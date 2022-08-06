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Навіть чергову маячню від нашого ізраїльського друга пана roberto dark і приємно і корисно читати. Приємно, бо видно, що у людини, змученою багаторічною ненавистю справи кепські як і були до того... Я йому ще в 2021 році говорив: "Бог все бачить та карає суворо"... Не слухав...
Корисно тому, що учасники форум бачать перед собою фактично ікону, точніше "Антиікону інвестицій", бо "профукав" в житті все на світі: і квартиру у Львові , і два паркомісця у Львові, і можливість продати в кінці 2021 року покинуту людьми недобудову в багатостраждальному Ірпіні, і можливість за 40 000$ (здається тоді - всього 154 000 шекелів) купити квартиру 1+1 в Анталії - напряму (!) від Забудовника, з яким я його на його прохання звʼязав через нашу українку - жінку Забудовника - НАПРЯМУ(!!!) - це мабуть був 2020 рік - але так буває. Тому дуже корисно та повчально для всіх інвесторів. У Талмуді (Сота 3) говориться: «Людина не грішить, поки не входить до неї дух дурості».
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 кві, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Це все добре і наче і логічно, але питання чи буде в Польщі і далі безпечно в довгостроковій перспективі.. Буде завжди безпечно. Ці всі казки про український захист Європи - просто нікчемні прикриття своєї неспроможності створити державність.
Бетон, камон польша пережила 3 розділи у 18 ст інвазія червоних у 1920 потім по ній потопталися у 1940х Багато поляків впродовж столітть гинули на сибірськіх каторгах, як і родина Войцеха Ярузельського наприклад І унр-вці що врятувалися від червоних в Польщі після громадянської, попали у 1945 до ГУЛАГУ І це часи коли у Варшави був технологічний паритет з Москвою - тіж самі коні, гармати. У москальських чоботів генетична память де вони колись топтались. Я сам маю корені з дуже крайнього північого заходу Україну, більше схожий на поляка ніж українця. Але польщу всерйоз не розглядаю. Якщо зриватись то вже західніше треба, в ідеалі США.
Бро. Любая страна, т.е. её граждане - сами виновники всех бед. Это тонкая философия, но поляки пошли по пути католицизма, т.е.интеллиненции, а не по пути православного быдла. В Польше не пилят самолёты на металл, а покупают ПВО. Польша центровой союзник США Кацапы три села берут четвёртый год. Это просто нелепо, страна с ввп меньше штата техас угрожает Польше. Анекдот)
Бетон написав:Кацапы три села берут четвёртый год. Это просто нелепо, страна с ввп меньше штата техас угрожает Польше. Анекдот)
Пообщайтесь с местными, узнайте их настроения. Даже в теории бОльшая часть мужиков признается, что скорее всего будет драпать до Атлантического океана в случае захода орды. На практике драпать будут почти все. Одно дело гонориться в интернетах, а другое воевать своими руками. Если бы пуйло напало не на Украину а на Европу, то ваньки стояли бы уже где-то под Парижем.
Это перебор даже для Акурта. Турецкий алкоголь никому не идёт на пользу.
А чим Вам не подобається рівень освіти
akurt написав:MD in Computer Science
- Університет в Україні - пройшов за конкурсом - бюджетне місце - 4 роки - бакалавр. - ще 1,5 роки - там же - магістр (платно). Захист магістерської роботи був в грудні 2020 року. Спеціальність Computer Science. Вам такої вже ніколи не отримати, навіть якщо хтось дійсно пригостить "турецьким алкоголем". Тому хлопцеві зараз ще немає і 30... Се ля ві... Не можуть бути всі багатими, але здоровими. Хтось повинен бути бідним, але хворим... Се ля ві...
P.S. Що там, пане anduzenko, хочеться в Туреччину? Я буду орієнтовно після 30 червня. Можемо зустрітися, відвідаємо цікавий ресторанчик. Подають відмінні стейки та замовлю вам бокал червоного сухого турецького від виробника "Barbare" - виноградники на кордоні Туреччини та Греції, а власник - француз. Цікаво, що всі червоні вина витримується не менше 3-х років в дубових бочках. https://www.barbarewines.com/anasayfa/ч А то вживаєте всіляку гидоту - та потім так нервується...
akurt написав: P.S. Що там, пане anduzenko, хочеться в Туреччину? Я буду орієнтовно після 30 червня. Можемо зустрітися, відвідаємо цікавий ресторанчик. Подають відмінні стейки та замовлю вам бокал червоного сухого турецького від виробника "Barbare" - виноградники на кордоні Туреччини та Греції, а власник - француз. Цікаво, що всі червоні вина витримується не менше 3-х років в дубових бочках. https://www.barbarewines.com/anasayfa/ч А то вживаєте всіляку гидоту - та потім так нервується...
Далековато мне лететь будет из Англии, да и жару не люблю. Уж лучше вы к нам. Угощу банкой пива из Айсланд. Небрендового.
akurt написав:
anduzenko написав:
akurt написав:MD in Computer Science
Это перебор даже для Акурта. Турецкий алкоголь никому не идёт на пользу.
А чим Вам не подобається рівень освіти
MD in Computer Science
- Університет в Україні - пройшов за конкурсом - бюджетне місце - 4 роки - бакалавр. - ще 1,5 роки - там же - магістр (платно). Захист магістерської роботи був в грудні 2020 року. Спеціальність Computer Science. Вам такої вже ніколи не отримати, навіть якщо хтось дійсно пригостить "турецьким алкоголем". Тому хлопцеві зараз ще немає і 30... Се ля ві... Не можуть бути всі багатими, але здоровими. Хтось повинен бути бідним, але хворим... Се ля ві...
Это вы про "Master’s degrees", что ли? О господи, так оно по другому пишется - "MSc or MS". MD - это доктор медицины.
anduzenko написав:Далековато мне лететь будет из Англии, да и жару не люблю. Уж лучше вы к нам. Угощу банкой пива из Айсланд. Небрендового.
Не треба "ля-ля". Кожні 4-5 місяців з Великої Британії в свою квартиру 1+1 в Анталії прилітає або мій колега по роботі, або родина його сина. Якісь сміхотворні ціни на авіаквитки називає - з Лондона прямі рейси ледве не по 20 фунтів.
Якщо немає у пана грошей - то це одна справа. Це я розумію. Не вдалося знайти правильну спеціальність, таке буває.
Син мого колеги по роботі закінчив універистет в Україні - працює викладачем в одному з університетів Великої Британії - говорив, що отримує 80 000 фунтів на рік. Отож треба було вчитися. А не дурню (!) писати роками на Фінансовому форумі України. До речі, реально сама людина йшла до тієї посади та до 3-и поверхового будинка, в якому зараз живе з жінкою та сином. Жінка працює в Лондоні - їздить на роботу 2-3 рази на тиждень, потяг йде 1 год. 15 хвилин.
Там так і написано буквами, латиницею: Master's Degrees in Computer Science & IT in United States
Для загального розвитку, а також, щоби не закипіти від безпричинної злоби, можна ще й це почитати: The levels of college degrees, in order, are: Associate degree. Bachelor's degree. Master's degree. Doctoral degree. Джерело: https://www.furman.edu/blogs/levels-of-degrees/