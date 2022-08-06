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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1018101910201021
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:33

akurt Так вони відкривають після заявки про намір це зробити від іноземця? А якщо він заявить, отримає рахунок і невиконає валютообмін з купівлею нерухомості, а нецільові зарахування-платежі? Чи є обмеження по мінімальній сумі, бо нерухомістю можна вважати недобудовані: гараж, альтанку, туалет, лавку... :wink: Чи можна користуватися після відкритим рахунком для інших цілей?
Visky
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