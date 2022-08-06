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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1015101610171018>
Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 22:13

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Почалося?
https://www.fxmag.pl/nieruchomosci/82-m ... eweloperow
Liczba transakcji sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w IV kwartale 2024 roku była o 82% niższa niż rok wcześniej. Zdecydowanie zwolniło też tempo wzrostu cen, wynika z danych Centrum Analiz PKO BP.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 01:50

  BIGor написав:Почалося?
https://www.fxmag.pl/nieruchomosci/82-m ... eweloperow
Liczba transakcji sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w IV kwartale 2024 roku była o 82% niższa niż rok wcześniej. Zdecydowanie zwolniło też tempo wzrostu cen, wynika z danych Centrum Analiz PKO BP.

Так, що в Кракові вже можна щось купити по 6-8 тис злотих/метр, як до як Ковіду?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 20:57

  Bolt написав:
  BIGor написав:Почалося?
https://www.fxmag.pl/nieruchomosci/82-m ... eweloperow
Liczba transakcji sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w IV kwartale 2024 roku była o 82% niższa niż rok wcześniej. Zdecydowanie zwolniło też tempo wzrostu cen, wynika z danych Centrum Analiz PKO BP.

Так, що в Кракові вже можна щось купити по 6-8 тис злотих/метр, як до як Ковіду?!

Таких цін не буде, бачив багато житла часів PRL - від 9 до 12 тис., думаю це мінімум в місті.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 11:56

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Бігор, коли вас можна буде вітати в клубі домовласників?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 12:05

  Бетон написав:Бігор, коли вас можна буде вітати в клубі домовласників?

Хз, треба нормальний курс долара щоб заходити, зараз 3,85 - невигідно. Продовжили з лендлордом оренду ще на рік, знову не підіймав орендну плату.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 13:23

  BIGor написав:
  Бетон написав:Бігор, коли вас можна буде вітати в клубі домовласників?

Хз, треба нормальний курс долара щоб заходити, зараз 3,85 - невигідно. Продовжили з лендлордом оренду ще на рік, знову не підіймав орендну плату.

"поки ми чекаємо, коли кінчаться проблеми, скінчилось життя"
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 19:42

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Бігор, коли вас можна буде вітати в клубі домовласників?

Хз, треба нормальний курс долара щоб заходити, зараз 3,85 - невигідно. Продовжили з лендлордом оренду ще на рік, знову не підіймав орендну плату.

"поки ми чекаємо, коли кінчаться проблеми, скінчилось життя"

Ну хз, я ж не маю друкарський станок. Хто має, той зараз купляє кавалірки по 250 кує.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 21:15

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Що ти вибереш?
Жизнь или кошелёк?
))
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:04

  Бетон написав:Що ти вибереш?
Жизнь или кошелёк?
))

Несподівано відповідь на це запитання оприлюднила одна з авторитетних турецьких газет:
Інвестиції турків у нерухомість за кордоном зросли на 20 відсотків: на першому місці Дубай і Греція!


Тези з великого матеріалу:
- Найбільше будинків у Греції та Дубаї придбали турки, які торік заплатили за купівлю нерухомості за кордоном 2 мільярди 513 мільйонів доларів.

- Відповідно до даних платіжного балансу, опублікованих Центральним банком Турецької Республіки (CBRT), сума, сплачена резидентами Туреччини за купівлю нерухомості з-за кордону, зросла на 20,5 відсотка в 2024 році порівняно з попереднім роком і досягла 2 мільярдів 513 мільйонів доларів. 144 мільйони доларів сплачено в у перший місяць нового 2025 року.

- Основна причина для купівлі будинку/квартири за кордоном полягає в тому, що ті, хто хоче вільно подорожувати, хочуть отримати золоту візу. Дубай і Греція займають провідне місце в інвестиціях у нерухомість турків за кордоном. Найважливіша причина вибору Греції полягає в тому, що двері всіх європейських країн відкриті для покупця з інвестицією в 250 тисяч євро.

- Наприклад, Іспанія та Португалія також віддали перевагу, але тепер їхні візові програми закрито, а Угорщина замість цього запустила свої програми золотої візи за 250 тисяч євро.

- Зазначають, що вартість нерухомості за кордоном зазвичай починається від 300 тисяч доларів, Голова правління GİGDER пан Текче сказав: «Турки платять в середньому 500 тисяч доларів за будинок/квартиру".

- Заявивши, що турки посідають сьоме місце серед інвесторів, які найбільше купують нерухомість у Дубаї, після Індії, Англії, Росії, Китаю, Пакистану та США, Чімен сказав: «Я думаю, що ми можемо увійти до топ-5 країн, які купують найбільше нерухомості в Дубаї у 2025 році».

Джерело: https://www.sozcu.com.tr/
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:34

Не дає вставити картинку, але подивіться на графік з середньою з/п та кредитоспроможністю.
https://bizblog.spidersweb.pl/stopy-pro ... ch-bankach

100% "будетдешеветь" :D
Gastarbaiter
 
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