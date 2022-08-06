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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 кві, 2025 20:04
Water
Дякую. Думаю в липні глянути вживу.
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Hotab
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Додано: Суб 26 кві, 2025 20:27
Hotab читав шо отой видобуток сілі, то раніше було озеро з комарями, потім хтось(є декілька версій) прорив канал Порт Мілєна, затопив це озеро морською водою і комарів стало менше, але наскільки менше? Бо читав шо саме там вони зустрічаються. Ще читав шо це озеро колись було переповнене дощами і воно затопило увесь пляж.
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Water
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Додано: Суб 26 кві, 2025 22:11
Water написав:Hotab
читав шо отой видобуток сілі, то раніше було озеро з комарями, потім хтось(є декілька версій) прорив канал Порт Мілєна, затопив це озеро морською водою і комарів стало менше, але наскільки менше? Бо читав шо саме там вони зустрічаються. Ще читав шо це озеро колись було переповнене дощами і воно затопило увесь пляж.
Я чесно кажучи не зовсім розумію що за озеро і про що мова. ))
Це про Ульцинь? Там є якесь озеро з сіллю?)
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Hotab
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Додано: Суб 26 кві, 2025 23:12
Hotab написав: Water написав:Hotab
читав шо отой видобуток сілі, то раніше було озеро з комарями, потім хтось(є декілька версій) прорив канал Порт Мілєна, затопив це озеро морською водою і комарів стало менше, але наскільки менше? Бо читав шо саме там вони зустрічаються. Ще читав шо це озеро колись було переповнене дощами і воно затопило увесь пляж.
Я чесно кажучи не зовсім розумію що за озеро і про що мова. ))
Це про Ульцинь? Там є якесь озеро з сіллю?)
Тебе ж це питання цікавить, 2 хвилини на пошуки та швидкий перегляд гугл мапи.
Схоже зараз закинутий видобуток.
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