Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав:Так і не дочекався відповіді від продавця турецького раю. Кинув він своїх бідолашних власників чудових квартир в Анталії і чкурнув собі у ЕС. А що йому сказати - треба було думати "головом, а не ногом"))
P.S. В Туреччині люди розповідають, кому тисячі доларів вистачало на життя, ще буквально три роки тому, сьогодні потрібно 2500.Прожили 10 років у власній квартирі, отримали відмову у ВНЖ і виїхали. Квартиру не здати, не продати... Ось вам і дача, і казочці кінець))
akurt написав:Ось зранку написав про нерухомість та євро, і про Італію, а воно бач як сталося: розмова в компанії наших українців з Німеччини та з Нідерландів. Так ось про Нідерланди саме цікаве: нерухомість купують в чергу. Не втовпишся. Ледве встигли наші купити в 50 км від Амстердаму за 350 000€. Під капітальний ремонт. 100 кв.м. На капітальний ремонт (від купівлі залишилися тільки стіни - все відшкребли вивезли та викинули) є кошторис на 150 000€. Частково зробили, але кредитні гроші вже закінчилися. Зупинилися. Гроші будуть - будуть закінчувати. Такі справи, малята-інвестори…
P.S. Чоловік - ІТ-ник, жінка - працює в банку.
Она большая и ОЧЕНЬ разная... Родичю відремонтували задарма будинок , змонтували сонячні панелі, приїздить комуналь і збирає відходи , кароче там совок . Беженци из Китая живут за границей лучше чем мі тут...
roberto dark написав:Так і не дочекався відповіді від продавця турецького раю. Кинув він своїх бідолашних власників чудових квартир в Анталії і чкурнув собі у ЕС. А що йому сказати - треба було думати "головом, а не ногом"))
P.S. В Туреччині люди розповідають, кому тисячі доларів вистачало на життя, ще буквально три роки тому, сьогодні потрібно 2500.Прожили 10 років у власній квартирі, отримали відмову у ВНЖ і виїхали. Квартиру не здати, не продати... Ось вам і дача, і казочці кінець))
Їжа ніби дорожча рази в півтори. Але молоко навіть трохи дешевше...
Ціни у нерухомості є. І продати і здати -- дорожче України.
Чому не продали? Чи їх екстренно випхали з країни? І не можна тимчасово заїхати для продажу? 😳🙀😱
Там же треба розуміти, чого мешканець Ізраїля так сумує за Туреччиною та так вивчає все по Туреччині. Це саме цікаве для розуміння справи: 1) в першому рядку - що мені дуже приємно - надає мені посаду Генерального директора рієлторської контори, яка продає нерозумним євреям квартири в Туреччині. Це мені дуже приємно і це в нього такий бзик/"манєчка"/дуровина з 2020 року - коли він влітку 2020 року хотів вкласти 40 000 доларів в новеньку квартиру в Анталії, як "Запасний аеродром" від ізраїльских арабів - але Бог покарав за гріхи - і він клав в покинуту Богом, Забудовником та людьми недоудову в Ірпені. Уявіть яка у людини відкрита рана. Щоп"ятниці ребе в синагозі говорить: "Ну і дурень ти, роберто - чорний дарк". Висновки вже робіть самі про розум людини. НЕ ВСІ євреї розумні. Бувають і такі.
2) Цікаво: а скільки грошей зараз треба мати в Україні? Наприклад, скільки грошей працівник витрачає в Ізраїлі - знає тільки він - ми чужих грошей НЕ рахуємо.
3) не пригадаю скільки років тому це було - але пам"ятаю, що я витратив в Україні 20 (двадцять) гривень в АТБ та здивувався - що так багато. Типу все дорожчає.
Ну так і є у всьому світі... Все дорожчає... Гроші - з чого б вони не були зроблені - із паперу, із тканини, із шікіри - як говорив Воланд - дешевшають та перетворюютиься на пшик - як перетворилися гроші пана Роберто а "пшик". Гроші треба вкладати. Вони повинні працювати. Вони повінь іти захищені, напкриклад нерухомістю. Не складені паном роберто в 2023 році перетворилися в 2022 на 100 000 доларів, а в 2023 на 120 000 доларів. зараз думаю ціна трохи опаустилачс я - десь до 100... 120 тисяч доларів. Якщо не працюють - ти перетворюєшся на "роберто" з малої букви та ще в - прости мене Боже - "дарка".
Я реально не знаю, скільки грошей зараз витрачає нормальна родина в Україні. Мабуть, менше за 2 500 доларів на місяць - для нормальної родини.
Періодично вилазять ролики про те, що 1 кг ананасів коштує 110 гривень, а 1 кг овочів 150 гривень. Я НЕ знаю, чи це правда. Я знаю, що в Туреччині в 2016-2018 році родина з двох осіб жила на 500 доларів в місяць та НІ В ЧОМУ РЕАЛЬНО СОБІ НЕ ВІДМОВЛЯЛА. Ні в пальному для авто, ні в цигарках та у їжі... Потім 500 перейшло в 1000... Скільки зараз - НЕ знаю, бо мінімалка в Туреччині з Нового року МАЙЖЕ 1000 доларів.
АЛЕ СУДЯЧИ З ТОГО, ЩО багаторічний ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ "ПЛАКАЛЬЩИК" ВСЕ ПЛАЧЕ ТА ПЛАЧЕ ЗА НЕРЕАЛІЗОВАНОЮ МРІЄЮ - КВАРТИРОЮ В АНТАЛІЇ, ЯКУ прогавив, ПРОМІНЯВШИ НА КИНУТУ НЕДОБУДОВУ В ІРПЕНІ - ВСЕ ЗОВСІМ ПОГАНО.
ПЛАЧЕ та стогне ВЖЕ ЯКИЙ РІК... Ми його знаємо як облупленого - з конвейера по причепленню ручок до валіз... в кібуці... З весни 2021 року - коли 6 березня 2021 року його кинули рукожопі, які обіцяли всього за 2 700 доларів зробити стяжку в покинутій Богом, Забудовником та людьми недобудови... Він і перерахував з Ізраїля 2700. Отримав 2 700 подяк від рукожопих. Більше нічого.
Се ля ві... Пізно плакати. Думати треба було головОМ, а не ногОМ... Але з січян 201 року - написав на цьому форум маже 10 000 провідромлпень про свою мудрість. Мудрість зрівнялася з нулем в той пам"ятний для нього день 06 березня 2021 року... Аллес капут. Даст ист антракт... ДенЮх нєт. Квартіри нЄт.... Нєт нічЄго... (крім путстопорожніїхз дописів за кінець 2020 - першу проловину 2021 року- і потім знову - сльози та сльози - з другої половини 2024 року...
P.S.Глупость существует в мире столько времени, сколько существуют люди. Абарбанель в комментарии на Хумаш (Берешит 3:8-9) пишет про грех Адама: «Когда Адам согрешил и, по выражению наших мудрецов, “забыл алаху”, его сердце в такой степени преисполнилось глупости, что он решил спрятаться от Б-га, подумав, что Б-г его не увидит». https://toldot.com/glupost.html
Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 кві, 2025 20:49, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:Так і не дочекався відповіді від продавця турецького раю. Кинув він своїх бідолашних власників чудових квартир в Анталії і чкурнув собі у ЕС. А що йому сказати - треба було думати "головом, а не ногом"))
P.S. В Туреччині люди розповідають, кому тисячі доларів вистачало на життя, ще буквально три роки тому, сьогодні потрібно 2500.Прожили 10 років у власній квартирі, отримали відмову у ВНЖ і виїхали. Квартиру не здати, не продати... Ось вам і дача, і казочці кінець))
Їжа ніби дорожча рази в півтори. Але молоко навіть трохи дешевше...
Ціни у нерухомості є. І продати і здати -- дорожче України.
Чому не продали? Чи їх екстренно випхали з країни? І не можна тимчасово заїхати для продажу? 😳🙀😱
Там же треба розуміти, чого мешканець Ізраїля так сумує за Туреччиною та так вивчає все по Туреччині. Це саме цікаве для розуміння справи: 1) в першому рядку - що мені дуже приємно - надає мені посаду Генерального директора рієлторської контори, яка продає нерозумним євреям квартири в Туреччині. Це мені дуже приємно і це в нього такий бзик/"манєчка"/дуровина з 2020 року - коли він влітку 2020 року хотів вкласти 40 000 доларів в новеньку квартиру в Анталії, як "Запасний аеродром" від ізраїльских арабів - але Бог покарав за гріхи - і він клав в покинуту Богом, Забудовником та людьми недоудову в Ірпені. Уявіть яка у людини відкрита рана. Щоп"ятниці ребе в синагозі говорить: "Ну і дурень ти, роберто - чорний дарк". Висновки вже робіть самі про розум людини. НЕ ВСІ євреї розумні. Бувають і такі.
2) Цікаво: а скільки грошей зараз треба мати в Україні? Наприклад, скільки грошей працівник витрачає в Ізраїлі - знає тільки він - ми чужих грошей НЕ рахуємо.
3) не пригадаю скільки років тому це було - але пам"ятаю, що я витратив в Україні 20 (двадцять) гривень в АТБ та здивувався - що так багато. Типу все дорожчає.
Ну так і є у всьому світі... Все дорожчає... Гроші - з чого б вони не були зроблені - із паперу, із тканини, із шікіри - як говорив Воланд - дешевшають та перетворюютиься на пшик - як перетворилися гроші пана Роберто а "пшик". Гроші треба вкладати. Вони повинні працювати. Вони повінь іти захищені, напкриклад нерухомістю. Не складені паном роберто в 2023 році перетворилися в 2022 на 100 000 доларів, а в 2023 на 120 000 доларів. зараз думаю ціна трохи опаустилачс я - десь до 100... 120 тисяч доларів. Якщо не працюють - ти перетворюєшся на "роберто" з малої букви та ще в - прости мене Боже - "дарка".
Я реально не знаю, скільки грошей зараз витрачає нормальна родина в Україні. Мабуть, менше за 2 500 доларів на місяць - для нормальної родини.
Періодично вилазять ролики про те, що 1 кг ананасів коштує 110 гривень, а 1 кг овочів 150 гривень. Я НЕ знаю, чи це правда. Я знаю, що в Туреччині в 2016-2018 році родина з двох осіб жила на 500 доларів в місяць та НІ В ЧОМУ РЕАЛЬНО СОБІ НЕ ВІДМОВЛЯЛА. Ні в пальному для авто, ні в цигарках та у їжі... Потім 500 перейшло в 1000... Скільки зараз - НЕ знаю, бо мінімалка в Туреччині з Нового року МАЙЖЕ 1000 доларів.
АЛЕ СУДЯЧИ З ТОГО, ЩО багаторічний ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ "ПЛАКАЛЬЩИК" ВСЕ ПЛАЧЕ ТА ПЛАЧЕ ЗА НЕРЕАЛІЗОВАНОЮ МРІЄЮ - КВАРТИРОЮ В АНТАЛІЇ, ЯКУ прогавив, ПРОМІНЯВШИ НА КИНУТУ НЕДОБУДОВУ В ІРПЕНІ - ВСЕ ЗОВСІМ ПОГАНО.
ПЛАЧЕ та стогне ВЖЕ ЯКИЙ РІК... Ми його знаємо як облупленого - з конвейера по причепленню ручок до валіз... в кібуці... З весни 2021 року - коли 6 березня 2021 року його кинули рукожопі, які обіцяли всього за 2 700 доларів зробити стяжку в покинутій Богом, Забудовником та людьми недобудови... Він і перерахував з Ізраїля 2700. Отримав 2 700 подяк від рукожопих. Більше нічого.
Се ля ві... Пізно плакати. Думати треба було головОМ, а не ногОМ... Але з січян 201 року - написав на цьому форум маже 10 000 провідромлпень про свою мудрість. Мудрість зрівнялася з нулем в той пам"ятний для нього день 06 березня 2021 року... Аллес капут. Даст ист антракт... ДенЮх нєт. Квартіри нЄт.... Нєт нічЄго... (крім путстопорожніїхз дописів за кінець 2020 - першу проловину 2021 року- і потім знову - сльози та сльози - з другої половини 2024 року...
P.S.Глупость существует в мире столько времени, сколько существуют люди. Абарбанель в комментарии на Хумаш (Берешит 3:8-9) пишет про грех Адама: «Когда Адам согрешил и, по выражению наших мудрецов, “забыл алаху”, его сердце в такой степени преисполнилось глупости, что он решил спрятаться от Б-га, подумав, что Б-г его не увидит». https://toldot.com/glupost.html
Не можу зрозуміти начерта з Ізраїлю купувати в Ірпені ? За 300 дол.оренди ? На це тільки одна тут відома рієлторка-самокатниця в дирявих колготах може позаритись.