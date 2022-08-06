RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1017101810191020
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 10:27

Навіть чергову маячню від нашого ізраїльського друга пана roberto dark і приємно і корисно читати.
Приємно, бо видно, що у людини, змученою багаторічною ненавистю справи кепські як і були до того... Я йому ще в 2021 році говорив: "Бог все бачить та карає суворо"... Не слухав...

Корисно тому, що учасники форум бачать перед собою фактично ікону, точніше "Антиікону інвестицій", бо "профукав" в житті все на світі: і квартиру у Львові , і два паркомісця у Львові, і можливість продати в кінці 2021 року покинуту людьми недобудову в багатостраждальному Ірпіні, і можливість за 40 000$ (здається тоді - всього 154 000 шекелів) купити квартиру 1+1 в Анталії - напряму (!) від Забудовника, з яким я його на його прохання звʼязав через нашу українку - жінку Забудовника - НАПРЯМУ(!!!) - це мабуть був 2020 рік - але так буває.
Тому дуже корисно та повчально для всіх інвесторів.
У Талмуді (Сота 3) говориться: «Людина не грішить, поки не входить до неї дух дурості».
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 кві, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10736
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3935 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 10:33

  fox767676 написав:
  Бетон написав:
  Gastarbaiter написав:Не дає вставити картинку, але подивіться на графік з середньою з/п та кредитоспроможністю.
https://bizblog.spidersweb.pl/stopy-pro ... ch-bankach

100% "будетдешеветь" :D

Це все добре і наче і логічно, але питання чи буде в Польщі і далі безпечно в довгостроковій перспективі..
Буде завжди безпечно.
Ці всі казки про український захист Європи - просто нікчемні прикриття своєї неспроможності створити державність.

Бетон, камон
польша пережила 3 розділи у 18 ст
інвазія червоних у 1920
потім по ній потопталися у 1940х
Багато поляків впродовж столітть гинули на сибірськіх каторгах, як і родина Войцеха Ярузельського наприклад
І унр-вці що врятувалися від червоних в Польщі після громадянської, попали у 1945 до ГУЛАГУ
І це часи коли у Варшави був технологічний паритет з Москвою - тіж самі коні, гармати.
У москальських чоботів генетична память де вони колись топтались.
Я сам маю корені з дуже крайнього північого заходу Україну, більше схожий на поляка ніж українця. Але польщу всерйоз не розглядаю. Якщо зриватись то вже західніше треба, в ідеалі США.

Бро.
Любая страна, т.е. её граждане - сами виновники всех бед.
Это тонкая философия, но поляки пошли по пути католицизма, т.е.интеллиненции, а не по пути православного быдла.
В Польше не пилят самолёты на металл, а покупают ПВО. Польша центровой союзник США
Кацапы три села берут четвёртый год. Это просто нелепо, страна с ввп меньше штата техас угрожает Польше. Анекдот)
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4717
З нами з: 17.12.22
Подякував: 160 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 11:03

  Бетон написав:Кацапы три села берут четвёртый год. Это просто нелепо, страна с ввп меньше штата техас угрожает Польше. Анекдот)

Пообщайтесь с местными, узнайте их настроения. Даже в теории бОльшая часть мужиков признается, что скорее всего будет драпать до Атлантического океана в случае захода орды. На практике драпать будут почти все. Одно дело гонориться в интернетах, а другое воевать своими руками. Если бы пуйло напало не на Украину а на Европу, то ваньки стояли бы уже где-то под Парижем.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3619
З нами з: 26.02.18
Подякував: 698 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 11:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:MD in Computer Science

Это перебор даже для Акурта.
Турецкий алкоголь никому не идёт на пользу.
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 18.10.17
Подякував: 47 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 12:40

  anduzenko написав:
  akurt написав:MD in Computer Science

Это перебор даже для Акурта.
Турецкий алкоголь никому не идёт на пользу.

А чим Вам не подобається рівень освіти
  akurt написав:MD in Computer Science

- Університет в Україні - пройшов за конкурсом - бюджетне місце - 4 роки - бакалавр.
- ще 1,5 роки - там же - магістр (платно). Захист магістерської роботи був в грудні 2020 року.
Спеціальність Computer Science.
Вам такої вже ніколи не отримати, навіть якщо хтось дійсно пригостить "турецьким алкоголем".
Тому хлопцеві зараз ще немає і 30...
Се ля ві...
Не можуть бути всі багатими, але здоровими.
Хтось повинен бути бідним, але хворим...
Се ля ві...

P.S. Що там, пане anduzenko, хочеться в Туреччину?
Я буду орієнтовно після 30 червня. Можемо зустрітися, відвідаємо цікавий ресторанчик.
Подають відмінні стейки та замовлю вам бокал червоного сухого турецького від виробника "Barbare" - виноградники на кордоні Туреччини та Греції, а власник - француз.
Цікаво, що всі червоні вина витримується не менше 3-х років в дубових бочках.
https://www.barbarewines.com/anasayfa/ч
А то вживаєте всіляку гидоту - та потім так нервується...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10736
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3935 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 13:08

  akurt написав:
P.S. Що там, пане anduzenko, хочеться в Туреччину?
Я буду орієнтовно після 30 червня. Можемо зустрітися, відвідаємо цікавий ресторанчик.
Подають відмінні стейки та замовлю вам бокал червоного сухого турецького від виробника "Barbare" - виноградники на кордоні Туреччини та Греції, а власник - француз.
Цікаво, що всі червоні вина витримується не менше 3-х років в дубових бочках.
https://www.barbarewines.com/anasayfa/ч
А то вживаєте всіляку гидоту - та потім так нервується...


Далековато мне лететь будет из Англии, да и жару не люблю.
Уж лучше вы к нам.
Угощу банкой пива из Айсланд. Небрендового.

  akurt написав:
  anduzenko написав:
  akurt написав:MD in Computer Science

Это перебор даже для Акурта.
Турецкий алкоголь никому не идёт на пользу.

А чим Вам не подобається рівень освіти

MD in Computer Science

- Університет в Україні - пройшов за конкурсом - бюджетне місце - 4 роки - бакалавр.
- ще 1,5 роки - там же - магістр (платно). Захист магістерської роботи був в грудні 2020 року.
Спеціальність Computer Science.
Вам такої вже ніколи не отримати, навіть якщо хтось дійсно пригостить "турецьким алкоголем".
Тому хлопцеві зараз ще немає і 30...
Се ля ві...
Не можуть бути всі багатими, але здоровими.
Хтось повинен бути бідним, але хворим...
Се ля ві...

Это вы про "Master’s degrees", что ли?
О господи, так оно по другому пишется - "MSc or MS".
MD - это доктор медицины.
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 18.10.17
Подякував: 47 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 13:26

  anduzenko написав:Далековато мне лететь будет из Англии, да и жару не люблю.
Уж лучше вы к нам.
Угощу банкой пива из Айсланд. Небрендового.

Не треба "ля-ля". Кожні 4-5 місяців з Великої Британії в свою квартиру 1+1 в Анталії прилітає або мій колега по роботі, або родина його сина.
Якісь сміхотворні ціни на авіаквитки називає - з Лондона прямі рейси ледве не по 20 фунтів.

Якщо немає у пана грошей - то це одна справа. Це я розумію.
Не вдалося знайти правильну спеціальність, таке буває.

Син мого колеги по роботі закінчив універистет в Україні - працює викладачем в одному з університетів Великої Британії - говорив, що отримує 80 000 фунтів на рік.
Отож треба було вчитися. А не дурню (!) писати роками на Фінансовому форумі України.
До речі, реально сама людина йшла до тієї посади та до 3-и поверхового будинка, в якому зараз живе з жінкою та сином. Жінка працює в Лондоні - їздить на роботу 2-3 рази на тиждень, потяг йде 1 год. 15 хвилин.

P.S. З рівнем освіти, зазначеним вище, можна у вільний час ознайомитися тут, наприклад для Франції https://psl.eu/en/education/masters-deg ... er-science
https://www.mastersportal.com/search/ma ... -it/france
Для США тут:
https://www.mastersportal.com/search/ma ... ted-states

Там так і написано буквами, латиницею:
Master's Degrees in Computer Science & IT in United States

Для загального розвитку, а також, щоби не закипіти від безпричинної злоби, можна ще й це почитати:
The levels of college degrees, in order, are:
Associate degree.
Bachelor's degree.
Master's degree.
Doctoral degree.
Джерело: https://www.furman.edu/blogs/levels-of-degrees/
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10736
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3935 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1017101810191020
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1034, 1035, 1036
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10353 6437168
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 кві, 2025 05:50
roberto dark
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2524, 2525, 2526
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25250 16895790
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 бер, 2025 21:39
Бетон
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 385496
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6313)
08.04.2025 17:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.