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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1017101810191020
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 10:27

Навіть чергову маячню від нашого ізраїльського друга пана roberto dark і приємно і корисно читати.
Приємно, бо видно, що у людини, змученою багаторічною ненавистю справи кепські як і були до того... Я йому ще в 2021 році говорив: "Бог все бачить та карає суворо"... Не слухав...

Корисно тому, що учасники форум бачать перед собою фактично ікону, точніше "Антиікону інвестицій", бо "профукав" в житті все на світі: і квартиру у Львові , і два паркомісця у Львові, і можливість продати в кінці 2021 року покинуту людьми недобудову в багатостраждальному Ірпіні, і можливість за 40 000$ (здається тоді - всього 154 000 шекелів) купити квартиру 1+1 в Анталії - напряму (!) від Забудовника, з яким я його на його прохання звʼязав через нашу українку - жінку Забудовника - НАПРЯМУ(!!!) - це мабуть був 2020 рік - але так буває.
Тому дуже корисно та повчально для всіх інвесторів.
У Талмуді (Сота 3) говориться: «Людина не грішить, поки не входить до неї дух дурості».
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 кві, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 10:33

  fox767676 написав:
  Бетон написав:
  Gastarbaiter написав:Не дає вставити картинку, але подивіться на графік з середньою з/п та кредитоспроможністю.
https://bizblog.spidersweb.pl/stopy-pro ... ch-bankach

100% "будетдешеветь" :D

Це все добре і наче і логічно, але питання чи буде в Польщі і далі безпечно в довгостроковій перспективі..
Буде завжди безпечно.
Ці всі казки про український захист Європи - просто нікчемні прикриття своєї неспроможності створити державність.

Бетон, камон
польша пережила 3 розділи у 18 ст
інвазія червоних у 1920
потім по ній потопталися у 1940х
Багато поляків впродовж столітть гинули на сибірськіх каторгах, як і родина Войцеха Ярузельського наприклад
І унр-вці що врятувалися від червоних в Польщі після громадянської, попали у 1945 до ГУЛАГУ
І це часи коли у Варшави був технологічний паритет з Москвою - тіж самі коні, гармати.
У москальських чоботів генетична память де вони колись топтались.
Я сам маю корені з дуже крайнього північого заходу Україну, більше схожий на поляка ніж українця. Але польщу всерйоз не розглядаю. Якщо зриватись то вже західніше треба, в ідеалі США.

Бро.
Любая страна, т.е. её граждане - сами виновники всех бед.
Это тонкая философия, но поляки пошли по пути католицизма, т.е.интеллиненции, а не по пути православного быдла.
В Польше не пилят самолёты на металл, а покупают ПВО. Польша центровой союзник США
Кацапы три села берут четвёртый год. Это просто нелепо, страна с ввп меньше штата техас угрожает Польше. Анекдот)
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 11:03

  Бетон написав:Кацапы три села берут четвёртый год. Это просто нелепо, страна с ввп меньше штата техас угрожает Польше. Анекдот)

Пообщайтесь с местными, узнайте их настроения. Даже в теории бОльшая часть мужиков признается, что скорее всего будет драпать до Атлантического океана в случае захода орды. На практике драпать будут почти все. Одно дело гонориться в интернетах, а другое воевать своими руками. Если бы пуйло напало не на Украину а на Европу, то ваньки стояли бы уже где-то под Парижем.
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 11:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:MD in Computer Science

Это перебор даже для Акурта.
Турецкий алкоголь никому не идёт на пользу.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 12:40

  anduzenko написав:
  akurt написав:MD in Computer Science

Это перебор даже для Акурта.
Турецкий алкоголь никому не идёт на пользу.

А чим Вам не подобається рівень освіти
  akurt написав:MD in Computer Science

- Університет в Україні - пройшов за конкурсом - бюджетне місце - 4 роки - бакалавр.
- ще 1,5 роки - там же - магістр (платно). Захист магістерської роботи був в грудні 2020 року.
Спеціальність Computer Science.
Вам такої вже ніколи не отримати, навіть якщо хтось дійсно пригостить "турецьким алкоголем".
Тому хлопцеві зараз ще немає і 30...
Се ля ві...
Не можуть бути всі багатими, але здоровими.
Хтось повинен бути бідним, але хворим...
Се ля ві...

P.S. Що там, пане anduzenko, хочеться в Туреччину?
Я буду орієнтовно після 30 червня. Можемо зустрітися, відвідаємо цікавий ресторанчик.
Подають відмінні стейки та замовлю вам бокал червоного сухого турецького від виробника "Barbare" - виноградники на кордоні Туреччини та Греції, а власник - француз.
Цікаво, що всі червоні вина витримується не менше 3-х років в дубових бочках.
https://www.barbarewines.com/anasayfa/ч
А то вживаєте всіляку гидоту - та потім так нервується...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 13:08

  akurt написав:
P.S. Що там, пане anduzenko, хочеться в Туреччину?
Я буду орієнтовно після 30 червня. Можемо зустрітися, відвідаємо цікавий ресторанчик.
Подають відмінні стейки та замовлю вам бокал червоного сухого турецького від виробника "Barbare" - виноградники на кордоні Туреччини та Греції, а власник - француз.
Цікаво, що всі червоні вина витримується не менше 3-х років в дубових бочках.
https://www.barbarewines.com/anasayfa/ч
А то вживаєте всіляку гидоту - та потім так нервується...


Далековато мне лететь будет из Англии, да и жару не люблю.
Уж лучше вы к нам.
Угощу банкой пива из Айсланд. Небрендового.

  akurt написав:
  anduzenko написав:
  akurt написав:MD in Computer Science

Это перебор даже для Акурта.
Турецкий алкоголь никому не идёт на пользу.

А чим Вам не подобається рівень освіти

MD in Computer Science

- Університет в Україні - пройшов за конкурсом - бюджетне місце - 4 роки - бакалавр.
- ще 1,5 роки - там же - магістр (платно). Захист магістерської роботи був в грудні 2020 року.
Спеціальність Computer Science.
Вам такої вже ніколи не отримати, навіть якщо хтось дійсно пригостить "турецьким алкоголем".
Тому хлопцеві зараз ще немає і 30...
Се ля ві...
Не можуть бути всі багатими, але здоровими.
Хтось повинен бути бідним, але хворим...
Се ля ві...

Это вы про "Master’s degrees", что ли?
О господи, так оно по другому пишется - "MSc or MS".
MD - это доктор медицины.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 13:26

Щось у рила anduzenko знову справи погані, занесло його не на той ставок:
  anduzenko написав:Это вы про "Master’s degrees", что ли?
О господи, так оно по другому пишется - "MSc or MS".
MD - это доктор медицины.

Доктор, кажеш… медицини... ну-ну…
З рівнем освіти, зазначеним в моєму тексті, можна у вільний час ознайомитися тут, наприклад для Франції
https://psl.eu/en/education/masters-deg ... er-science
https://www.mastersportal.com/search/ma ... -it/france
Для США тут:
https://www.mastersportal.com/search/ma ... ted-states

Там так і написано буквами, латиницею:
Master's Degrees in Computer Science & IT in United States

Для загального розвитку, а також, щоби не закипіти від безпричинної злоби, можна ще й це почитати:
The levels of college degrees, in order, are:
Associate degree.
Bachelor's degree.
Master's degree.
Doctoral degree.
Джерело: https://www.furman.edu/blogs/levels-of-degrees/
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:40

akurt Шановний колего, прошу підказати чи можна в Туреччині відкрити дистанційно рахунок в банку по укр. документах? Може знаєте в яких іноземних банках це можливо?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Visky написав:akurt Шановний колего, прошу підказати чи можна в Туреччині відкрити дистанційно рахунок в банку по укр. документах? Може знаєте в яких іноземних банках це можливо?
Цікаве питання. Поки ото тільки в Литві бачу
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 21:48

  Visky написав:akurt Шановний колего, прошу підказати чи можна в Туреччині відкрити дистанційно рахунок в банку по укр. документах? Може знаєте в яких іноземних банках це можливо?


А Турция есть среди стучащих нашим налоговикам?
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