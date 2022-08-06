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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1015101610171018
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:46

  Gastarbaiter написав:Не дає вставити картинку, але подивіться на графік з середньою з/п та кредитоспроможністю.
https://bizblog.spidersweb.pl/stopy-pro ... ch-bankach

100% "будетдешеветь" :D

Це все добре і наче і логічно, але питання чи буде в Польщі і далі безпечно в довгостроковій перспективі..
Ana
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:19

  Ana написав:Це все добре і наче і логічно, але питання чи буде в Польщі і далі безпечно в довгостроковій перспективі..

Якщо росія переможе, то, звісно, ні. Але в будь-якому разі ціни ще додадуть 30-50% після зниження ставок. А це відбудеться скоріше, ніж війна з росією. + орендний дохід за цей час. Головне встигнути вчасно вистрибнути, якщо ситуація піде у поганому напрямку.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:52

  Gastarbaiter написав:Не дає вставити картинку, але подивіться на графік з середньою з/п та кредитоспроможністю.
https://bizblog.spidersweb.pl/stopy-pro ... ch-bankach

100% "будетдешеветь" :D

Якщо так все "чудово", то чого не розгрібають як гарячі пиріжки? На ринку застій. А якщо будитокадаражай - то навпаки всі мають зараз купляти по самі помідори, але от ньюанс, всі зараз стараються вискочити з бетона. Я вже писав тут що 40 продавців на 1 покупця - це явно до дорожая :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:54

  Gastarbaiter написав:
  Ana написав:Це все добре і наче і логічно, але питання чи буде в Польщі і далі безпечно в довгостроковій перспективі..

Якщо росія переможе, то, звісно, ні. Але в будь-якому разі ціни ще додадуть 30-50% після зниження ставок. А це відбудеться скоріше, ніж війна з росією. + орендний дохід за цей час. Головне встигнути вчасно вистрибнути, якщо ситуація піде у поганому напрямку.

Ви дійсно вважаєте, що можливі ціни в 8-10 кує на посереднє житло в Польщі?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 16:25

  BIGor написав:Ви дійсно вважаєте, що можливі ціни в 8-10 кує на посереднє житло в Польщі?

5-6 кує/м2 у Варшаві/Кракові за середній сегмент здаються цілком реальними. Кількість "безхатченків" ще доволі висока, а ціна визначається саме кредитоспроможністю. Якщо знизяться ставки і пересічна родина зможе отримати в кредит вже не 800 тис., а 1.2 млн. мертвих королів, то що буде з цінами по-вашому? Звісно, хтось буде й далі тіснитися з дітьми у двушці або оплачувати іпотеку лендлордові, але таких людей небагато. Більшість хочуть своє, велике, у добрій локації і не на пенсії.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 17:31

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Не дає вставити картинку, але подивіться на графік з середньою з/п та кредитоспроможністю.
https://bizblog.spidersweb.pl/stopy-pro ... ch-bankach

100% "будетдешеветь" :D

Якщо так все "чудово", то чого не розгрібають як гарячі пиріжки? На ринку застій. А якщо будитокадаражай - то навпаки всі мають зараз купляти по самі помідори, але от ньюанс, всі зараз стараються вискочити з бетона. Я вже писав тут що 40 продавців на 1 покупця - це явно до дорожая :D

опять начались "старые песни о главном", аргументы аффтара прям из ветки про цены КРЖН 5-7летней давности :mrgreen:
#буитдешеветь)))
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 09:23

  Ana написав:
  Gastarbaiter написав:Не дає вставити картинку, але подивіться на графік з середньою з/п та кредитоспроможністю.
https://bizblog.spidersweb.pl/stopy-pro ... ch-bankach

100% "будетдешеветь" :D

Це все добре і наче і логічно, але питання чи буде в Польщі і далі безпечно в довгостроковій перспективі..

Буде завжди безпечно.
Ці всі казки про український захист Європи - просто нікчемні прикриття своєї неспроможності створити державність.
Бетон
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