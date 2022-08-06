Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ось зранку написав про нерухомість та євро, і про Італію, а воно бач як сталося: розмова в компанії наших українців з Німеччини та з Нідерландів. Так ось про Нідерланди саме цікаве: нерухомість купують в чергу. Не втовпишся. Ледве встигли наші купити в 50 км від Амстердаму за 350 000€. Під капітальний ремонт. 100 кв.м. На капітальний ремонт (від купівлі залишилися тільки стіни - все відшкребли вивезли та викинули) є кошторис на 150 000€. Частково зробили, але кредитні гроші вже закінчилися. Зупинилися. Гроші будуть - будуть закінчувати. Такі справи, малята-інвестори…
Розказав цю історію про купівлю нерухомості в 50 км від Амстердама нашим людям з України, але мешкають в США. Несподівано сказали: нас цифра 350 000 не дивує - ми вивчали ринок нерухомості в штаті Айова - будинок - під ключ - новобудова - можна взяти за 350 000. Я сказав, що є різниця: 350 000€ та 350 000$. Крім того є різниця: стара нерухомість під ремонт за 350 000€ і нове @з голки@ за 350 000$. Звісно, є різниця: 50 км від Амстердаму и 9000 км від Амстердаму. Є ще одна різниця: сказали що 50 км від Амстердаму - це живуть люди на 6 метрів нижче рівня моря. Тому всіх діточок з дитячого садочка з 4-х років вчать плавати, а в 6 років дитина повинна здати екзамен на вміння плавати в одязі (!).
Інформація чисто для рівня цін - цифри зовні схожі, а зміст різний…
Я з липня 2024 року НЕ мешкаю в Туреччині - в Анталії, де маю куплену в 2017 році квартиру 1+1 - куплену за 49 500 доларів - все під ключ частково з меблями та побутовою технікомю і парковкою - але зберігаю інтерес до цієї теми. З квітня 2018 року я з подробицями розказував, як майже за копійки створити "Запасний аеродром" для себе, коханого, для родини, коханої та для дітей - коханих. З вересня 2018 року - і вже 7 (СІМ!!!) років поспіль - купа людей з психічними вадами розповідає - і зараз майже щодня - що я торгую квартирами на світовому курорті як торговці джинсами на колишньому ринку "Барабашов".
Головна їх задача була прозора: збити з пантелику учасників форуму, дезінформувати, залишити без0 інвестицій - І більшість підддалася на провокацію. Ну то їх пробеми. Треба було думати головОМ, а не ногОМ.
Так ось, Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані за березень 2025 року.
1. У березні в Туреччині було продано 110 795 квартир/будинків. Продажі житла в Туреччині зросли на 5,1% у березні порівняно з тим самим місяцем попереднього року, досягнувши 110 795. Міста з найбільшою кількістю продажів будинків: Стамбул (19 820), Анкара (10 203) та Ізмір (7 513).
2. Продажі житла іноземцям у січні-березні знизилися на 19,5% порівняно з тим же періодом минулого року, досягнувши 4 578 квартир. Але продано більше, ніж в лютому та січні 2025 року.
3. Розподіл за громадянством: Україна повернулася на місце 3 в ТОР-10 інвесторів після короткочасної подорожі на місце 4. Зростання інвестицій українців майже в двічі більше за лютий.
Якось пригадалось, що я все ще є клієнтом «Банк Кіпру». І хоч там нема грошей моїх, питання «в принципі». Чи є цей банк законним платіжним інструментом для європейських країн у випадку купівлі там нерухомості? Розглянемо 2 варіанти: сувора стара Європа більш лояльна Хорватія/ Чорногорія
Схоже, період низьких цін на нерухомість в Анталії, як і продовжувався з березня 2024 року до початку 2025 року, закінчився. Анансовано продаж квартир 1+1 в новому ЖК, розташованому доволі далеко від моря - це «нагорний» район Анталії під назвою «Дошемеалти». Нижче нього і географічно в топографічно розташовані спочатку зоопарк Анталії, потім прицентральні райони. Думаю до моря там на авто не менше 30 хвилин їхати. Так ось: квартира 1+1 площею від 55 кв.м - оголошена ціна в 4 500 000 лір або близько 115 000€. https://trinvest.com.tr/sun-city-2-antalya/
Для порівняння; - 6 місяців тому сусід мого приятеля, який має квартиру 1+1 - а приятелю в квітні 2918 я допомагав купити квартиру - в престижному приморському районі Hurma продав свою квартиру за 75 000$. - місяць тому одна знайома киянка купила квартиру 1+1 в менш престижному але приморському районі Sarisu за 100 000$.
Ну ось: новобудови пішли по 110 000€. І це доволі далеко від моря…
Ana написав:В Польші трохи опустились % ставки на іпотеку, цікаво буде поспостерігати чи вплине це на ціни.
Наскільки опустились? Трохи це скільки? 0,01%? І всі одразу побігли купляти, бо здольність виросла на 2000 зл. для кредиту в 1 млн?
ПС, а от ціни дійсно круто пішли в низ, бачив сьогодні кавалерку в центрі міста в хорошому новому будівництві (десь 2010 року будинок) за 20 тис/м2., ще рік назад за таку ціну пропонували кавалерки в іпенях.