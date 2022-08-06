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roberto dark написав:Так і не дочекався відповіді від продавця турецького раю. Кинув він своїх бідолашних власників чудових квартир в Анталії і чкурнув собі у ЕС. А що йому сказати - треба було думати "головом, а не ногом"))
P.S. В Туреччині люди розповідають, кому тисячі доларів вистачало на життя, ще буквально три роки тому, сьогодні потрібно 2500.Прожили 10 років у власній квартирі, отримали відмову у ВНЖ і виїхали. Квартиру не здати, не продати... Ось вам і дача, і казочці кінець))
akurt написав:Ось зранку написав про нерухомість та євро, і про Італію, а воно бач як сталося: розмова в компанії наших українців з Німеччини та з Нідерландів. Так ось про Нідерланди саме цікаве: нерухомість купують в чергу. Не втовпишся. Ледве встигли наші купити в 50 км від Амстердаму за 350 000€. Під капітальний ремонт. 100 кв.м. На капітальний ремонт (від купівлі залишилися тільки стіни - все відшкребли вивезли та викинули) є кошторис на 150 000€. Частково зробили, але кредитні гроші вже закінчилися. Зупинилися. Гроші будуть - будуть закінчувати. Такі справи, малята-інвестори…
P.S. Чоловік - ІТ-ник, жінка - працює в банку.
Она большая и ОЧЕНЬ разная... Родичю відремонтували задарма будинок , змонтували сонячні панелі, приїздить комуналь і збирає відходи , кароче там совок . Беженци из Китая живут за границей лучше чем мі тут...