Water
Дякую. Думаю в липні глянути вживу.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 20:27
Hotab читав шо отой видобуток сілі, то раніше було озеро з комарями, потім хтось(є декілька версій) прорив канал Порт Мілєна, затопив це озеро морською водою і комарів стало менше, але наскільки менше? Бо читав шо саме там вони зустрічаються. Ще читав шо це озеро колись було переповнене дощами і воно затопило увесь пляж.
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