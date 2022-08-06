Додано: Суб 22 бер, 2025 14:51

Маєток за 1 євро в «Старій Європі»?Хіба це можливо?В цю суботу відвідував мера одного з невеличких французських містечок.Показав - просто під час бесіди - а ми з ним їздили на моєму авто у справах - два цікавих обʼєкта нерухомості.Перший реально був проданий мерією за 1 (один) €.Доля другого вже два тижня вирішується і як само буде вирішена - ще невідомо.З першим обʼєктом - а це садиба в центрі невеликого міста, получилося так:- камʼяний будинок - нащадків мерія не знайшла;- будинок перейшов у власність громади та стояв закритий декілька років;- будинок в самому центрі - а вигляд занедбаний. Виглядає погано. Ніби-то мешканці весь час скаржилися, що занедбаний будинок знижує ціну із маєтків.- мерія продала будинок з ділянкою єдиній бажаючий відновити той будинок людині за 1€.Відновлюють, я проїхав по вулиці: виглядає акуратно, видно що ще не живуть, але вікна нові деревʼяні, територія дуже охайна.Орієнтир ціни після повного відновлення не менше 250 000€.Другий обʼєкт це цілий двоповерховий палац (на фото сьогодні):Складається з двох блоків - з темними та світлими ставнями.В будинку жив професор філософії - одинак.Помер. Знайшли в середині майже голим із стаканом віски - на столі стояла почата пляшка віскі. Пішов у засвіти.Мерія та нотаріус зараз намагаються зʼясувати, чи є десь якісь родичі. Місцеві жителі говОрять, що ніколи нікого не бачили.Не знаю, яке там планування, але:- з другої сторони цього реально величезного будинка є власний двір з чудовим краєвидом на Гасконію.- праворуч видно собор 17-го сторіччя з реконструкцією 1908 року в дуже гарному стані. Поруч із собором безкоштовна парковка.Поки що мерія розглядає питання оформити всі документи та перетворити цей камʼяний будинок - важко сказати якого він року побудови - але він реально житловий - в готель.Бо поруч із собором - залишки старовинної фортеці, яка є популярним місцем для відвідування туристами.А по околицях пролягають позначені доріжки для любителів велосипедного спорту.Ну а може і продадуть за 1€.З того що я знаю та чув ціна такого обʼєкта після того, як його привести до ладу - не менше 300 000€.В одному з гаражів - майже нова автівка…І ще - два кота…P.S. Прочитав табличку на поштовій скриньці:Christophe SolinRodilardus & CassouletПерекладач з французької таких слів не знає.Мабуть, професор був дуже розумним…Перше слово згадується в баснях ЛаФонтена…