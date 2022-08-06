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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 14:51

Маєток за 1 євро в «Старій Європі»?
Хіба це можливо?

В цю суботу відвідував мера одного з невеличких французських містечок.
Показав - просто під час бесіди - а ми з ним їздили на моєму авто у справах - два цікавих обʼєкта нерухомості.
Перший реально був проданий мерією за 1 (один) €.
Доля другого вже два тижня вирішується і як само буде вирішена - ще невідомо.

З першим обʼєктом - а це садиба в центрі невеликого міста, получилося так:
- камʼяний будинок - нащадків мерія не знайшла;
- будинок перейшов у власність громади та стояв закритий декілька років;
- будинок в самому центрі - а вигляд занедбаний. Виглядає погано. Ніби-то мешканці весь час скаржилися, що занедбаний будинок знижує ціну із маєтків.
- мерія продала будинок з ділянкою єдиній бажаючий відновити той будинок людині за 1€.
Відновлюють, я проїхав по вулиці: виглядає акуратно, видно що ще не живуть, але вікна нові деревʼяні, територія дуже охайна.
Орієнтир ціни після повного відновлення не менше 250 000€.

Другий обʼєкт це цілий двоповерховий палац (на фото сьогодні):
Зображення
Складається з двох блоків - з темними та світлими ставнями.
В будинку жив професор філософії - одинак.
Помер. Знайшли в середині майже голим із стаканом віски - на столі стояла почата пляшка віскі. Пішов у засвіти.
Мерія та нотаріус зараз намагаються зʼясувати, чи є десь якісь родичі. Місцеві жителі говОрять, що ніколи нікого не бачили.
Не знаю, яке там планування, але:
- з другої сторони цього реально величезного будинка є власний двір з чудовим краєвидом на Гасконію.
- праворуч видно собор 17-го сторіччя з реконструкцією 1908 року в дуже гарному стані. Поруч із собором безкоштовна парковка.
Поки що мерія розглядає питання оформити всі документи та перетворити цей камʼяний будинок - важко сказати якого він року побудови - але він реально житловий - в готель.
Бо поруч із собором - залишки старовинної фортеці, яка є популярним місцем для відвідування туристами.
А по околицях пролягають позначені доріжки для любителів велосипедного спорту.
Ну а може і продадуть за 1€.

З того що я знаю та чув ціна такого обʼєкта після того, як його привести до ладу - не менше 300 000€.
В одному з гаражів - майже нова автівка…
І ще - два кота…

P.S. Прочитав табличку на поштовій скриньці:
Christophe Solin
Rodilardus & Cassoulet
Перекладач з французької таких слів не знає.
Мабуть, професор був дуже розумним…
Перше слово згадується в баснях ЛаФонтена…
akurt
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