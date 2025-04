Додано: Вів 08 кві, 2025 13:26

anduzenko написав: Далековато мне лететь будет из Англии, да и жару не люблю.

Уж лучше вы к нам.

Угощу банкой пива из Айсланд. Небрендового.

щоби не закипіти від безпричинної злоби,

Не треба "ля-ля". Кожні 4-5 місяців з Великої Британії в свою квартиру 1+1 в Анталії прилітає або мій колега по роботі, або родина його сина.Якісь сміхотворні ціни на авіаквитки називає - з Лондона прямі рейси ледве не по 20 фунтів.Якщо немає у пана грошей - то це одна справа. Це я розумію.Не вдалося знайти правильну спеціальність, таке буває.Син мого колеги по роботі закінчив універистет в Україні - працює викладачем в одному з університетів Великої Британії - говорив, що отримує 80 000 фунтів на рік.Отож треба було вчитися. А не дурню (!) писати роками на Фінансовому форумі України.До речі, реально сама людина йшла до тієї посади та до 3-и поверхового будинка, в якому зараз живе з жінкою та сином. Жінка працює в Лондоні - їздить на роботу 2-3 рази на тиждень, потяг йде 1 год. 15 хвилин.З рівнем освіти, зазначеним вище, можна у вільний час ознайомитися тут, наприклад для ФранціїДля США тут:Там так і написано буквами, латиницею:aster'segrees inomputercience & IT in United StatesДля загального розвитку, а також,можна ще й це почитати:The levels of college degrees, in order, are:Associate degree.Bachelor's degree.Doctoral degree.Джерело: