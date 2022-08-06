Додано: Пон 21 кві, 2025 20:37

Bobua написав: roberto dark написав: Так і не дочекався відповіді від продавця турецького раю. Кинув він своїх бідолашних власників чудових квартир в Анталії і чкурнув собі у ЕС. А що йому сказати - треба було думати "головом, а не ногом"))



P.S. В Туреччині люди розповідають, кому тисячі доларів вистачало на життя, ще буквально три роки тому, сьогодні потрібно 2500.Прожили 10 років у власній квартирі, отримали відмову у ВНЖ і виїхали. Квартиру не здати, не продати...

Ось вам і дача, і казочці кінець)) Так і не дочекався відповіді від продавця турецького раю. Кинув він своїх бідолашних власників чудових квартир в Анталії і чкурнув собі у ЕС. А що йому сказати - треба було думати "головом, а не ногом"))P.S. В Туреччині люди розповідають, кому тисячі доларів вистачало на життя, ще буквально три роки тому, сьогодні потрібно 2500.Прожили 10 років у власній квартирі, отримали відмову у ВНЖ і виїхали. Квартиру не здати, не продати...Ось вам і дача, і казочці кінець))



Цікаво...



Хоч і не видно, на що там не вистачає аж 2500$

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Turkey



Їжа ніби дорожча рази в півтори. Але молоко навіть трохи дешевше...



Ціни у нерухомості є. І продати і здати -- дорожче України.



Чому не продали? Чи їх екстренно випхали з країни? І не можна тимчасово заїхати для продажу? 😳🙀😱 Цікаво...Хоч і не видно, на що там не вистачає аж 2500$Їжа ніби дорожча рази в півтори. Але молоко навіть трохи дешевше...Ціни у нерухомості є. І продати і здати -- дорожче України.Чому не продали? Чи їх екстренно випхали з країни? І не можна тимчасово заїхати для продажу? 😳🙀😱

ми чужих грошей НЕ рахуємо

Там же треба розуміти,так сумує за Туреччиною та так вивчає все по Туреччині.Це саме цікаве для розуміння справи:1) в першому рядку - що мені дуже приємно - надає мені посаду Генерального директора рієлторської контори, яка продає нерозумним євреям квартири в Туреччині. Це мені дуже приємно і це в нього такий бзик/"манєчка"/дуровина з 2020 року - коли він влітку 2020 року хотів вкласти 40 000 доларів в новеньку квартиру в Анталії, як "Запасний аеродром" від ізраїльских арабів - але Бог покарав за гріхи - і він клав в покинуту Богом, Забудовником та людьми недоудову в Ірпені.Уявіть яка у людини відкрита рана. Щоп"ятниці ребе в синагозі говорить:"Ну і дурень ти, роберто - чорний дарк". Висновки вже робіть самі про розум людини.НЕ ВСІ євреї розумні. Бувають і такі.2) Цікаво: а скільки грошей зараз треба мати в Україні? Наприклад, скільки грошей працівник витрачає в Ізраїлі - знає тільки він -3) не пригадаю скільки років тому це було - але пам"ятаю, що я витратив в Україні 20 (двадцять) гривень в АТБ та здивувався - що так багато. Типу все дорожчає.Ну так і є у всьому світі... Все дорожчає... Гроші - з чого б вони не були зроблені - із паперу, із тканини, із шікіри - як говорив Воланд - дешевшають та перетворюютиься на пшик - як перетворилися гроші пана Роберто а "пшик". Гроші треба вкладати. Вони повинні працювати.Вони повінь іти захищені, напкриклад нерухомістю. Не складені паном роберто в 2023 році перетворилися в 2022 на 100 000 доларів, а в 2023 на 120 000 доларів. зараз думаю ціна трохи опаустилачс я - десь до 100... 120 тисяч доларів.Якщо не працюють - ти перетворюєшся на "роберто" з малої букви та ще в - прости мене Боже - "дарка".Я реально не знаю, скільки грошей зараз витрачає нормальна родина в Україні.Мабуть, менше за 2 500 доларів на місяць - для нормальної родини.Періодично вилазять ролики про те, що 1 кг ананасів коштує 110 гривень, а 1 кг овочів 150 гривень.Я НЕ знаю, чи це правда.Я знаю, що в Туреччині в 2016-2018 році родина з двох осіб жила на 500 доларів в місяць та НІ В ЧОМУ РЕАЛЬНО СОБІ НЕ ВІДМОВЛЯЛА. Ні в пальному для авто, ні в цигарках та у їжі...Потім 500 перейшло в 1000...Скільки зараз - НЕ знаю, бо мінімалка в Туреччині з Нового року МАЙЖЕ 1000 доларів.АЛЕ СУДЯЧИ З ТОГО, ЩО багаторічний ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ "ПЛАКАЛЬЩИК" ВСЕ ПЛАЧЕ ТА ПЛАЧЕ ЗА НЕРЕАЛІЗОВАНОЮ МРІЄЮ - КВАРТИРОЮ В АНТАЛІЇ, ЯКУ прогавив, ПРОМІНЯВШИ НА КИНУТУ НЕДОБУДОВУ В ІРПЕНІ - ВСЕ ЗОВСІМ ПОГАНО.ПЛАЧЕ та стогне ВЖЕ ЯКИЙ РІК... Ми його знаємо як облупленого - з конвейера по причепленню ручок до валіз... в кібуці...З весни 2021 року - коли 6 березня 2021 року, які обіцяли всього за 2 700 доларів зробити стяжку в покинутій Богом, Забудовником та людьми недобудови...Він і перерахував з Ізраїля 2700. Отримав 2 700 подяк від рукожопих. Більше нічого.Се ля ві...Пізно плакати. Думати треба було головОМ, а не ногОМ... Але з січян 201 року - написав на цьому форум маже 10 000 провідромлпень про свою мудрість.Мудрість зрівнялася з нулем в той пам"ятний для нього день 06 березня 2021 року...Аллес капут. Даст ист антракт... ДенЮх нєт. Квартіри нЄт.... Нєт нічЄго...(крім путстопорожніїхз дописів за кінець 2020 - першу проловину 2021 року- і потім знову - сльози та сльози - з другої половини 2024 року...существует в мире столько времени, сколько существуют люди. Абарбанель в комментарии на Хумаш (Берешит 3:8-9) пишет про грех Адама:«Когда Адам согрешил и, по выражению наших мудрецов, “забыл алаху”,, чтоот Б-га, подумав, что Б-г его не увидит».