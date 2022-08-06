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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1013101410151016
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 21:50

  Бетон написав:Польша в ближайшее будущее поставила цель и реализует её, ввп на душу населения как в Японии.
Польша уйдёт в космос и я не ошибся.

Польское экономическое чудо

Давай може з другим чудом не поспішати, спочатку хай може риже чудо справдить твій прогноз 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 21:54

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

славяне есть славяне, выше головы никогда не прыгнут
не понимать это может только славянин
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:28

  Бетон написав:Польша в ближайшее будущее поставила цель и реализует её, ввп на душу населения как в Японии.
Польша уйдёт в космос и я не ошибся.

Польское экономическое чудо

Передвиборча ковбаса, поки що мають дирявий бюджет (300 млрд зл), дирявий NFZ (дирка в 80 млрд зл) і демографія мінус 140 тис в рік. Хоча за останній рік кількість темних/афроамериканців збільшилась, в нас на районі вже доволі багато їх. Подивимося як пройдуть вибори, головне щоб нацики (конфа/піс) знову не пройшли.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 12:31

Щось про Туреччину нічого не доповідає головний інвеШтор. Також про курс його улюбленої ліри ( 15% донизу всього за кілька днів разом із фондовим ринком) цікаво дізнатися. Як там його депозити в турецьких тугриках? Хаос в Стамбулі та наймасштабніший протест в країні за багато років точно до дорожаю дачі на морському узбережжі?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 14:40

  roberto dark написав:Щось про Туреччину нічого не доповідає головний інвеШтор. Також про курс його улюбленої ліри ( 15% донизу всього за кілька днів разом із фондовим ринком) цікаво дізнатися. Як там його депозити в турецьких тугриках? Хаос в Стамбулі та наймасштабніший протест в країні за багато років точно до дорожаю дачі на морському узбережжі?

У него возникли проблемы с охраной стройплощадок прелестей чисто из гуано без палок и недовольными лаптеногими инвесторами.
Поэтому временно товарищ на родине Д"Арманьяна пьёт элитное шампанское по 3евро и живёт в замке по цене панели на Троещине.
Возвращаться в любимый Днепр в 58 лет и обновлять данные в любимом Жовтневом военкомате категорически не хочет.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 15:30

То він таки спокусився на гуманітарку в ЄС? Звичайно упускати такий бенефіт і можливість пожити в нормальній країні в кінці кінців.
Окрім того житло на халяву в гуртожитку + можливість зекономити на харчах та комунальних платежах в Анталії ( там зараз такі ціни що капец!)

P.S.В рідному ТЦК, дніпровської області, його би з радістю поставили на облік і не тільки...На військовій кухні черпаком махав би з великим ентузіазмом))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:20

  барабашов написав:
  roberto dark написав:Щось про Туреччину нічого не доповідає головний інвеШтор. Також про курс його улюбленої ліри ( 15% донизу всього за кілька днів разом із фондовим ринком) цікаво дізнатися. Як там його депозити в турецьких тугриках? Хаос в Стамбулі та наймасштабніший протест в країні за багато років точно до дорожаю дачі на морському узбережжі?

У него возникли проблемы с охраной стройплощадок прелестей чисто из гуано без палок и недовольными лаптеногими инвесторами.
Поэтому временно товарищ на родине Д"Арманьяна пьёт элитное шампанское по 3евро и живёт в замке по цене панели на Троещине.
Возвращаться в любимый Днепр в 58 лет и обновлять данные в любимом Жовтневом военкомате категорически не хочет.

«Ой, Вань, смотри, какие клоуны!
Рот — хоть завязочки пришей
Ой, до чего, Вань, размалёваны
И голос — как у алкашей!» (с).

Що цікаво, обидва зранку із синагоги.
Один - безквартирно-безгрошівно- безсімейний із синагоги в Хайфі, інший такий самий - із синагоги в Дніпрі.
Кумедні…
Співають..

P.S. Шампанського бідолашне захотіло прямо зранку в понеділок.
Мені прямо згадалося, як якось в польському Любліні до поляка приставало ось таке гидомирне - так поляк так класно та голосно крикнув (з наголосом на "О"):
Оді!" - і те нещасне відразу залізло під паркан біля костелу.
Так класно: "хОді"!

Для довідки бідолашному: у Франції ціни на шампанське стартують від 17,5 євро до 27,5 євро.
Це саме те, де написано "Шампанське".
Ігристі вина - схожі на шампанське - можуть бути по акції за ціною від 3,10 до 8,10 євро.
Буде у вас шаббат - викладу фото - помацаєте гливкими руками екран замацаного монітора хоч в шаббат щось нормальне. Як нема грошви купити якийсь шмурдяк в АТБ...
Буває...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 бер, 2025 16:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:29

  Hotab написав:
  Бетон написав:Польша в ближайшее будущее поставила цель и реализует её, ввп на душу населения как в Японии.
Польша уйдёт в космос и я не ошибся.

Польское экономическое чудо

Давай може з другим чудом не поспішати, спочатку хай може риже чудо справдить твій прогноз 😅

Амінь.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:32

  fox767676 написав:славяне есть славяне, выше головы никогда не прыгнут
не понимать это может только славянин

Я в Трампа верю, а ты в в поляков нет.
Несостыковочка)
Бетон
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