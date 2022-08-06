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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 бер, 2025 20:21
Hotab написав: Investor_K написав:
Я б купив у Монреалі. Сподобалося місто. Але грошей еемає
В Барі хотіли б жити? А якщо це місто на Адріатиці?
Хто що думає про нього в якості інвештиції? .
Монтенегро в ЕС (якщо не розпадеться ЕС) в 2030? А в Шенген коли? Ціни стрибнуть відразу?
Я також після всіх переглядів Чорногорій та Албаній прийшов до Італії.
Це найкраший варіант в тому районі.
Поки що не потрібно але може перед пенсією.
Якщо постійно жити і віддалена робота то чому б і ні.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:44
Gastarbaiter написав: Tangens написав: Gastarbaiter написав:
Це статистичні дані по проведенних угодах, а не те, що там у оголошеннях пишуть.
Сьогодні он прочитав на місцевій групі, що в новому ЖК на стадії "завозимо техніку на ділянку майбутнього будівництва" гарних квартир з терасами вже немає.
- Февраль стал шестым месяцем подряд, когда средняя цена квадратного метра квартир, предлагаемых застройщиками в Варшаве , не изменилась (17 700 злотых/м2). Аналогичная ситуация наблюдается в Кракове (16 500 злотых/кв. м), хотя в феврале средний показатель снизился на 1%. В Лодзи (около 11 500 злотых/м²) полоса без роста цен продолжается уже пятый месяц, а в городах Верхнесилезско-Заглембской метрополии (около 11 100 злотых/м²) — третий месяц. Средняя цена квадратного метра в Познани (около 13 500 злотых/м2) осталась на уровне января, когда после разового роста на 1% рынок вернулся к стабилизации. Серия из двух месяцев без роста цен завершилась во Вроцлаве (14 800 злотых/м²), где средняя цена квадратного метра квартир, предлагаемых девелоперскими компаниями, в феврале выросла на 1%, - говорит Марек Вельго, эксперт портала RynekPierwotny.pl
Зростання було у порівнянні до початку 2024. В нас тоді була дискусія щодо подальшої ситуації на ринку. Я казав, що істотного "дєшєвєя" не буде. Мій опонент наполягав на тому, що з закінченням пільгового кредитування ринок полетить вниз "стрємітєльним домкратом" і що краще сидіти в оренді на каклєті баксів.
Розумієте, в нерухомості не так важливо коли ти в неї зайшов, більш важливе, коли ти з неї вийшов.
Встигнете вийти до обвалу ринку?
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Tangens
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:54
Хомякоид написав: Hotab написав: Investor_K написав:
Я б купив у Монреалі. Сподобалося місто. Але грошей еемає
В Барі хотіли б жити? А якщо це місто на Адріатиці?
Хто що думає про нього в якості інвештиції? .
Монтенегро в ЕС (якщо не розпадеться ЕС) в 2030? А в Шенген коли? Ціни стрибнуть відразу?
Я також після всіх переглядів Чорногорій та Албаній прийшов до Італії.
Це найкраший варіант в тому районі.
Поки що не потрібно але може перед пенсією.
Якщо постійно жити і віддалена робота то чому б і ні.
Я скирдовал последний год по 3 куо в месяц и к Черногории не приблизился, по-моеиу только дальше стала, и догоняет Хорватию по ценам, о которой я даже не мечтаю. Видимо изза того что не ЕС с его рестрикциями, поток наследников подмосковных бабушатников нацелен прямо на нее.
Кто знает , почему Италмя такая дешевая даже по сравнению с бывшим соцблоком ?
Как может настоящая Европа быть дешевле новой?
В чем подвох?
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:02
fox767676 написав:
Я скирдовал последний год по 3 куо в месяц и к Черногории не приблизился, по-моеиу только дальше стала, и догоняет Хорватию по ценам, о которой я даже не мечтаю. Видимо изза того что не ЕС с его рестрикциями, поток наследников подмосковных бабушатников нацелен прямо на нее.
Кто знает , почему Италмя такая дешевая даже по сравнению с бывшим соцблоком ?
Как может настоящая Европа быть дешевле новой?
В чем подвох?
В Италии нет виз для совка, потому потоков из болот почти нет.
Юг депресівній потому народ валит на север и в Европу.
Много пенсионеров, значительная часть умерла в ковид, освобождаеться жилплощадь.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:04
Хомякоид написав:
В Италии нет виз для совка, потому потоков из болот почти нет.
Юг депресівній потому народ валит на север и в Европу.
Много пенсионеров, значительная часть умерла в ковид, освобождаеться жилплощадь.
Ніде більше пенсіонери в ковід не помирали ?
Чим візова політика Італії відрізняеться від грецької чи словацької ?
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:24
Tangens написав:
На Болгарії і Румунії вступ до шенгенської зони ніяк не відобразився на ринку нерухомості.
Святий Влас підріс за рік, але Чорногорія більше
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:30
fox767676
Нормальні локації в Італії коштують не дешево. В районі La Spezia пристойна квартира 300к. Вже трохи глибше, подалі від моря, кілометрів 50 - так, дешево, але що там робити? В супермаркет за парудесят км їздити і лікарню якщо що стільки ж? А отой Трієст, що Ви його так пушили, доволі специфічне місто, думаю, що якщо Ви вже зʼїздили туди на роздебеньки, то теж змінили свою думку. По Хорватії і Чорногорії - все як Ви й кажете, підбирається по цінах друга до першої. Але Чорногорія доволі специфічна. На мою думку, то й Хорватія - село селом, а Чорногорія й поготів. Попри це купа недобудов і рівень намахування потенційних інвесторів зашкалює. В Хорватії за період мого спостереження ( десь рік) ціни не ростуть. If I could turn back time, і не побоювання окупасів - дивився б на Іспанію.
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:37
gonchik74
Балкани взагалі не можу розглядати як пмж, тільки як дачу чи прихисток
діджітал-номада. Тому сільский вайб мені у цьому ракурсі не заважає.
Ось Італія - інша справа. І чому квартири у нормальних, північних провінціях коштують дешевше ніж у Словаччині? Я дивився варіанти по Умбрії\Туріну. Ціни нижче ніж за прости-господи, якесь кошице, де навіть річки нема.
Тріестом я цікавився по підбирався по Адриатиці знизу до гори, та ще й у дитинстві книгу читав про Томека в Амазонці, там Тріест був вільним космополітичним містом, з італйцями, німцями, слов'янами - те що треба для експата
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fox767676
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:43
fox767676 написав: Хомякоид написав:
В Италии нет виз для совка, потому потоков из болот почти нет.
Юг депресівній потому народ валит на север и в Европу.
Много пенсионеров, значительная часть умерла в ковид, освобождаеться жилплощадь.
Ніде більше пенсіонери в ковід не помирали ?
Чим візова політика Італії відрізняеться від грецької чи словацької ?
Відрізняється від Албанської де візи почали роздавати мокшанським оркам за купівлю нерухомості.
Мокша полізла за візами розігнавши ціни.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:16
fox767676 написав:gonchik74
Балкани взагалі не можу розглядати як пмж, тільки як дачу чи прихисток
діджітал-номада. Тому сільский вайб мені у цьому ракурсі не заважає.
Ось Італія - інша справа. І чому квартири у нормальних, північних провінціях коштують дешевше ніж у Словаччині? Я дивився варіанти по Умбрії\Туріну. Ціни нижче ніж за прости-господи, якесь кошице, де навіть річки нема.
Тріестом я цікавився по підбирався по Адриатиці знизу до гори, та ще й у дитинстві книгу читав про Томека в Амазонці, там Тріест був вільним космополітичним містом, з італйцями, німцями, слов'янами - те що треба для експата
Про село - це я мав на увазі, що в умовній Макарській/Спліті ти не купиш тих продуктів, що в умовній Бєльсько-Бялій/Кракові. Я вже не кажу про якийсь Герцег Новий) Зараз сиджу на Тенеріфе, то просто приємно вражений асортиментом, якістю і цінами. Все ж таки країни першого світу не дарма так називаються. Ну а по Італії - ціна ж не зі стелі береться. Вона відображає реальний стан справ в конкретній локації. І не в померлих від ковіду суть. У мене є родичі, живуть біля Неаполя. Чоловік корінний, дружина наша, мають невеличкий бізнес. На пенсію вже купили квартиру в Кракові. Я не розумію, а вони кажуть, що коли перестануть працювати, то свій рівень життя легше тягнутимуть в Кракові, ніж в Наполі. Отаке)
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gonchik74
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