Додано: П'ят 11 кві, 2025 14:18

Цікаве питання.

Купити нерухомість можна будь-якої ціни.

Головне, щоби це була житлова нерухомість. А не альтанка.

Я зараз точно не знаю, можливо мінімальна вартість квартири складає 75000$.

Ось іноземець приходить в банк з цією сумою готівкою - робить заяву про те, що купує нерухомість, для цього треба отримати в банку довідку про те, що він вніс на свій щойно відкритий рахунок валюту - здійснив валютообмінну операцію (як правило в банках курс кращій за обмінні пункти) на рахунку в турецьких лірах зʼявилася еквівалентна сума - отримує і довідку для Державного кадастрового центра (де оформлюють купівлю-продаж) і рахунок в різних валютах. Звісно ви можете не укладати Угоду купівлі/продажу (бо це все робиться ДО укладання угоди) та користуватися рахунками на свій розсуд. Єдине, що може бути - втрата на зворотній конвертації у валюту (зараз маржа приблизно 1 турецька ліра на 1 долар).

Як правило це все допомагає робити рієлтор.



P.S. Тут на форумі постійно чергують троє психічно хворих (двоє вдарені порожнім мішком із-за рогу вулиці, а один битий канделябром на сходах метро «Житомирська» в 2011 році), які практично щоденно розказують, що я вдало торгую квартирами на міжнародному курорті.

Від чого їх сильно гризе жадібна зелена жаба.

Цікаво, що одного гризе в Києві, другого в Дніпрі, а третього в Ізраїлі. Але жаба одна: така зелена смердюча і жадібна).

Насправді я жодного разу не був присутнім при цих операціях та тільки знаю, що рієлтори допомагають все це зробити та оформити.

Тобто додати нічого більше не можу.