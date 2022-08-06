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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1020102110221023
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:12

  roberto dark написав:Так і не дочекався відповіді від продавця турецького раю. Кинув він своїх бідолашних власників чудових квартир в Анталії і чкурнув собі у ЕС. А що йому сказати - треба було думати "головом, а не ногом"))

P.S. В Туреччині люди розповідають, кому тисячі доларів вистачало на життя, ще буквально три роки тому, сьогодні потрібно 2500.Прожили 10 років у власній квартирі, отримали відмову у ВНЖ і виїхали. Квартиру не здати, не продати...
Ось вам і дача, і казочці кінець))


Цікаво...

Хоч і не видно, на що там не вистачає аж 2500$
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Turkey

Їжа ніби дорожча рази в півтори. Але молоко навіть трохи дешевше...

Ціни у нерухомості є. І продати і здати -- дорожче України.

Чому не продали? Чи їх екстренно випхали з країни? І не можна тимчасово заїхати для продажу? 😳🙀😱
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 20:36

  akurt написав:Ось зранку написав про нерухомість та євро, і про Італію, а воно бач як сталося: розмова в компанії наших українців з Німеччини та з Нідерландів.
Так ось про Нідерланди саме цікаве: нерухомість купують в чергу.
Не втовпишся.
Ледве встигли наші купити в 50 км від Амстердаму за 350 000€.
Під капітальний ремонт.
100 кв.м.
На капітальний ремонт (від купівлі залишилися тільки стіни - все відшкребли вивезли та викинули) є кошторис на 150 000€.
Частково зробили, але кредитні гроші вже закінчилися.
Зупинилися. Гроші будуть - будуть закінчувати.
Такі справи, малята-інвестори…

P.S. Чоловік - ІТ-ник, жінка - працює в банку.

Она большая и ОЧЕНЬ разная...
Родичю відремонтували задарма будинок , змонтували сонячні панелі, приїздить комуналь і збирає відходи , кароче там совок .
Беженци из Китая живут за границей лучше чем мі тут...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 20:37

  Bobua написав:
  roberto dark написав:Так і не дочекався відповіді від продавця турецького раю. Кинув він своїх бідолашних власників чудових квартир в Анталії і чкурнув собі у ЕС. А що йому сказати - треба було думати "головом, а не ногом"))

P.S. В Туреччині люди розповідають, кому тисячі доларів вистачало на життя, ще буквально три роки тому, сьогодні потрібно 2500.Прожили 10 років у власній квартирі, отримали відмову у ВНЖ і виїхали. Квартиру не здати, не продати...
Ось вам і дача, і казочці кінець))


Цікаво...

Хоч і не видно, на що там не вистачає аж 2500$
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Turkey

Їжа ніби дорожча рази в півтори. Але молоко навіть трохи дешевше...

Ціни у нерухомості є. І продати і здати -- дорожче України.

Чому не продали? Чи їх екстренно випхали з країни? І не можна тимчасово заїхати для продажу? 😳🙀😱


Там же треба розуміти, чого мешканець Ізраїля так сумує за Туреччиною та так вивчає все по Туреччині.
Це саме цікаве для розуміння справи:
1) в першому рядку - що мені дуже приємно - надає мені посаду Генерального директора рієлторської контори, яка продає нерозумним євреям квартири в Туреччині. Це мені дуже приємно і це в нього такий бзик/"манєчка"/дуровина з 2020 року - коли він влітку 2020 року хотів вкласти 40 000 доларів в новеньку квартиру в Анталії, як "Запасний аеродром" від ізраїльских арабів - але Бог покарав за гріхи - і він клав в покинуту Богом, Забудовником та людьми недоудову в Ірпені.
Уявіть яка у людини відкрита рана. Щоп"ятниці ребе в синагозі говорить:
"Ну і дурень ти, роберто - чорний дарк". Висновки вже робіть самі про розум людини.
НЕ ВСІ євреї розумні. Бувають і такі.

2) Цікаво: а скільки грошей зараз треба мати в Україні? Наприклад, скільки грошей працівник витрачає в Ізраїлі - знає тільки він - ми чужих грошей НЕ рахуємо.

3) не пригадаю скільки років тому це було - але пам"ятаю, що я витратив в Україні 20 (двадцять) гривень в АТБ та здивувався - що так багато. Типу все дорожчає.

Ну так і є у всьому світі... Все дорожчає... Гроші - з чого б вони не були зроблені - із паперу, із тканини, із шікіри - як говорив Воланд - дешевшають та перетворюютиься на пшик - як перетворилися гроші пана Роберто а "пшик". Гроші треба вкладати. Вони повинні працювати.
Вони повінь іти захищені, напкриклад нерухомістю. Не складені паном роберто в 2023 році перетворилися в 2022 на 100 000 доларів, а в 2023 на 120 000 доларів. зараз думаю ціна трохи опаустилачс я - десь до 100... 120 тисяч доларів.
Якщо не працюють - ти перетворюєшся на "роберто" з малої букви та ще в - прости мене Боже - "дарка".

Я реально не знаю, скільки грошей зараз витрачає нормальна родина в Україні.
Мабуть, менше за 2 500 доларів на місяць - для нормальної родини.

Періодично вилазять ролики про те, що 1 кг ананасів коштує 110 гривень, а 1 кг овочів 150 гривень.
Я НЕ знаю, чи це правда.
Я знаю, що в Туреччині в 2016-2018 році родина з двох осіб жила на 500 доларів в місяць та НІ В ЧОМУ РЕАЛЬНО СОБІ НЕ ВІДМОВЛЯЛА. Ні в пальному для авто, ні в цигарках та у їжі...
Потім 500 перейшло в 1000...
Скільки зараз - НЕ знаю, бо мінімалка в Туреччині з Нового року МАЙЖЕ 1000 доларів.

АЛЕ СУДЯЧИ З ТОГО, ЩО багаторічний ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ "ПЛАКАЛЬЩИК" ВСЕ ПЛАЧЕ ТА ПЛАЧЕ ЗА НЕРЕАЛІЗОВАНОЮ МРІЄЮ - КВАРТИРОЮ В АНТАЛІЇ, ЯКУ прогавив, ПРОМІНЯВШИ НА КИНУТУ НЕДОБУДОВУ В ІРПЕНІ - ВСЕ ЗОВСІМ ПОГАНО.

ПЛАЧЕ та стогне ВЖЕ ЯКИЙ РІК... Ми його знаємо як облупленого - з конвейера по причепленню ручок до валіз... в кібуці...
З весни 2021 року - коли 6 березня 2021 року його кинули рукожопі, які обіцяли всього за 2 700 доларів зробити стяжку в покинутій Богом, Забудовником та людьми недобудови...
Він і перерахував з Ізраїля 2700. Отримав 2 700 подяк від рукожопих. Більше нічого.

Се ля ві...
Пізно плакати. Думати треба було головОМ, а не ногОМ... Але з січян 201 року - написав на цьому форум маже 10 000 провідромлпень про свою мудрість.
Мудрість зрівнялася з нулем в той пам"ятний для нього день 06 березня 2021 року...
Аллес капут. Даст ист антракт... ДенЮх нєт. Квартіри нЄт.... Нєт нічЄго...
(крім путстопорожніїхз дописів за кінець 2020 - першу проловину 2021 року- і потім знову - сльози та сльози - з другої половини 2024 року...

P.S. Глупость существует в мире столько времени, сколько существуют люди. Абарбанель в комментарии на Хумаш (Берешит 3:8-9) пишет про грех Адама:
«Когда Адам согрешил и, по выражению наших мудрецов, “забыл алаху”, его сердце в такой степени преисполнилось глупости, что он решил спрятаться от Б-га, подумав, что Б-г его не увидит».
https://toldot.com/glupost.html
Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 кві, 2025 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 20:48

akurt
Чорт візьми смішно ви пишете. Плюсонув))
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 20:54

  akurt написав:
  Bobua написав:
  roberto dark написав:Так і не дочекався відповіді від продавця турецького раю. Кинув він своїх бідолашних власників чудових квартир в Анталії і чкурнув собі у ЕС. А що йому сказати - треба було думати "головом, а не ногом"))

P.S. В Туреччині люди розповідають, кому тисячі доларів вистачало на життя, ще буквально три роки тому, сьогодні потрібно 2500.Прожили 10 років у власній квартирі, отримали відмову у ВНЖ і виїхали. Квартиру не здати, не продати...
Ось вам і дача, і казочці кінець))


Цікаво...

Хоч і не видно, на що там не вистачає аж 2500$
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Turkey

Їжа ніби дорожча рази в півтори. Але молоко навіть трохи дешевше...

Ціни у нерухомості є. І продати і здати -- дорожче України.

Чому не продали? Чи їх екстренно випхали з країни? І не можна тимчасово заїхати для продажу? 😳🙀😱


Там же треба розуміти, чого мешканець Ізраїля так сумує за Туреччиною та так вивчає все по Туреччині.
Це саме цікаве для розуміння справи:
1) в першому рядку - що мені дуже приємно - надає мені посаду Генерального директора рієлторської контори, яка продає нерозумним євреям квартири в Туреччині. Це мені дуже приємно і це в нього такий бзик/"манєчка"/дуровина з 2020 року - коли він влітку 2020 року хотів вкласти 40 000 доларів в новеньку квартиру в Анталії, як "Запасний аеродром" від ізраїльских арабів - але Бог покарав за гріхи - і він клав в покинуту Богом, Забудовником та людьми недоудову в Ірпені.
Уявіть яка у людини відкрита рана. Щоп"ятниці ребе в синагозі говорить:
"Ну і дурень ти, роберто - чорний дарк". Висновки вже робіть самі про розум людини.
НЕ ВСІ євреї розумні. Бувають і такі.

2) Цікаво: а скільки грошей зараз треба мати в Україні? Наприклад, скільки грошей працівник витрачає в Ізраїлі - знає тільки він - ми чужих грошей НЕ рахуємо.

3) не пригадаю скільки років тому це було - але пам"ятаю, що я витратив в Україні 20 (двадцять) гривень в АТБ та здивувався - що так багато. Типу все дорожчає.

Ну так і є у всьому світі... Все дорожчає... Гроші - з чого б вони не були зроблені - із паперу, із тканини, із шікіри - як говорив Воланд - дешевшають та перетворюютиься на пшик - як перетворилися гроші пана Роберто а "пшик". Гроші треба вкладати. Вони повинні працювати.
Вони повінь іти захищені, напкриклад нерухомістю. Не складені паном роберто в 2023 році перетворилися в 2022 на 100 000 доларів, а в 2023 на 120 000 доларів. зараз думаю ціна трохи опаустилачс я - десь до 100... 120 тисяч доларів.
Якщо не працюють - ти перетворюєшся на "роберто" з малої букви та ще в - прости мене Боже - "дарка".

Я реально не знаю, скільки грошей зараз витрачає нормальна родина в Україні.
Мабуть, менше за 2 500 доларів на місяць - для нормальної родини.

Періодично вилазять ролики про те, що 1 кг ананасів коштує 110 гривень, а 1 кг овочів 150 гривень.
Я НЕ знаю, чи це правда.
Я знаю, що в Туреччині в 2016-2018 році родина з двох осіб жила на 500 доларів в місяць та НІ В ЧОМУ РЕАЛЬНО СОБІ НЕ ВІДМОВЛЯЛА. Ні в пальному для авто, ні в цигарках та у їжі...
Потім 500 перейшло в 1000...
Скільки зараз - НЕ знаю, бо мінімалка в Туреччині з Нового року МАЙЖЕ 1000 доларів.

АЛЕ СУДЯЧИ З ТОГО, ЩО багаторічний ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ "ПЛАКАЛЬЩИК" ВСЕ ПЛАЧЕ ТА ПЛАЧЕ ЗА НЕРЕАЛІЗОВАНОЮ МРІЄЮ - КВАРТИРОЮ В АНТАЛІЇ, ЯКУ прогавив, ПРОМІНЯВШИ НА КИНУТУ НЕДОБУДОВУ В ІРПЕНІ - ВСЕ ЗОВСІМ ПОГАНО.

ПЛАЧЕ та стогне ВЖЕ ЯКИЙ РІК... Ми його знаємо як облупленого - з конвейера по причепленню ручок до валіз... в кібуці...
З весни 2021 року - коли 6 березня 2021 року його кинули рукожопі, які обіцяли всього за 2 700 доларів зробити стяжку в покинутій Богом, Забудовником та людьми недобудови...
Він і перерахував з Ізраїля 2700. Отримав 2 700 подяк від рукожопих. Більше нічого.

Се ля ві...
Пізно плакати. Думати треба було головОМ, а не ногОМ... Але з січян 201 року - написав на цьому форум маже 10 000 провідромлпень про свою мудрість.
Мудрість зрівнялася з нулем в той пам"ятний для нього день 06 березня 2021 року...
Аллес капут. Даст ист антракт... ДенЮх нєт. Квартіри нЄт.... Нєт нічЄго...
(крім путстопорожніїхз дописів за кінець 2020 - першу проловину 2021 року- і потім знову - сльози та сльози - з другої половини 2024 року...

P.S. Глупость существует в мире столько времени, сколько существуют люди. Абарбанель в комментарии на Хумаш (Берешит 3:8-9) пишет про грех Адама:
«Когда Адам согрешил и, по выражению наших мудрецов, “забыл алаху”, его сердце в такой степени преисполнилось глупости, что он решил спрятаться от Б-га, подумав, что Б-г его не увидит».
https://toldot.com/glupost.html


Не можу зрозуміти начерта з Ізраїлю купувати в Ірпені ?
За 300 дол.оренди ?
На це тільки одна тут відома рієлторка-самокатниця в дирявих колготах може позаритись. :D
Хомякоид
 
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