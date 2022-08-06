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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1011101210131014
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 20:21

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Я б купив у Монреалі. Сподобалося місто. Але грошей еемає

В Барі хотіли б жити? А якщо це місто на Адріатиці?
Хто що думає про нього в якості інвештиції? .
Монтенегро в ЕС (якщо не розпадеться ЕС) в 2030? А в Шенген коли? Ціни стрибнуть відразу?


Я також після всіх переглядів Чорногорій та Албаній прийшов до Італії.
Це найкраший варіант в тому районі.
Поки що не потрібно але може перед пенсією.
Якщо постійно жити і віддалена робота то чому б і ні.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:44

  Gastarbaiter написав:
  Tangens написав:
  Gastarbaiter написав:Це статистичні дані по проведенних угодах, а не те, що там у оголошеннях пишуть.
Сьогодні он прочитав на місцевій групі, що в новому ЖК на стадії "завозимо техніку на ділянку майбутнього будівництва" гарних квартир з терасами вже немає.


- Февраль стал шестым месяцем подряд, когда средняя цена квадратного метра квартир, предлагаемых застройщиками в Варшаве , не изменилась (17 700 злотых/м2). Аналогичная ситуация наблюдается в Кракове (16 500 злотых/кв. м), хотя в феврале средний показатель снизился на 1%. В Лодзи (около 11 500 злотых/м²) полоса без роста цен продолжается уже пятый месяц, а в городах Верхнесилезско-Заглембской метрополии (около 11 100 злотых/м²) — третий месяц. Средняя цена квадратного метра в Познани (около 13 500 злотых/м2) осталась на уровне января, когда после разового роста на 1% рынок вернулся к стабилизации. Серия из двух месяцев без роста цен завершилась во Вроцлаве (14 800 злотых/м²), где средняя цена квадратного метра квартир, предлагаемых девелоперскими компаниями, в феврале выросла на 1%, - говорит Марек Вельго, эксперт портала RynekPierwotny.pl

Зростання було у порівнянні до початку 2024. В нас тоді була дискусія щодо подальшої ситуації на ринку. Я казав, що істотного "дєшєвєя" не буде. Мій опонент наполягав на тому, що з закінченням пільгового кредитування ринок полетить вниз "стрємітєльним домкратом" і що краще сидіти в оренді на каклєті баксів.

Розумієте, в нерухомості не так важливо коли ти в неї зайшов, більш важливе, коли ти з неї вийшов.
Встигнете вийти до обвалу ринку?
Tangens
 
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