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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1013101410151016
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 21:50

  Бетон написав:Польша в ближайшее будущее поставила цель и реализует её, ввп на душу населения как в Японии.
Польша уйдёт в космос и я не ошибся.

Польское экономическое чудо

Давай може з другим чудом не поспішати, спочатку хай може риже чудо справдить твій прогноз 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 21:54

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

славяне есть славяне, выше головы никогда не прыгнут
не понимать это может только славянин
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:28

  Бетон написав:Польша в ближайшее будущее поставила цель и реализует её, ввп на душу населения как в Японии.
Польша уйдёт в космос и я не ошибся.

Польское экономическое чудо

Передвиборча ковбаса, поки що мають дирявий бюджет (300 млрд зл), дирявий NFZ (дирка в 80 млрд зл) і демографія мінус 140 тис в рік. Хоча за останній рік кількість темних/афроамериканців збільшилась, в нас на районі вже доволі багато їх. Подивимося як пройдуть вибори, головне щоб нацики (конфа/піс) знову не пройшли.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 12:31

Щось про Туреччину нічого не доповідає головний інвеШтор. Також про курс його улюбленої ліри ( 15% донизу всього за кілька днів разом із фондовим ринком) цікаво дізнатися. Як там його депозити в турецьких тугриках? Хаос в Стамбулі та наймасштабніший протест в країні за багато років точно до дорожаю дачі на морському узбережжі?
roberto dark
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