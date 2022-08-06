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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1020102110221023
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:12

  roberto dark написав:Так і не дочекався відповіді від продавця турецького раю. Кинув він своїх бідолашних власників чудових квартир в Анталії і чкурнув собі у ЕС. А що йому сказати - треба було думати "головом, а не ногом"))

P.S. В Туреччині люди розповідають, кому тисячі доларів вистачало на життя, ще буквально три роки тому, сьогодні потрібно 2500.Прожили 10 років у власній квартирі, отримали відмову у ВНЖ і виїхали. Квартиру не здати, не продати...
Ось вам і дача, і казочці кінець))


Цікаво...

Хоч і не видно, на що там не вистачає аж 2500$
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Turkey

Їжа ніби дорожча рази в півтори. Але молоко навіть трохи дешевше...

Ціни у нерухомості є. І продати і здати -- дорожче України.

Чому не продали? Чи їх екстренно випхали з країни? І не можна тимчасово заїхати для продажу? 😳🙀😱
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:36

  akurt написав:Ось зранку написав про нерухомість та євро, і про Італію, а воно бач як сталося: розмова в компанії наших українців з Німеччини та з Нідерландів.
Так ось про Нідерланди саме цікаве: нерухомість купують в чергу.
Не втовпишся.
Ледве встигли наші купити в 50 км від Амстердаму за 350 000€.
Під капітальний ремонт.
100 кв.м.
На капітальний ремонт (від купівлі залишилися тільки стіни - все відшкребли вивезли та викинули) є кошторис на 150 000€.
Частково зробили, але кредитні гроші вже закінчилися.
Зупинилися. Гроші будуть - будуть закінчувати.
Такі справи, малята-інвестори…

P.S. Чоловік - ІТ-ник, жінка - працює в банку.

Она большая и ОЧЕНЬ разная...
Родичю відремонтували задарма будинок , змонтували сонячні панелі, приїздить комуналь і збирає відходи , кароче там совок .
Беженци из Китая живут за границей лучше чем мі тут...
Vadim_
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