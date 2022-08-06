Додано: Нед 30 бер, 2025 15:04

Бетон написав: Що ти вибереш?

Жизнь или кошелёк?

)) Що ти вибереш?Жизнь или кошелёк?))

придбали турки

які торік заплатили за купівлю нерухомості за кордоном 2 мільярди 513 мільйонів доларів.

зросла

Основна причина для купівлі будинку/квартири

Угорщина замість цього запустила свої програми золотої візи за 250 тисяч євро

турки посідають сьоме місце серед інвесторів

Несподівано відповідь на це запитання оприлюднила одна з авторитетних турецьких газет:Тези з великого матеріалу:- Найбільше будинків у Греції та Дубаї- Відповідно до даних платіжного балансу, опублікованих Центральним банком Турецької Республіки (CBRT), сума, сплачена резидентами Туреччини за купівлю нерухомості з-за кордону,на 20,5 відсотка в 2024 році порівняно з попереднім роком і досягла 2 мільярдів 513 мільйонів доларів. 144 мільйони доларів сплачено в у перший місяць нового 2025 року.за кордоном полягає в тому, що ті, хто хоче вільно подорожувати,. Дубай і Греція займають провідне місце в інвестиціях у нерухомість турків за кордоном. Найважливіша причина вибору Греції полягає в тому, що двері всіх європейських країн відкриті для покупця з інвестицією в 250 тисяч євро.- Наприклад, Іспанія та Португалія також віддали перевагу, але тепер їхні візові програми закрито, а- Зазначають, що вартість нерухомості за кордоном зазвичай починається від 300 тисяч доларів, Голова правління GİGDER пан Текче сказав: «Турки платять в середньому 500 тисяч доларів за будинок/квартиру".- Заявивши, що, які найбільше купують нерухомість у Дубаї, після Індії, Англії, Росії, Китаю, Пакистану та США, Чімен сказав: «Я думаю, що ми можемо увійти до топ-5 країн, які купують найбільше нерухомості в Дубаї у 2025 році».Джерело: