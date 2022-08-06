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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:33
akurt Так вони відкривають після заявки про намір це зробити від іноземця? А якщо він заявить, отримає рахунок і невиконає валютообмін з купівлею нерухомості, а нецільові зарахування-платежі? Чи є обмеження по мінімальній сумі, бо нерухомістю можна вважати недобудовані: гараж, альтанку, туалет, лавку... Чи можна користуватися після відкритим рахунком для інших цілей?
Додано: П'ят 11 кві, 2025 14:18
Цікаве питання.
Купити нерухомість можна будь-якої ціни.
Головне, щоби це була житлова нерухомість. А не альтанка.
Я зараз точно не знаю, можливо мінімальна вартість квартири складає 75000$.
Ось іноземець приходить в банк з цією сумою готівкою - робить заяву про те, що купує нерухомість, для цього треба отримати в банку довідку про те, що він вніс на свій щойно відкритий рахунок валюту - здійснив валютообмінну операцію (як правило в банках курс кращій за обмінні пункти) на рахунку в турецьких лірах зʼявилася еквівалентна сума - отримує і довідку для Державного кадастрового центра (де оформлюють купівлю-продаж) і рахунок в різних валютах. Звісно ви можете не укладати Угоду купівлі/продажу (бо це все робиться ДО укладання угоди) та користуватися рахунками на свій розсуд. Єдине, що може бути - втрата на зворотній конвертації у валюту (зараз маржа приблизно 1 турецька ліра на 1 долар).
Як правило це все допомагає робити рієлтор.
P.S. Тут на форумі постійно чергують троє психічно хворих (двоє вдарені порожнім мішком із-за рогу вулиці, а один битий канделябром на сходах метро «Житомирська» в 2011 році), які практично щоденно розказують, що я вдало торгую квартирами на міжнародному курорті.
Від чого їх сильно гризе жадібна зелена жаба.
Цікаво, що одного гризе в Києві, другого в Дніпрі, а третього в Ізраїлі. Але жаба одна: така зелена смердюча і жадібна).
Насправді я жодного разу не був присутнім при цих операціях та тільки знаю, що рієлтори допомагають все це зробити та оформити.
Тобто додати нічого більше не можу.
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