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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1021102210231024
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:04

Water
Дякую. Думаю в липні глянути вживу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:27

Hotab читав шо отой видобуток сілі, то раніше було озеро з комарями, потім хтось(є декілька версій) прорив канал Порт Мілєна, затопив це озеро морською водою і комарів стало менше, але наскільки менше? Бо читав шо саме там вони зустрічаються. Ще читав шо це озеро колись було переповнене дощами і воно затопило увесь пляж.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 22:11

  Water написав:Hotab читав шо отой видобуток сілі, то раніше було озеро з комарями, потім хтось(є декілька версій) прорив канал Порт Мілєна, затопив це озеро морською водою і комарів стало менше, але наскільки менше? Бо читав шо саме там вони зустрічаються. Ще читав шо це озеро колись було переповнене дощами і воно затопило увесь пляж.

Я чесно кажучи не зовсім розумію що за озеро і про що мова. ))
Це про Ульцинь? Там є якесь озеро з сіллю?)
Hotab
 
Повідомлень: 14857
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 23:12

  Hotab написав:
  Water написав:Hotab читав шо отой видобуток сілі, то раніше було озеро з комарями, потім хтось(є декілька версій) прорив канал Порт Мілєна, затопив це озеро морською водою і комарів стало менше, але наскільки менше? Бо читав шо саме там вони зустрічаються. Ще читав шо це озеро колись було переповнене дощами і воно затопило увесь пляж.

Я чесно кажучи не зовсім розумію що за озеро і про що мова. ))
Це про Ульцинь? Там є якесь озеро з сіллю?)

Тебе ж це питання цікавить, 2 хвилини на пошуки та швидкий перегляд гугл мапи.
Схоже зараз закинутий видобуток.
Water
 
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  #<1 ... 1021102210231024
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