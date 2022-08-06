Давай може з другим чудом не поспішати, спочатку хай може риже чудо справдить твій прогноз 😅
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 бер, 2025 21:50
Додано: Нед 23 бер, 2025 21:54
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
славяне есть славяне, выше головы никогда не прыгнут
не понимать это может только славянин
Додано: Нед 23 бер, 2025 22:28
Передвиборча ковбаса, поки що мають дирявий бюджет (300 млрд зл), дирявий NFZ (дирка в 80 млрд зл) і демографія мінус 140 тис в рік. Хоча за останній рік кількість темних/афроамериканців збільшилась, в нас на районі вже доволі багато їх. Подивимося як пройдуть вибори, головне щоб нацики (конфа/піс) знову не пройшли.
Додано: Пон 24 бер, 2025 16:29
Додано: Пон 24 бер, 2025 16:32
Додано: Вів 25 бер, 2025 11:22
На днях попался совершенно интересный график 18 летних циклов недвижимости,исходя из которого,мировые пиковые цены на недвигу,прийдутся в аккурат на 2025-2026г..После чего,последует стагнация и 3 летняя рецессия(падение) Не секрет,что во многих странах уже этот процесс частично начал реализовываться...Еще не падает,но и не ростет...либо уже падает незначительно.Так что,судя по всему-самое "интересное" впереди.А падение рынков недвижимости,никогда не приходит в одиночку,а является как правило следствием других экономических процессов и негативных влияний на данный сегмент.
Додано: Сер 26 бер, 2025 11:44
По Польше: посматриваю периодически что почем предлагает Archicom - у них до недавно все цены были на сайте. Так вот теперь интересно - на фоне небольшого снижения у других застройщиков и всяких скидок, они убрали у себя на сайте почти по всем городам функцию сортировки по цене (то есть банально отсортировать себе предложения подешевле стало сложнее) плюс по Лодзю и Познани вообще цены с сайта убрали.. На фоне скидок во всяких пригородах Варшавы их цена Лодзя стала просто не конкурентна, интересно будут ли снижать и на сколько.
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:02
поляки на полшишечки организованней украинцев
а гонору местами как 3го рейха
я в военной ветке постил обзор европейского, польского впк
ну не Япония, не тот багаж компетенций и опыта
Маск же обозвал какого-то польского министра (Сикорского ?)"маленьким человечишкой" хотя с ростом вроде все ок
Додано: Сер 26 бер, 2025 16:48
Сьогодні попалася стаття про те, що ринок трохи оживає. Мовляв, ті, хто чекали на якусь пільгову програму від уряду, почали виходити на ринок. Подивимося на статистику за 1 квартал за кілька тижнів.
У Польщі єдина проблема це беззахисність проти потенційної атаки рашкостану. Зброї недостатньо, воювати в разі чого майже ніхто не піде.
Додано: Чет 27 бер, 2025 09:01
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
На ті програми зазвичай претендують бідні верстви наелення, у яких без програм доплати немає здольності. Он памятаю БК2% брали в основному бідні - більше 80% кредитів було видано без вкладу власного. Уявіть таких людей які зараз йдуть брати іпотеку на 1 млн. зл по ринку на 8% з вкладом власним в 20%?
Зброї в Польщ дофіга, навіть з врахуванням того що віддали Україні. А воювати підуть точно ті нацики які за Ментзена і Навроцького - це біля 40% електорату.
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