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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:33
akurt Так вони відкривають після заявки про намір це зробити від іноземця? А якщо він заявить, отримає рахунок і невиконає валютообмін з купівлею нерухомості, а нецільові зарахування-платежі? Чи є обмеження по мінімальній сумі, бо нерухомістю можна вважати недобудовані: гараж, альтанку, туалет, лавку... Чи можна користуватися після відкритим рахунком для інших цілей?
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