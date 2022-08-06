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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 кві, 2025 12:46
Це все добре і наче і логічно, але питання чи буде в Польщі і далі безпечно в довгостроковій перспективі..
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Ana
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Додано: Вів 01 кві, 2025 13:19
Ana написав:
Це все добре і наче і логічно, але питання чи буде в Польщі і далі безпечно в довгостроковій перспективі..
Якщо росія переможе, то, звісно, ні. Але в будь-якому разі ціни ще додадуть 30-50% після зниження ставок. А це відбудеться скоріше, ніж війна з росією. + орендний дохід за цей час. Головне встигнути вчасно вистрибнути, якщо ситуація піде у поганому напрямку.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 13:52
Якщо так все "чудово", то чого не розгрібають як гарячі пиріжки? На ринку застій. А якщо будитокадаражай - то навпаки всі мають зараз купляти по самі помідори, але от ньюанс, всі зараз стараються вискочити з бетона. Я вже писав тут що 40 продавців на 1 покупця - це явно до дорожая
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Додано: Вів 01 кві, 2025 13:54
Gastarbaiter написав: Ana написав:
Це все добре і наче і логічно, але питання чи буде в Польщі і далі безпечно в довгостроковій перспективі..
Якщо росія переможе, то, звісно, ні. Але в будь-якому разі ціни ще додадуть 30-50% після зниження ставок. А це відбудеться скоріше, ніж війна з росією. + орендний дохід за цей час. Головне встигнути вчасно вистрибнути, якщо ситуація піде у поганому напрямку.
Ви дійсно вважаєте, що можливі ціни в 8-10 кує на посереднє житло в Польщі?
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