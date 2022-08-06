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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1019102010211022
Повідомлення Додано: Нед 13 кві, 2025 16:05

Ось зранку написав про нерухомість та євро, і про Італію, а воно бач як сталося: розмова в компанії наших українців з Німеччини та з Нідерландів.
Так ось про Нідерланди саме цікаве: нерухомість купують в чергу.
Не втовпишся.
Ледве встигли наші купити в 50 км від Амстердаму за 350 000€.
Під капітальний ремонт.
100 кв.м.
На капітальний ремонт (від купівлі залишилися тільки стіни - все відшкребли вивезли та викинули) є кошторис на 150 000€.
Частково зробили, але кредитні гроші вже закінчилися.
Зупинилися. Гроші будуть - будуть закінчувати.
Такі справи, малята-інвестори…

P.S. Чоловік - ІТ-ник, жінка - працює в банку.
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Повідомлення Додано: Пон 14 кві, 2025 10:10

Розказав цю історію про купівлю нерухомості в 50 км від Амстердама нашим людям з України, але мешкають в США.
Несподівано сказали: нас цифра 350 000 не дивує - ми вивчали ринок нерухомості в штаті Айова - будинок - під ключ - новобудова - можна взяти за 350 000.
Я сказав, що є різниця: 350 000€ та 350 000$.
Крім того є різниця: стара нерухомість під ремонт за 350 000€ і нове @з голки@ за 350 000$.
Звісно, є різниця: 50 км від Амстердаму и 9000 км від Амстердаму.
Є ще одна різниця: сказали що 50 км від Амстердаму - це живуть люди на 6 метрів нижче рівня моря.
Тому всіх діточок з дитячого садочка з 4-х років вчать плавати, а в 6 років дитина повинна здати екзамен на вміння плавати в одязі (!).

Інформація чисто для рівня цін - цифри зовні схожі, а зміст різний…
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 11:39

Ситуація на ринку нерухомості в Туреччині

Я з липня 2024 року НЕ мешкаю в Туреччині - в Анталії, де маю куплену в 2017 році квартиру 1+1 - куплену за 49 500 доларів - все під ключ частково з меблями та побутовою технікомю і парковкою - але зберігаю інтерес до цієї теми.
З квітня 2018 року я з подробицями розказував, як майже за копійки створити "Запасний аеродром" для себе, коханого, для родини, коханої та для дітей - коханих.
З вересня 2018 року - і вже 7 (СІМ!!!) років поспіль - купа людей з психічними вадами розповідає - і зараз майже щодня - що я торгую квартирами на світовому курорті як торговці джинсами на колишньому ринку "Барабашов".

Головна їх задача була прозора: збити з пантелику учасників форуму, дезінформувати, залишити без0 інвестицій - І більшість підддалася на провокацію.
Ну то їх пробеми. Треба було думати головОМ, а не ногОМ.

Так ось, Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані за березень 2025 року.

1. У березні в Туреччині було продано 110 795 квартир/будинків.
Продажі житла в Туреччині зросли на 5,1% у березні порівняно з тим самим місяцем попереднього року, досягнувши 110 795. Міста з найбільшою кількістю продажів будинків: Стамбул (19 820), Анкара (10 203) та Ізмір (7 513).


2. Продажі житла іноземцям у січні-березні знизилися на 19,5% порівняно з тим же періодом минулого року, досягнувши 4 578 квартир.
Але продано більше, ніж в лютому та січні 2025 року.

3. Розподіл за громадянством: Україна повернулася на місце 3 в ТОР-10 інвесторів після короткочасної подорожі на місце 4. Зростання інвестицій українців майже в двічі більше за лютий.
Зображення

За даними: https://www.tuik.gov.tr/

P.S. Турецька преса повідомляє про суттєве зростання цін на нерухомість в найбільшому місті Євопи - Стамбулі. Огляд дам пізніше - не маю часу.
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:31

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Скільки коштує житло в США
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 07:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Якось пригадалось, що я все ще є клієнтом «Банк Кіпру». І хоч там нема грошей моїх, питання «в принципі».
Чи є цей банк законним платіжним інструментом для європейських країн у випадку купівлі там нерухомості?
Розглянемо 2 варіанти:
сувора стара Європа
більш лояльна Хорватія/ Чорногорія
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:36

В Польші трохи опустились % ставки на іпотеку, цікаво буде поспостерігати чи вплине це на ціни.
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