Додано: Вів 08 кві, 2025 13:26

anduzenko написав: Это вы про "Master’s degrees", что ли?

О господи, так оно по другому пишется - "MSc or MS".

MD - это доктор медицины. Это вы про "Master’s degrees", что ли?О господи, так оно по другому пишется - "MSc or MS".MD - это доктор медицины.

щоби не закипіти від безпричинної злоби,

Щось у рилазнову справи погані, занесло його не на той ставок:Доктор, кажеш… медицини... ну-ну…З рівнем освіти, зазначеним в моєму тексті, можна у вільний час ознайомитися тут, наприклад для ФранціїДля США тут:Там так і написано буквами, латиницею:aster'segrees inomputercience & IT in United StatesДля загального розвитку, а також,можна ще й це почитати:The levels of college degrees, in order, are:Associate degree.Bachelor's degree.Doctoral degree.Джерело: