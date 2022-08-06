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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1012101310141015
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 14:51

Маєток за 1 євро в «Старій Європі»?
Хіба це можливо?

В цю суботу відвідував мера одного з невеличких французських містечок.
Показав - просто під час бесіди - а ми з ним їздили на моєму авто у справах - два цікавих обʼєкта нерухомості.
Перший реально був проданий мерією за 1 (один) €.
Доля другого вже два тижня вирішується і як само буде вирішена - ще невідомо.

З першим обʼєктом - а це садиба в центрі невеликого міста, получилося так:
- камʼяний будинок - нащадків мерія не знайшла;
- будинок перейшов у власність громади та стояв закритий декілька років;
- будинок в самому центрі - а вигляд занедбаний. Виглядає погано. Ніби-то мешканці весь час скаржилися, що занедбаний будинок знижує ціну із маєтків.
- мерія продала будинок з ділянкою єдиній бажаючий відновити той будинок людині за 1€.
Відновлюють, я проїхав по вулиці: виглядає акуратно, видно що ще не живуть, але вікна нові деревʼяні, територія дуже охайна.
Орієнтир ціни після повного відновлення не менше 250 000€.

Другий обʼєкт це цілий двоповерховий палац (на фото сьогодні):
Зображення
Складається з двох блоків - з темними та світлими ставнями.
В будинку жив професор філософії - одинак.
Помер. Знайшли в середині майже голим із стаканом віски - на столі стояла почата пляшка віскі. Пішов у засвіти.
Мерія та нотаріус зараз намагаються зʼясувати, чи є десь якісь родичі. Місцеві жителі говОрять, що ніколи нікого не бачили.
Не знаю, яке там планування, але:
- з другої сторони цього реально величезного будинка є власний двір з чудовим краєвидом на Гасконію.
- праворуч видно собор 17-го сторіччя з реконструкцією 1908 року в дуже гарному стані. Поруч із собором безкоштовна парковка.
Поки що мерія розглядає питання оформити всі документи та перетворити цей камʼяний будинок - важко сказати якого він року побудови - але він реально житловий - в готель.
Бо поруч із собором - залишки старовинної фортеці, яка є популярним місцем для відвідування туристами.
А по околицях пролягають позначені доріжки для любителів велосипедного спорту.
Ну а може і продадуть за 1€.

З того що я знаю та чув ціна такого обʼєкта після того, як його привести до ладу - не менше 300 000€.
В одному з гаражів - майже нова автівка…
І ще - два кота…

P.S. Прочитав табличку на поштовій скриньці:
Christophe Solin
Rodilardus & Cassoulet
Перекладач з французької таких слів не знає.
Мабуть, професор був дуже розумним…
Перше слово згадується в баснях ЛаФонтена…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 17:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Christophe Solin
Rodilardus & Cassoulet
Це ім'я професора і двох його котів, що жили з ним ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 20:36

  akurt написав:Маєток за 1 євро в «Старій Європі»?



Тіки шось мабуть чомусь мало бажаючих, раз і Ви про це дізнались(недочитав що розповів мер).
Мабуть там є типу зробити як було в старивизну реставрувати з такими візерунками, і тд і тп. Що краще хай розвалиться і хтось потім купе ту ділянку за нормальну ціну, бо дешевше нове збудувати.

Така тема і в поляків є. Ось недавно бачив реально будинок недозамок в 400кв, за ціну кавалірки. Якщо б самому все робити то там можна ремонт і тих же кавалірок намістити. А так краще знести і нове як подобається збудувати. Корочще бажаючих мало, мінімум 20 років стояло.
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

gonchik74 написав:
  fox767676 написав:gonchik74
Балкани взагалі не можу розглядати як пмж, тільки як дачу чи прихисток
діджітал-номада. Тому сільский вайб мені у цьому ракурсі не заважає.
Ось Італія - інша справа. І чому квартири у нормальних, північних провінціях коштують дешевше ніж у Словаччині? Я дивився варіанти по Умбрії\Туріну. Ціни нижче ніж за прости-господи, якесь кошице, де навіть річки нема.
Тріестом я цікавився по підбирався по Адриатиці знизу до гори, та ще й у дитинстві книгу читав про Томека в Амазонці, там Тріест був вільним космополітичним містом, з італйцями, німцями, слов'янами - те що треба для експата

Про село - це я мав на увазі, що в умовній Макарській/Спліті ти не купиш тих продуктів, що в умовній Бєльсько-Бялій/Кракові. Я вже не кажу про якийсь Герцег Новий) Зараз сиджу на Тенеріфе, то просто приємно вражений асортиментом, якістю і цінами. Все ж таки країни першого світу не дарма так називаються. Ну а по Італії - ціна ж не зі стелі береться. Вона відображає реальний стан справ в конкретній локації. І не в померлих від ковіду суть. У мене є родичі, живуть біля Неаполя. Чоловік корінний, дружина наша, мають невеличкий бізнес. На пенсію вже купили квартиру в Кракові. Я не розумію, а вони кажуть, що коли перестануть працювати, то свій рівень життя легше тягнутимуть в Кракові, ніж в Наполі. Отаке)
Розкажіть про Тенеріфе, цікаво...

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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 10:06

  Gastarbaiter написав:
  Tangens написав:Дивись, в листопаді курс злотого до долару був 4.15 в середньому, зараз 3,82, тобто різниця 6%, депозит ще 3%. А тим часом ціни на нерухомість потроху ідуть до низу.
Тобто Бігор правий в своїх ствердженням та вчинках, що не скажеш про вас

До чого тут курс долара? Якщо в нього каклєта в доларах, то він навпаки втратив. А якщо в злотих, то тут ціни до доларів ніхто не прив'язує.
Мені з 5300 злотих платежу за кредитом 2500 компенсує держава за квартиру під 100 квадратів, придбану за ціною 2-к. новобуда. У чому я лоханувся?

Ну тут Ви помиляєтесь, котлета десь розділена умовно на 1/3 в кожній з валют. Так, вигідніше коли пара Євро/долар буде більш міцніша злотого. За лоханувся-не лоханувся тут ніхто нічого не каже, маєте молитися на PiS що роздає допомогу не бідному класу по 2500 зл. протягом 10 років, можу сказати що дуже повезло. Наступна програма якщо буде - то вже селянська партія PSL каже що будуть давати пільгові кредити тільки полякам.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 10:13

  Gastarbaiter написав:
  Tangens написав:Я тільки заперечую те ваше висловлення, що ціни зросли на 5%, я кажу, що навпаки впали на 10% в порівнянні з минулим роком.

Це статистичні дані по проведенних угодах, а не те, що там у оголошеннях пишуть.
Сьогодні он прочитав на місцевій групі, що в новому ЖК на стадії "завозимо техніку на ділянку майбутнього будівництва" гарних квартир з терасами вже немає.

Писати можуть на заборі все що хочеш. Чи вони книгу вечисту з записами власників бачили? Отожбо і воно.

Варіантів такого може бути багато:
- дійсно хтось викупив всі гарні квартири з терасами;
- забудовник собі лишив на потім (до здачі будинку коли ціна буде максимальна);
- забудовник собі лишив на потім - буде ті квартири здавати;
- викупили фліпери/лендлорди/спекулі (цей варіант зараз малоімовірний);
- забудовник розрахувався з підрядником - квартири ще винирнуть на олх/отодом.

Однозначно казати можна тільки коли побачите книгу із записами власників.

  Gastarbaiter написав:Зростання було у порівнянні до початку 2024. В нас тоді була дискусія щодо подальшої ситуації на ринку. Я казав, що істотного "дєшєвєя" не буде. Мій опонент наполягав на тому, що з закінченням пільгового кредитування ринок полетить вниз "стрємітєльним домкратом" і що краще сидіти в оренді на каклєті баксів.

Ну просто "Фома невіруючий", я вже сюди скидував і ціни від забудовника, і скріни - навіть вам достатньо зайти на ОЛХ/отодом щоб побачити навіть "неозброним оком" - корекція цін вже відбулася. В задупї вже нема квартири по 18-22 тис., ціна десь на середнячкове житло зкоректувалася до 15 тис., хрущівки часів PRL - до 11 тис.
Ну і впринципі на ринку стало з чого вибирати (https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania) - ріелтори кажуть що зараз на одного покупця 40 квартир. Незнаю, може і так.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 10:24

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Я б купив у Монреалі. Сподобалося місто. Але грошей еемає

В Барі хотіли б жити? А якщо це місто на Адріатиці?
Хто що думає про нього в якості інвештиції? .
Монтенегро в ЕС (якщо не розпадеться ЕС) в 2030? А в Шенген коли? Ціни стрибнуть відразу?


Я також після всіх переглядів Чорногорій та Албаній прийшов до Італії.
Це найкраший варіант в тому районі.
Поки що не потрібно але може перед пенсією.
Якщо постійно жити і віддалена робота то чому б і ні.

Я досліджував тему Італії - все класно, але для безтурботного легального життя українцю в Італії треба така "дрібничка" як паспорт ЄС. Можливо ПМЖ деяких країн ЄС підійде.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 21:03

  BeneFuckTor написав:
  akurt написав:Маєток за 1 євро в «Старій Європі»?

Тіки шось мабуть чомусь мало бажаючих, раз і Ви про це дізнались(недочитав що розповів мер).
Мабуть там є типу зробити як було в старивизну реставрувати з такими візерунками, і тд і тп. Що краще хай розвалиться і хтось потім купе ту ділянку за нормальну ціну, бо дешевше нове збудувати.

Ну я не знаю, чи багато бажаючих на нерухомість за 1 євро, чи багато - але в мережі часто з"являються повідомлення про можливість придбати нерухомість саме за 1 євро.
В основному це в Італії - я зіткнувся саме з такою цифрою - за 1 євро - у Франції - тому стало цікаво.
Також знаю, що кмітливі та роботящі люди беруть таке стареньке - та весь час займаються реконструкцією.
В тих випадках, що я описав вище:
- в першому випадку будинок не виглядав сильно пошкодженим - ніяких візерунків відновлювати не треба - здається є вимоги до кольору фарбування ставен та про дах (там у всіх натуральна черепиця). Тобто не фарбувати ставні в якісь скажімо флуоресцентні кольори та не міняти черепицю, але міняти відповідно до інших дахів.
- в другому випадку - на скільки я почув - більша проблема очистити реально величезний будинок від страшного барахла/рухляді, яке нажив дивний професор-одинак. Сам будинок кам"який - на віка - з дуже дуже гарним розташуванням - стіна одна прямо виходить на стіну собору 17-го сторіччя та праворуч від собору частково збережена фортеця десь 13 чи 14-го сторіччя.
Тому і пролунала ідея створення - якщо вдасться - готеля.
Тут мисливці періодично влаштовують стрілянину: косулі, куропатки, фазани, зайці і навіть кабани бігають як у себе вдома...
Наїжджають туристи-одинаки. Та спортсмени на роверах.
akurt
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