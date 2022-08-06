Додано: Чет 17 кві, 2025 11:39

збити з пантелику учасників форуму,

Я з липня 2024 року НЕ мешкаю в Туреччині - в Анталії, де маю куплену в 2017 році квартиру 1+1 - куплену- все під ключ частково з меблями та побутовою технікомю і парковкою - але зберігаю інтерес до цієї теми.З квітня 2018 року я з подробицями розказував, як майже за копійки створити "" для себе, коханого, для родини, коханої та для дітей - коханих.З вересня 2018 року - і вже 7 (СІМ!!!) років поспіль - купа людей з психічними вадами розповідає - і зараз майже щодня - що я торгую квартирами на світовому курорті як торговці джинсами на колишньому ринку "Барабашов".Головна їх задача була прозора:дезінформувати, залишити без0 інвестицій - І більшість підддалася на провокацію.Ну то їх пробеми.Так ось, Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані за березень 2025 року.1. У березні в Туреччині було продано 110 795 квартир/будинків.Продажі житла в Туреччині зросли на 5,1% у березні порівняно з тим самим місяцем попереднього року, досягнувши 110 795. Міста з найбільшою кількістю продажів будинків: Стамбул (19 820), Анкара (10 203) та Ізмір (7 513).2. Продажі житла іноземцям у січні-березні знизилися на 19,5% порівняно з тим же періодом минулого року, досягнувши 4 578 квартир.Але продано більше, ніж в лютому та січні 2025 року.3. Розподіл за громадянством: Україна повернулася на місце 3 в ТОР-10 інвесторів після короткочасної подорожі на місце 4. Зростання інвестицій українців майже в двічі більше за лютий.За даними:Турецька преса повідомляє про суттєве зростання цін на нерухомість в найбільшому місті Євопи - Стамбулі. Огляд дам пізніше - не маю часу.