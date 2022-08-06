Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:30

fox767676

Нормальні локації в Італії коштують не дешево. В районі La Spezia пристойна квартира 300к. Вже трохи глибше, подалі від моря, кілометрів 50 - так, дешево, але що там робити? В супермаркет за парудесят км їздити і лікарню якщо що стільки ж? А отой Трієст, що Ви його так пушили, доволі специфічне місто, думаю, що якщо Ви вже зʼїздили туди на роздебеньки, то теж змінили свою думку. По Хорватії і Чорногорії - все як Ви й кажете, підбирається по цінах друга до першої. Але Чорногорія доволі специфічна. На мою думку, то й Хорватія - село селом, а Чорногорія й поготів. Попри це купа недобудов і рівень намахування потенційних інвесторів зашкалює. В Хорватії за період мого спостереження ( десь рік) ціни не ростуть. If I could turn back time, і не побоювання окупасів - дивився б на Іспанію.