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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1016101710181019
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 18:50

  PUnder написав:
  roberto dark написав:Як там цікаво ситуація у послідовників апологета ринку нерухомості Туреччини?
Потерпілі інвеШтори із країни "молока та меду" розповідають, що "попали на бабки" зі своїми дачами на морі, а замість дешевого та спокійного життя, стали ошуканими жертвами "турецького аб'юзу"))




В мене там родичи живуть. Кажуть печалька. Комплекс на 100 квартир, заселено 12 сімей. Один до одного в гості ходять тільки. Але якщо віддалена робота чи є за що жити то цілком кажуть норм, тільки робити особливо нічого. І є трохі проблем з внж. Але живуть.

Крім нелояльної політики до іноземців, які ще цьому причини? Глибока економічна криза в Туреччині?
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  fox767676 написав:польша пережила 3 розділи у 18 ст
інвазія червоних у 1920
потім по ній потопталися у 1940х
Багато поляків впродовж столітть гинули на сибірськіх каторгах, як і родина Войцеха Ярузельського наприклад
І унр-вці що врятувалися від червоних в Польщі після громадянської, попали у 1945 до ГУЛАГУ
І це часи коли у Варшави був технологічний паритет з Москвою - тіж самі коні, гармати.
У москальських чоботів генетична память де вони колись топтались.
Я сам маю корені з дуже крайнього північого заходу Україну, більше схожий на поляка ніж українця. Але польщу всерйоз не розглядаю. Якщо зриватись то вже західніше треба, в ідеалі США.

Є два жирних мінуси у Польщі
- немає ядерної зброї
- війська США можуть вийти.

А Бетон так розхвалює - бо вже інвестував, йому нікуди діватись.

ПС у тому випуску є і про Едогана.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:59

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:А Бетон так розхвалює - бо вже інвестував, йому нікуди діватись.


так він в інвестиційному профіті
мову навряд почав вчити
резидентського стажу для внж\громадянства нема
руки розв'язані я вважаю
у порівнянні з тими хто вже пожив хоча б 2-3 роки
Та сама Варшава ще на сході
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:38

BIGor

Не очікував від Туска байок на рівні 95 кварталу про 500 млн європейців що просять захисту у 300 млн американців проти 140 млн росіян що не здолали 40 млн українців.
Справи кепські.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:53

Справи не можуть бути прекрасними для всіх.

Розмовляв з племінником, який мешкає у Варшаві в квартирі 2+1 - майже в центрі - за яку платить 6000 злотих на місяць.
За останній місяць йому пропонували перейти на роботу не тільки в Канаду, а й в США - наприклад, в Netflix. Ну і ще в досить відомі компанії - але я не маю права називати.
MD in Computer Science. Український університет.
Не буду нахвалювати родича - але реально розумний хлопець.
Так так і сказав:
"Я так все зважив, на все подивися, та прийшов до висновку, що ДЛЯ МЕНЕ краще за Польщу немає нічого..."

Для довідки: має діючу канадську візу за Програмою CUAET (не їздив в Канаду) та діючу візу США В1/В2 (не їздив).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 21:48

  akurt написав:Справи не можуть бути прекрасними для всіх.

Розмовляв з племінником, який мешкає у Варшаві в квартирі 2+1 - майже в центрі - за яку платить 6000 злотих на місяць.
За останній місяць йому пропонували перейти на роботу не тільки в Канаду, а й в США - наприклад, в Netflix. Ну і ще в досить відомі компанії - але я не маю права називати.
MD in Computer Science. Український університет.
Не буду нахвалювати родича - але реально розумний хлопець.
Так так і сказав:
"Я так все зважив, на все подивися, та прийшов до висновку, що ДЛЯ МЕНЕ краще за Польщу немає нічого..."

Для довідки: має діючу канадську візу за Програмою CUAET (не їздив в Канаду) та діючу візу США В1/В2 (не їздив).

Netflix є і в Варшаві, так що вашому племіннику можна далеко і не їхати..
Ana
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 22:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:"Я так все зважив, на все подивися, та прийшов до висновку, що ДЛЯ МЕНЕ краще за Польщу немає нічого..."


ну тобто його рівень компенсації не комфортний для США
Дешева рибка - погана юшка, українці вже відчули це на власному досвіді
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 22:24

fox767676
Там інше.
Він порахував доходи та витрати.
Плюс получився НЕ на користь США.
Він зараз в Польщі отримує близько Х 000 доларів на місяць.
З них на оренду житла іде (6000/4) 1500 доларів.

В США все буде НЕ так.
  Ana написав:Netflix є і в Варшаві, так що вашому племіннику можна далеко і не їхати..

Малося на увазі робота на території США, а не у Варшаві. У Варшаві і так в нього є стала робота.
A Netflix є не тільки у Польші. Я користувач Netflix у Франції, але це не означає, що я там працюю.
akurt
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