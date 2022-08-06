Liczba transakcji sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w IV kwartale 2024 roku była o 82% niższa niż rok wcześniej. Zdecydowanie zwolniło też tempo wzrostu cen, wynika z danych Centrum Analiz PKO BP.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 бер, 2025 22:13
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Почалося?
Додано: П'ят 28 бер, 2025 01:50
Так, що в Кракові вже можна щось купити по 6-8 тис злотих/метр, як до як Ковіду?!
Додано: П'ят 28 бер, 2025 20:57
Таких цін не буде, бачив багато житла часів PRL - від 9 до 12 тис., думаю це мінімум в місті.
Додано: Суб 29 бер, 2025 11:56
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Бігор, коли вас можна буде вітати в клубі домовласників?
Додано: Суб 29 бер, 2025 12:05
Додано: Суб 29 бер, 2025 13:23
Додано: Суб 29 бер, 2025 19:42
Ну хз, я ж не маю друкарський станок. Хто має, той зараз купляє кавалірки по 250 кує.
Додано: Суб 29 бер, 2025 21:15
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Що ти вибереш?
Жизнь или кошелёк?
))
Додано: Нед 30 бер, 2025 15:04
Несподівано відповідь на це запитання оприлюднила одна з авторитетних турецьких газет:
Інвестиції турків у нерухомість за кордоном зросли на 20 відсотків: на першому місці Дубай і Греція!
Тези з великого матеріалу:
- Найбільше будинків у Греції та Дубаї придбали турки, які торік заплатили за купівлю нерухомості за кордоном 2 мільярди 513 мільйонів доларів.
- Відповідно до даних платіжного балансу, опублікованих Центральним банком Турецької Республіки (CBRT), сума, сплачена резидентами Туреччини за купівлю нерухомості з-за кордону, зросла на 20,5 відсотка в 2024 році порівняно з попереднім роком і досягла 2 мільярдів 513 мільйонів доларів. 144 мільйони доларів сплачено в у перший місяць нового 2025 року.
- Основна причина для купівлі будинку/квартири за кордоном полягає в тому, що ті, хто хоче вільно подорожувати, хочуть отримати золоту візу. Дубай і Греція займають провідне місце в інвестиціях у нерухомість турків за кордоном. Найважливіша причина вибору Греції полягає в тому, що двері всіх європейських країн відкриті для покупця з інвестицією в 250 тисяч євро.
- Наприклад, Іспанія та Португалія також віддали перевагу, але тепер їхні візові програми закрито, а Угорщина замість цього запустила свої програми золотої візи за 250 тисяч євро.
- Зазначають, що вартість нерухомості за кордоном зазвичай починається від 300 тисяч доларів, Голова правління GİGDER пан Текче сказав: «Турки платять в середньому 500 тисяч доларів за будинок/квартиру".
- Заявивши, що турки посідають сьоме місце серед інвесторів, які найбільше купують нерухомість у Дубаї, після Індії, Англії, Росії, Китаю, Пакистану та США, Чімен сказав: «Я думаю, що ми можемо увійти до топ-5 країн, які купують найбільше нерухомості в Дубаї у 2025 році».
Джерело:
Додано: Вів 01 кві, 2025 11:34
Не дає вставити картинку, але подивіться на графік з середньою з/п та кредитоспроможністю.
100% "будетдешеветь"
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