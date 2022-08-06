Я також після всіх переглядів Чорногорій та Албаній прийшов до Італії.
Це найкраший варіант в тому районі.
Поки що не потрібно але може перед пенсією.
Якщо постійно жити і віддалена робота то чому б і ні.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 бер, 2025 20:21
Я також після всіх переглядів Чорногорій та Албаній прийшов до Італії.
Це найкраший варіант в тому районі.
Поки що не потрібно але може перед пенсією.
Якщо постійно жити і віддалена робота то чому б і ні.
|