Давай може з другим чудом не поспішати, спочатку хай може риже чудо справдить твій прогноз 😅
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 бер, 2025 21:50
Додано: Нед 23 бер, 2025 21:54
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
славяне есть славяне, выше головы никогда не прыгнут
не понимать это может только славянин
Додано: Нед 23 бер, 2025 22:28
Передвиборча ковбаса, поки що мають дирявий бюджет (300 млрд зл), дирявий NFZ (дирка в 80 млрд зл) і демографія мінус 140 тис в рік. Хоча за останній рік кількість темних/афроамериканців збільшилась, в нас на районі вже доволі багато їх. Подивимося як пройдуть вибори, головне щоб нацики (конфа/піс) знову не пройшли.
Додано: Пон 24 бер, 2025 12:31
Щось про Туреччину нічого не доповідає головний інвеШтор. Також про курс його улюбленої ліри ( 15% донизу всього за кілька днів разом із фондовим ринком) цікаво дізнатися. Як там його депозити в турецьких тугриках? Хаос в Стамбулі та наймасштабніший протест в країні за багато років точно до дорожаю дачі на морському узбережжі?
Додано: Пон 24 бер, 2025 16:20
О! Ізраїльський антиІнвештАр вийшов із синагоги в Хайфі і за давньою звичкою почав цікавитись чужими грошима, грошима інших - недоступних йому країн.
Своє щастя профукав в 2020 році.
Тепер раптом відчув безгрошівʼя.
Буває.
Так, буває саме так…
Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 бер, 2025 20:03, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 24 бер, 2025 16:29
Додано: Пон 24 бер, 2025 16:32
Додано: Вів 25 бер, 2025 11:22
На днях попался совершенно интересный график 18 летних циклов недвижимости,исходя из которого,мировые пиковые цены на недвигу,прийдутся в аккурат на 2025-2026г..После чего,последует стагнация и 3 летняя рецессия(падение) Не секрет,что во многих странах уже этот процесс частично начал реализовываться...Еще не падает,но и не ростет...либо уже падает незначительно.Так что,судя по всему-самое "интересное" впереди.А падение рынков недвижимости,никогда не приходит в одиночку,а является как правило следствием других экономических процессов и негативных влияний на данный сегмент.
Додано: Сер 26 бер, 2025 11:44
По Польше: посматриваю периодически что почем предлагает Archicom - у них до недавно все цены были на сайте. Так вот теперь интересно - на фоне небольшого снижения у других застройщиков и всяких скидок, они убрали у себя на сайте почти по всем городам функцию сортировки по цене (то есть банально отсортировать себе предложения подешевле стало сложнее) плюс по Лодзю и Познани вообще цены с сайта убрали.. На фоне скидок во всяких пригородах Варшавы их цена Лодзя стала просто не конкурентна, интересно будут ли снижать и на сколько.
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:02
поляки на полшишечки организованней украинцев
а гонору местами как 3го рейха
я в военной ветке постил обзор европейского, польского впк
ну не Япония, не тот багаж компетенций и опыта
Маск же обозвал какого-то польского министра (Сикорского ?)"маленьким человечишкой" хотя с ростом вроде все ок
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