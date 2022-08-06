Додано: Вів 08 кві, 2025 10:27

Навіть чергову маячню від нашого ізраїльського друга пана roberto dark і приємно і корисно читати.

Приємно, бо видно, що у людини, змученою багаторічною ненавистю справи кепські як і були до того... Я йому ще в 2021 році говорив: "Бог все бачить та карає суворо"... Не слухав...



Корисно тому, що учасники форум бачать перед собою фактично ікону, точніше "Антиікону інвестицій", бо "профукав" в житті все на світі: і квартиру у Львові , і два паркомісця у Львові, і можливість продати в кінці 2021 року покинуту людьми недобудову в багатостраждальному Ірпіні, і можливість за 40 000$ (здається тоді - всього 154 000 шекелів) купити квартиру 1+1 в Анталії - напряму (!) від Забудовника, з яким я його на його прохання звʼязав через нашу українку - жінку Забудовника - НАПРЯМУ(!!!) - це мабуть був 2020 рік - але так буває.

Тому дуже корисно та повчально для всіх інвесторів.

У Талмуді (Сота 3) говориться: «Людина не грішить, поки не входить до неї дух дурості».