Додано: Вів 18 бер, 2025 19:32

Gastarbaiter написав: Tangens написав: Дивись, в листопаді курс злотого до долару був 4.15 в середньому, зараз 3,82, тобто різниця 6%, депозит ще 3%. А тим часом ціни на нерухомість потроху ідуть до низу.

Тобто Бігор правий в своїх ствердженням та вчинках, що не скажеш про вас Дивись, в листопаді курс злотого до долару був 4.15 в середньому, зараз 3,82, тобто різниця 6%, депозит ще 3%. А тим часом ціни на нерухомість потроху ідуть до низу.Тобто Бігор правий в своїх ствердженням та вчинках, що не скажеш про вас

До чого тут курс долара? Якщо в нього каклєта в доларах, то він навпаки втратив. А якщо в злотих, то тут ціни до доларів ніхто не прив'язує.

Мені з 5300 злотих платежу за кредитом 2500 компенсує держава за квартиру під 100 квадратів, придбану за ціною 2-к. новобуда. У чому я лоханувся? До чого тут курс долара? Якщо в нього каклєта в доларах, то він навпаки втратив. А якщо в злотих, то тут ціни до доларів ніхто не прив'язує.Мені з 5300 злотих платежу за кредитом 2500 компенсує держава за квартиру під 100 квадратів, придбану за ціною 2-к. новобуда. У чому я лоханувся?

Я ж не кажу, що маме Ви щось утратили, Ви ні звісно, або ще ні.Я тільки заперечую те ваше висловлення, що ціни зросли на 5%, я кажу, що навпаки впали на 10% в порівнянні з минулим роком.П.С. Шкода тим хто не рахує в доларі, я тільки за курсову різницю і живу всі ці роки, пам'ятаєш курс 5 на початку війни?Порахуй різницю на суммі рівній суммі придбання мешкання?Хай буде 200 тис.у.о.200 тис*4.9=980000 zl.отримав після здачі.А потім придбав ті ж самі 200 тис*3.9=780000.Різниця 50 тис.доларів, як то кажуть різницю відчуваєшь?В якщо і ще ті 200 тис покласти в злотих на депозит, то можна безкоштовно чекати зниження цін і жити в аренду безкоштовно де тобі заманеться, дочекатися, коли те, що коштувало 250 стане коштувати 180 , придбати і ще 20 залишиться в профіті.