим роком.

Це статистичні дані по проведенних угодах, а не те, що там у оголошеннях пишуть.
Сьогодні он прочитав на місцевій групі, що в новому ЖК на стадії "завозимо техніку на ділянку майбутнього будівництва" гарних квартир з терасами вже немає.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:53

  Gastarbaiter написав:
  Tangens написав:Я тільки заперечую те ваше висловлення, що ціни зросли на 5%, я кажу, що навпаки впали на 10% в порівнянні з минулим роком.

Це статистичні дані по проведенних угодах, а не те, що там у оголошеннях пишуть.
Сьогодні он прочитав на місцевій групі, що в новому ЖК на стадії "завозимо техніку на ділянку майбутнього будівництва" гарних квартир з терасами вже немає.


- Февраль стал шестым месяцем подряд, когда средняя цена квадратного метра квартир, предлагаемых застройщиками в Варшаве , не изменилась (17 700 злотых/м2). Аналогичная ситуация наблюдается в Кракове (16 500 злотых/кв. м), хотя в феврале средний показатель снизился на 1%. В Лодзи (около 11 500 злотых/м²) полоса без роста цен продолжается уже пятый месяц, а в городах Верхнесилезско-Заглембской метрополии (около 11 100 злотых/м²) — третий месяц. Средняя цена квадратного метра в Познани (около 13 500 злотых/м2) осталась на уровне января, когда после разового роста на 1% рынок вернулся к стабилизации. Серия из двух месяцев без роста цен завершилась во Вроцлаве (14 800 злотых/м²), где средняя цена квадратного метра квартир, предлагаемых девелоперскими компаниями, в феврале выросла на 1%, - говорит Марек Вельго, эксперт портала RynekPierwotny.pl
Tangens
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 01:20

  Tangens написав:
  Gastarbaiter написав:Це статистичні дані по проведенних угодах, а не те, що там у оголошеннях пишуть.
Сьогодні он прочитав на місцевій групі, що в новому ЖК на стадії "завозимо техніку на ділянку майбутнього будівництва" гарних квартир з терасами вже немає.


- Февраль стал шестым месяцем подряд, когда средняя цена квадратного метра квартир, предлагаемых застройщиками в Варшаве , не изменилась (17 700 злотых/м2). Аналогичная ситуация наблюдается в Кракове (16 500 злотых/кв. м), хотя в феврале средний показатель снизился на 1%. В Лодзи (около 11 500 злотых/м²) полоса без роста цен продолжается уже пятый месяц, а в городах Верхнесилезско-Заглембской метрополии (около 11 100 злотых/м²) — третий месяц. Средняя цена квадратного метра в Познани (около 13 500 злотых/м2) осталась на уровне января, когда после разового роста на 1% рынок вернулся к стабилизации. Серия из двух месяцев без роста цен завершилась во Вроцлаве (14 800 злотых/м²), где средняя цена квадратного метра квартир, предлагаемых девелоперскими компаниями, в феврале выросла на 1%, - говорит Марек Вельго, эксперт портала RynekPierwotny.pl

Зростання було у порівнянні до початку 2024. В нас тоді була дискусія щодо подальшої ситуації на ринку. Я казав, що істотного "дєшєвєя" не буде. Мій опонент наполягав на тому, що з закінченням пільгового кредитування ринок полетить вниз "стрємітєльним домкратом" і що краще сидіти в оренді на каклєті баксів.
Gastarbaiter
 
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